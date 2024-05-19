Последствия ракетного удара РФ по базе отдыха в пригороде Харькова. ФОТОрепортаж

Сегодня, 19 мая, россияне атаковали базу отдыха в с. Черкасская Лозовая в пригороде Харькова - по предварительным данным, двумя ракетами "Искандер-М". Есть жертвы и раненые, в том числе, дети.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фото последствий вражеского террора опубликовал председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Он напомнил, что в результате атаки 5 человек погибли. Среди погибших - беременная женщина.

Среди раненых - 9 человек в тяжелом состоянии. 8-летняя девочка в легком, состояние стабильное.







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Как рассказали в Харьковской облпрокуратуре, войска РФ нанесли ракетный удар по базе отдыха в с. Черкасская Лозовая Малоданиловской ОТГ примерно в 11:00.

Примерно через 10 минут российская армия повторно ударила ракетой по тому же месту.







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Напомним, российские войска сегодня нанесли удар двумя ракетами по базе отдыха, расположенной в пригороде Харькова. 5 человек погибли, среди них - четверо гражданских мужчин и женщина, которая была на седьмом месяце беременности. 16 человек были ранены, в том числе - работник полиции и фельдшер скорой помощи, приехавшие на помощь после первого удара. Также легкие телесные повреждения - у 8-летней девочки.