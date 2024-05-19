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Новости Фото Агрессия России против Украины
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Последствия ракетного удара РФ по базе отдыха в пригороде Харькова. ФОТОрепортаж

Сегодня, 19 мая, россияне атаковали базу отдыха в с. Черкасская Лозовая в пригороде Харькова - по предварительным данным, двумя ракетами "Искандер-М". Есть жертвы и раненые, в том числе, дети.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фото последствий вражеского террора опубликовал председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Он напомнил, что в результате атаки 5 человек погибли. Среди погибших - беременная женщина.

Среди раненых - 9 человек в тяжелом состоянии. 8-летняя девочка в легком, состояние стабильное.

Обстріл передмістя Харкова 19 травня
Обстріл передмістя Харкова 19 травня
Обстріл передмістя Харкова 19 травня

Читайте также: Взрывы раздаются в Харькове

Обстріл передмістя Харкова 19 травня
Обстріл передмістя Харкова 19 травня
Обстріл передмістя Харкова 19 травня

Также читайте: Оккупанты ударили из РСЗО по Купянщине: 5 человек погибли и 9 - травмированы

Обстріл передмістя Харкова 19 травня

Как рассказали в Харьковской облпрокуратуре, войска РФ нанесли ракетный удар по базе отдыха в с. Черкасская Лозовая Малоданиловской ОТГ примерно в 11:00.
Примерно через 10 минут российская армия повторно ударила ракетой по тому же месту.

Обстріл передмістя Харкова 19 травня
Обстріл передмістя Харкова 19 травня
Обстріл передмістя Харкова 19 травня

Также читайте: В результате обстрела Малоданиловской громады Харьковского района погибли 5 человек, 8 - получили ранения (обновлено)

Обстріл передмістя Харкова 19 травня
Обстріл передмістя Харкова 19 травня
Обстріл передмістя Харкова 19 травня
Обстріл передмістя Харкова 19 травня
Обстріл передмістя Харкова 19 травня
Обстріл передмістя Харкова 19 травня
Обстріл передмістя Харкова 19 травня

Напомним, российские войска сегодня нанесли удар двумя ракетами по базе отдыха, расположенной в пригороде Харькова. 5 человек погибли, среди них - четверо гражданских мужчин и женщина, которая была на седьмом месяце беременности. 16 человек были ранены, в том числе - работник полиции и фельдшер скорой помощи, приехавшие на помощь после первого удара. Также легкие телесные повреждения - у 8-летней девочки.

Автор: 

обстрел (27129) Харьков (7479)


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Топ комментарии
+30
хто із харьківських урядовців відповість за жертви ?

с. Черкаська Лозова у передмісті Харкова в сторону кацапії, до кордону чуть більше 20 км.
який ідіот відкрив там "базу відпочинку" ?
що, мало Карпат та Прикарпаття ?
чому ЗЄльонський уряд не передає під дитячі табори готелі Бабломойського ?
в Британії та в Японії під час війни так і робили та розселяли дітей по сільських родинах
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19.05.2024 16:15
+16
Тому що - зрадники при владі! Тому що всім пох, а деяким сскотно рота розкрити! тому, чк говорив товарищ Кучмо: маємо - що маємо!
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19.05.2024 16:18
+11
твой кучма должен першим на гыляке висеть
он сдал ядерное оружие и уничтожил армию,превратив все металлолом
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19.05.2024 16:35
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
хто із харьківських урядовців відповість за жертви ?

