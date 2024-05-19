Взрывы в Харькове: россияне ударили по Шевченковскому району (обновлено)

В Харькове снова взрывы.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Взрывы в Харькове! Есть угроза повторных пусков", - написал он.

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Позже он сообщил, что есть информация об ударах по открытой территории около парковой зоны Харькова.

По обновленным данным, оккупанты ударили по Шевченковскому району Харькова. Предварительно – КАБами. Как отмечается, произошло попадание в землю у футбольного поля.

Синегубов подчеркнул, что рядом с местом попадания нет никакой военной инфраструктуры.

Известно, что одна женщина в результате удара получила острую реакцию на стресс.

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Напомним, российские войска сегодня нанесли удар двумя ракетами по базе отдыха, расположенной в пригороде Харькова. 5 человек погибли, 16 - получили ранения.