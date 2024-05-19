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Россияне ударили по пригороду Харькова по тактике "повторного удара": среди погибших - беременная женщина, - Клименко

Росіяни обстріляли базу відпочинку під Харковом: загинула вагітна, є поранені

19 мая около 11:00 ВС РФ нанесли ракетный удар по базе отдыха в с. Черкасская Лозовая. 5 человек погибли, среди них четверо гражданских мужчин и женщина, которая была на седьмом месяце беременности. 16 человек были ранены, в том числе работник полиции и фельдшер скорой помощи, которые приехали на помощь после первого удара. Также легкие телесные повреждения у 8-летней девочки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

"Сегодня днем враг совершил очередной террористический акт против мирного населения на Харьковщине.

Удары были нанесены по базе отдыха на берегу водоема в Харьковском районе. По состоянию на сейчас 5 человек погибли и 16 травмированы, из них - 8-летний ребенок. Среди раненых - работник полиции и фельдшер, которые прибыли на помощь людям и получили травмы в результате повторного удара", - написал он.

Подразделения ГСЧС и Нацполиции привлечены к ликвидации последствий обстрела и помощи пострадавшим. Работают психологи.

Читайте также: Россияне нанесли ракетный удар по базе отдыха в пригороде Харькова: 5 человек погибли, 16 - получили ранения, - Терехов

"Целенаправленное убийство мирных жителей стало привычной практикой для российских захватчиков. Тщательно фиксируем каждое преступление. Каждый военный преступник должен получить справедливое наказание", - говорится в сообщении.

В Харьковской облпрокуратуре отметили, что удары нанесли двумя ракетами типа "Искандер-М" из территории Белгородской области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В результате обстрела Малоданиловской громады Харьковского района погибли 5 человек, 8 - получили ранения (обновлено)






Автор: 

обстрел (26975) Харьков (7459) жертвы (2064) Клименко Игорь (393)


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Топ комментарии
+18
Нелюди! Якби в наслідок обстрілів з України щось подібне сталося на Московщині, про це б волали всі ліберастські світові ЗМІ з закликами припинити фінансування України...
Співчуття рідним.
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19.05.2024 15:07
+13
Воювать з дітьми та вагітними це візитна карточка ібаного рускаго міра..
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19.05.2024 15:07
+7
Во Львов за штуку баксов хату снимать?
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19.05.2024 15:36
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Нелюди! Якби в наслідок обстрілів з України щось подібне сталося на Московщині, про це б волали всі ліберастські світові ЗМІ з закликами припинити фінансування України...
Співчуття рідним.
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19.05.2024 15:07 Ответить
Воювать з дітьми та вагітними це візитна карточка ібаного рускаго міра..
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19.05.2024 15:07 Ответить
Кацапи , ви прокляті на віки вічні за свої злочини проти людяності 😡
Ви всі здохнете в Україні , бо ви тупе бидло і нечисть 🙁
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19.05.2024 15:17 Ответить
Це вже "ескалація"? Мабуть ще ні.
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19.05.2024 15:26 Ответить
почему эта беременная не выехала???!!!!
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19.05.2024 15:33 Ответить
Вона на своїй землі, чому вона має їхати?
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19.05.2024 15:36 Ответить
Во Львов за штуку баксов хату снимать?
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19.05.2024 15:36 Ответить
бо не всі такі багаті як ти, австріяко!
75% працюючих людей отримують від 20000 грн. і менше. а працювати мають змогу далеко не всі!
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19.05.2024 15:42 Ответить
хто із київських та харьківських урядовців відповість за жертви ?

с. Черкаська Лозова у передмісті Харкова в сторону кацапії, до кордону чуть більше 20 км.
який ідіот відкрив там "базу відпочинку" ?
що, мало Карпат та Прикарпаття ?
чому ЗЄльонський уряд не передає під дитячі табори готелі Бабломойського ?
в Британії та в Японії під час війни так і робили та розселяли дітей по сільських родинах
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19.05.2024 16:18 Ответить
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19.05.2024 17:52 Ответить
Тому що у тебе не спитала.
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19.05.2024 16:39 Ответить
пopусскиx Информ:
The Hotten Plan it's now in (План Хутона теперь навязан Германии).

