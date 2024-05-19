Россияне ударили по пригороду Харькова по тактике "повторного удара": среди погибших - беременная женщина, - Клименко

19 мая около 11:00 ВС РФ нанесли ракетный удар по базе отдыха в с. Черкасская Лозовая. 5 человек погибли, среди них четверо гражданских мужчин и женщина, которая была на седьмом месяце беременности. 16 человек были ранены, в том числе работник полиции и фельдшер скорой помощи, которые приехали на помощь после первого удара. Также легкие телесные повреждения у 8-летней девочки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

"Сегодня днем враг совершил очередной террористический акт против мирного населения на Харьковщине.

Удары были нанесены по базе отдыха на берегу водоема в Харьковском районе. По состоянию на сейчас 5 человек погибли и 16 травмированы, из них - 8-летний ребенок. Среди раненых - работник полиции и фельдшер, которые прибыли на помощь людям и получили травмы в результате повторного удара", - написал он.

Подразделения ГСЧС и Нацполиции привлечены к ликвидации последствий обстрела и помощи пострадавшим. Работают психологи.

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"Целенаправленное убийство мирных жителей стало привычной практикой для российских захватчиков. Тщательно фиксируем каждое преступление. Каждый военный преступник должен получить справедливое наказание", - говорится в сообщении.

В Харьковской облпрокуратуре отметили, что удары нанесли двумя ракетами типа "Искандер-М" из территории Белгородской области.

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