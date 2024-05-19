Два Patriot для Харькова изменят ситуацию, - Зеленский отреагировал на удар РФ по базе отдыха на Харьковщине

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным погибших и раненых из-за ракетного удара РФ по базе отдыха на Харьковщине. Он также заявил, что два дополнительных комплекса Patriot помогут защитить Харьковскую область от постоянных обстрелов страны-агрессора.

Об этом говорится в заметке президента в соцсети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Глава государства отметил, что Россия продолжает обстреливать украинские города и громады, убивая людей.

"Фактически каждый час - новые сводки о российских террористических ударах. Ракеты, бомбы, артиллерия - единственное, что позволяет России продолжать агрессию. Это возможность терроризировать наши города и громады, убивать обычных людей", - говорится в заявлении президента Зеленского.

Глава государства также прокомментировал сегодняшнюю трагедию на Харьковщине. Оккупанты, как известно, нанесли ракетный удар по базе отдыха в селе Черкасская Лозовая.

"Только сегодня и только в результате одного из обстрелов Харьковщины 16 человек пострадали, пятеро - погибли. Мои соболезнования родным и близким", - сказал Зеленский.

Президент добавил, что мир способен остановить террор российских оккупантов. Для этого, по его словам, должен быть преодолен "дефицит политической воли лидеров мира". Он также призвал союзников Украины усилить ПВО нашего государства, в частности, - предоставить два дополнительных комплекса Patriot для Харькова.





Смотрите также: Последствия ракетного удара РФ по базе отдыха в пригороде Харькова. ФОТОрепортаж

"Мир может остановить российский террор - и для этого дефицит политической воли лидеров должен быть преодолен. Два Patriot для Харькова принципиально изменят ситуацию. Системы ПВО для других наших городов и достаточный объем поддержки для наших воинов на передовой обеспечат проигрыш российского террора", - заявил украинский лидер.

Напоследок он поблагодарил государства и их лидеров, которые "решительно действуют, чтобы приблизить справедливое завершение войны и ответственность террористов".

Ракетный удар РФ по базе отдыха в пригороде Харькова по базе отдыха в пригороде Харькова

В воскресенье, 19 мая, российские захватчики совершили очередное военное преступление - они атаковали базу отдыха в с. Черкасская Лозовая в пригороде Харькова, по предварительным данным - двумя ракетами "Искандер-М". В результате атаки, 5 человек погибли. Среди погибших - беременная женщина. Среди раненых - 9 человек в тяжелом состоянии. 8-летняя девочка - в легком состоянии, оно стабильно.

Смотрите также: Оккупанты мародерят дома украинцев в Волчанске на Харьковщине. ВИДЕО