And there is nothinh you can do To prevent this by your weiteres vorrücken:
The Date is full: Germany surrendered at AD. AH.05.через две тысячи двадцать четыре тысячи лет.

внимание 口п门 внимание
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19.05.2024 15:39 Ответить
Злочини воєнного злочинця в Україні, упродовж 11 років!
В РАДБЕЗІ ООН, дивні особи, глибоко так і хвилюються, 11 років!
Співпадіння, чи однодумці прутіна-убивці??
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19.05.2024 15:57 Ответить
Я всё понимаю, отдых и всё такое. Но не в зоне боевых действий! Интересно, ещё кто-нибудь остался на этой базе? А тож бабки сгорят.
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19.05.2024 15:58 Ответить
там скоріш за все евакуйовані з прикордоння були
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19.05.2024 16:06 Ответить
цілком можливо, враховуючи довбодятство ЗЄльоних
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19.05.2024 16:20 Ответить
Да. Туда вывозили людей из Волчанска и некоторые из окрестностей Харькова, где уже начинает становится жарко!
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19.05.2024 16:36 Ответить
Капєц.
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19.05.2024 23:47 Ответить
это до чего же сильно кацапы "любят" украинцев, "братский народ", что бомбят нас искандерами-М ценой до $3млн. каждая...? - и что на выходе...?
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19.05.2024 16:37 Ответить
а на виході - розбомблений табір біженців із кацапської "зони безпеки" вздовж кордону і демонстрація повної безпорадності ЗЄльоной влади захистити громадян України.

повірте, ця мета коштує нікчемні для рашки 6 міліонів за два іскандера
хто тепер захоче втікати із прикордоння щоб попасти під іскандери ?
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19.05.2024 16:55 Ответить
And confirmation To You:

Cofirmation To him:

Did you find the mistake ?.
Should We be women in those Camps (their Personal!) WE couldn't Inform you because our phones and cameras in there are Not allowed, so that We (the Woman Personal) couldn't Inform you Right Now, unless the Woman, that Just informed you Had Nightshift - Because it's day, Like Dayshift

- Do you Get it ? - A German Woman has Nightshift in a forced labour Camp in Germany Right now, while you try To save whom ? -

And from Hootonplan, Right ?.

