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Новости Агрессия России против Украины
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Взрывы в Харькове: россияне ударили по Шевченковскому району (обновлено)

У Харкові пролунали вибухи

В Харькове снова взрывы.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Взрывы в Харькове! Есть угроза повторных пусков", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне ударили по пригороду Харькова по тактике "повторного удара": среди погибших - беременная женщина, - Клименко

Позже он сообщил, что есть информация об ударах по открытой территории около парковой зоны Харькова.

По обновленным данным, оккупанты ударили по Шевченковскому району Харькова. Предварительно – КАБами. Как отмечается, произошло попадание в землю у футбольного поля.

Синегубов подчеркнул, что рядом с местом попадания нет никакой военной инфраструктуры.

Известно, что одна женщина в результате удара получила острую реакцию на стресс.

Читайте также: Россияне ударили по пригороду Харькова по тактике "повторного удара": среди погибших - беременная женщина, - Клименко

Напомним, российские войска сегодня нанесли удар двумя ракетами по базе отдыха, расположенной в пригороде Харькова. 5 человек погибли, 16 - получили ранения.

Автор: 

взрыв (6727) Харьков (7459)


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рф має бути зруйнована.
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19.05.2024 15:37 Ответить
А когда начнутся в Москве ?
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19.05.2024 16:14 Ответить
Коли ти туди проберешся та закладеш вибухівку десь на вокзалі чи в метро.
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19.05.2024 16:17 Ответить
От падли! Б'ють по виборцям зелені, злочинці!
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19.05.2024 17:26 Ответить
"Синєгубов наголосив, що поряд із місцем влучання немає жодної військової інфраструктури." То шо , "благородні"кацапи помилились і вони знищують тільки військові цілі ? Невже синегубову до сих пір ще не дійшло , що кацапи роблять в Україні ? Ідіот чи ворог цей губов ?
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19.05.2024 18:06 Ответить
 
 