Взрывы в Харькове: россияне ударили по Шевченковскому району (обновлено)
В Харькове снова взрывы.
Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
"Взрывы в Харькове! Есть угроза повторных пусков", - написал он.
Позже он сообщил, что есть информация об ударах по открытой территории около парковой зоны Харькова.
По обновленным данным, оккупанты ударили по Шевченковскому району Харькова. Предварительно – КАБами. Как отмечается, произошло попадание в землю у футбольного поля.
Синегубов подчеркнул, что рядом с местом попадания нет никакой военной инфраструктуры.
Известно, что одна женщина в результате удара получила острую реакцию на стресс.
Напомним, российские войска сегодня нанесли удар двумя ракетами по базе отдыха, расположенной в пригороде Харькова. 5 человек погибли, 16 - получили ранения.
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