с. Черкаська Лозова у передмісті Харкова в сторону кацапії, до кордону чуть більше 20 км.
який ідіот відкрив там "базу відпочинку" ?
що, мало Карпат та Прикарпаття ?
чому ЗЄльонський уряд не передає під дитячі табори готелі Бабломойського ?
в Британії та в Японії під час війни так і робили та розселяли дітей по сільських родинах
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19.05.2024 16:15 Ответить
Тому що - зрадники при владі! Тому що всім пох, а деяким сскотно рота розкрити! тому, чк говорив товарищ Кучмо: маємо - що маємо!
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19.05.2024 16:18 Ответить
твой кучма должен першим на гыляке висеть
он сдал ядерное оружие и уничтожил армию,превратив все металлолом
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19.05.2024 16:35 Ответить
А ще чучма привів до влади зека бєглого, потім в 2004-му просив *****, щоб той підтримав зечару на пост президента України. Я взагалі дивуюсь, як це падло до сих пір живе на дачі?
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19.05.2024 17:19 Ответить
тут я згоден...є переламати б йому та пінчуку ноги на рів*єрі. воно ще за Гонгадзе не відповіло.
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19.05.2024 19:32 Ответить
то кравчук , не кучма ...
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19.05.2024 16:44 Ответить
але висіти мають обидва, один вже посмєртно....
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19.05.2024 16:47 Ответить
А це хто підписує?
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19.05.2024 17:17 Ответить
Чого мовчиш уаыау, чи ти тільки на уаыау і здатен?
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19.05.2024 17:21 Ответить
мабуть ти не тільки злий ...
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19.05.2024 17:46 Ответить
Ще й не люблю коли брешуть, або поширюють плітки на кшталт одна баба сказала...
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19.05.2024 18:01 Ответить
Спочатку подумай , потім пиши ... Мабуть ти до цього не звик ...
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19.05.2024 18:21 Ответить
Так це ж ти муйню писав шо ЯЗ віддав Кравчук. А я тебе спіймав на брехні
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19.05.2024 19:06 Ответить
Таки Кучма
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19.05.2024 18:19 Ответить
маємо те що маємо ? кравчук це сказав , кучма підписав здачу озброєння , при кравчукчі прийняли рішення про здачу озброєння ... Засмерділо кацапами ... Кацаплені малолєткі на форумі повилазили ...
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19.05.2024 18:31 Ответить
це казав кравчук
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19.05.2024 16:52 Ответить
сдал кравчук , не кучма ...
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19.05.2024 17:27 Ответить
А сільскі домівки що, захист? Рашисти гатять по всьому без розбору. На всіх навіть не дорослих а тількі дітей не вистачить Карпат та Прикарпаття...
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19.05.2024 16:39 Ответить
тому що у людей в головах "війна десь далеко", приїхали святкувати день народження
відсвяткували
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19.05.2024 16:47 Ответить
пуутлерок відповість, прийде час!!!
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19.05.2024 16:58 Ответить
боюсь тебе розчарувати але війна не для всіх
вчора був під Києвом, 5км до об"їзної, 15-20 від майдану
ьаза-автодром для дрифту, гонок.
мотори, чути що не меньше 300-400 коней
аж пищать.
гул на піврайону
і по простій дорозі, тачки без глушаків, на всіх парах ганяють
тож ще раз
не для всіх війна.
а ще бачив відео пробігу байкерів на дорогих байках
кілька сотень!!!
але не бачив біля них тцк
лиш мусара в супроводі
скоро будуть пропонувати екскурсії в тил підарів, і знайдуться охочі.....
ось так.
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19.05.2024 21:23 Ответить
Бажаю кожний рашистській потворі горіти в пеклі
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19.05.2024 16:33 Ответить
Терпіти ЗЕ-зграю все не можно аж ніяк . Термін повноважень "щоневтіка" закінчився . Требо негайно проводити вибори по скороченній процедурі .
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19.05.2024 17:09 Ответить
Ухилянтам ніде заховатися! Зніміть Patriot з Конча-Заспи
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19.05.2024 18:30 Ответить
Так це ж політика ЗЕ, дураки хай служать безстроково, а ухилянти смажать шашлик.
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19.05.2024 18:34 Ответить
Мав сьогодні розмову з українцями.
Мені сказали що їх ********.
Я запитав: чому?
Вони: тому що кацапи, тому що погані!
Я сказав: тому що напевно ППО немає
Вони: а звідки ви то знаєте? Ви кацапській інфо читаєте! Ви за москалів!
От така була розмова. От така домінує логіка. Навіть якщо я читаю новини москалів то що?
Може тому що їх ніхто не читає в Україні нам обіцяють каву в Криму ?
З логікою " вони погані" війни не виграти.
Де українське ППО? Де вільха? Сапсан? Грім? Де воно?
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19.05.2024 20:24 Ответить
 
 