Laughable

пopусскиx Информ:
The Hotten Plan it's now in (План Хутона теперь навязан Германии).And there is nothinh you can do To prevent this by your weiteres vorrücken:
The Date is full: Germany surrendered at AD. http://ah.05.xn--e1aag8a7a/ AH.05.через две тысячи двадцать четыре тысячи лет.
внимание 口п门 внимание
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19.05.2024 17:09 Ответить
Всі! Всі сміялися коли після 2014-го Порошенко повіз до Європи простріляні двері шкільного автобуса з Донецька!!!
Найвеличніший Олександрович -- бери закровавлений одяг цієї жінки і вези їм! Демонструй! Бо щось ти малопереконливий! Чи це тому, що тебе усі сприймають за актора?!
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19.05.2024 17:23 Ответить
Це вже якою кінченою мерзотою треба бути що б свідомо знищувати мирне населення ,куди там братись навіть гітлерівцям проти цієї здичавілої орди і завтра ці варвари збирають рад. без. ООН що до постачаня збої в Україні ,це повний провал нашої дипломатії на чолі з "найвеличнішим" і повний провал української інформаційної політики.
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19.05.2024 17:35 Ответить
Вот странно, что потратили довольно редкие и ценные Искандеры, на объект который легко могли бы достать и с300 и КАБом. Наверняка какая то сволочь навела.
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19.05.2024 18:34 Ответить
Мразі. Наволоч кацапська. Нелюдь.
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19.05.2024 19:10 Ответить
"СИНЄГУБОВ, ФОРТИФІКАЦІЯ - ІПСО? ТА НЕВЖЕ!" - екс-начальник СБУ Харківщини Дудін Роман.
Останні дні, тільки лінивий не коментував ситуацію з лінією оборони навколо Харкова. Включили всі пральні машини, але хлопці з ЗСУ кажуть як є. І у всіх подив - як це так сталось, що 8 мільярдів витрачено, а щось не те. За 8 мільярдів, за два роки можна було море викопати на кордоні з Харківською областю, а не окопи по коліно викопати і то не скрізь.
А що ви хочете? Два роки наче все всіх влаштовувало, чи хтось не розумів, що в Харкові відбувається?
Синєгубов, який разом із Тереховим в перший день війни, замість оборони регіону чекали росіян в «Харків Плаза», вимкнувши телефони та відверто саботуючи умовний Київ. Чи ви мали надію на командира гарнізону Мельника він же Марсель? Так це наче він зачинив всі військкомати та заборонив видавати зброю 24.02.2022 року. І саме його найближчий друг отримав за це зірку героя росіі.
Можливо надія на начальника поліції Тимошко? Той, що керував розграбування ТРЦ «Нікольський»? І доречі мав слідкувати за грошима на фортифікацію. Чи Надія була на начальника УСБУ О.Куця? Який перші 21 рік жив у росіі, де отримував громадянство та військову освіту.
Він наче теж мав моніторити витрачання коштів на фортифікацію. Підтвердження вище викладеного на сторінка з назвою Роман Дудін на Фейсбуці, Ютубі та Тік-Тоці.

Доречі, мною по цим особам були відкриті кримінальні провадження, цікаво, що закриті вони були за вказівкою Охотніка (Малюка), але всі матеріали, фото, відео, покази свідків у мене збережені. Водночас це не цікавило нікого, окрім журналістів «Української Правди», «Громадського» та американського «Politico". При нагоді, Дякую їм за сміливість.
Офіс президента був задоволений приводом для усунення Баканова, Синєгубов, Терехов, Мельник, Тимошко святкували закриття кримінальних проваджень стосовно себе. Всі разом насолоджувались можливістю розграбовувати гуманітарку, а потім і кошти виділені на фортифікацію.

Відверто шкода в цій ситуації, окрім харківʼян та хлопців, яким своїми життями доведеться стримувати ворога, також - генерала М.Драпатого, якого призначили відповідальним за оборону Харківської області, та якого ймовірно будуть робити винним у всьому.
Окремо хотів би побажати всім хто відбілював цю публіку на протязі двох років, стати зараз замість простих хлопців на ті оборонні споруду, які підготовила харківська влада.

Але на жаль, марафон - марафонить, потвори - заробляють, хлопці гинуть.
Чекаємо нове викривальне інтервʼю Мосейчук на тему «Синегубов найкращій»

Тепер до аналізу ситуації - Дам пояснення, як людина, що приймала участь у стримуванні ворога у 2022 році.
Насамперед, географія Харківської області дозволяє росіянам наступати тільки певними маршрутами. Кому цікаво -
дивимось наступи червоних у 1942-1943 роках. Рельєф не змінився. Так вони наступали і у Другій Світовій Війні, так
наступали і у 2022 році, так будуть наступати і зараз. Насправді, на мою думку, це ще не наступ.

На мою думку, росіяни попруть на Дергачівському напрямку, саме це буде ключовим напрямком наступу.
І різати вони будуть намагатись Харків по кільцьовій дорозі, до перехрестя траси Харків-Киів-Дніпро.

Але все ж таки цікаво на реакцію Зеленського. І що тепер Вова? Що будеш робити з цією компанією?

Але марафон каже, що то все ІПСО

Роман Дудін.
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19.05.2024 20:40 Ответить
 
 