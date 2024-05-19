Последствия ракетного удара РФ по базе отдыха в пригороде Харькова. ФОТОрепортаж
Сегодня, 19 мая, россияне атаковали базу отдыха в с. Черкасская Лозовая в пригороде Харькова - по предварительным данным, двумя ракетами "Искандер-М". Есть жертвы и раненые, в том числе, дети.
Как сообщает Цензор.НЕТ, фото последствий вражеского террора опубликовал председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.
Он напомнил, что в результате атаки 5 человек погибли. Среди погибших - беременная женщина.
Среди раненых - 9 человек в тяжелом состоянии. 8-летняя девочка в легком, состояние стабильное.
Как рассказали в Харьковской облпрокуратуре, войска РФ нанесли ракетный удар по базе отдыха в с. Черкасская Лозовая Малоданиловской ОТГ примерно в 11:00.
Примерно через 10 минут российская армия повторно ударила ракетой по тому же месту.
Напомним, российские войска сегодня нанесли удар двумя ракетами по базе отдыха, расположенной в пригороде Харькова. 5 человек погибли, среди них - четверо гражданских мужчин и женщина, которая была на седьмом месяце беременности. 16 человек были ранены, в том числе - работник полиции и фельдшер скорой помощи, приехавшие на помощь после первого удара. Также легкие телесные повреждения - у 8-летней девочки.
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с. Черкаська Лозова у передмісті Харкова в сторону кацапії, до кордону чуть більше 20 км.
який ідіот відкрив там "базу відпочинку" ?
що, мало Карпат та Прикарпаття ?
чому ЗЄльонський уряд не передає під дитячі табори готелі Бабломойського ?
в Британії та в Японії під час війни так і робили та розселяли дітей по сільських родинах
он сдал ядерное оружие и уничтожил армию,превратив все металлолом
відсвяткували
вчора був під Києвом, 5км до об"їзної, 15-20 від майдану
ьаза-автодром для дрифту, гонок.
мотори, чути що не меньше 300-400 коней
аж пищать.
гул на піврайону
і по простій дорозі, тачки без глушаків, на всіх парах ганяють
тож ще раз
не для всіх війна.
а ще бачив відео пробігу байкерів на дорогих байках
кілька сотень!!!
але не бачив біля них тцк
лиш мусара в супроводі
скоро будуть пропонувати екскурсії в тил підарів, і знайдуться охочі.....
ось так.
Мені сказали що їх ********.
Я запитав: чому?
Вони: тому що кацапи, тому що погані!
Я сказав: тому що напевно ППО немає
Вони: а звідки ви то знаєте? Ви кацапській інфо читаєте! Ви за москалів!
От така була розмова. От така домінує логіка. Навіть якщо я читаю новини москалів то що?
Може тому що їх ніхто не читає в Україні нам обіцяють каву в Криму ?
З логікою " вони погані" війни не виграти.
Де українське ППО? Де вільха? Сапсан? Грім? Де воно?