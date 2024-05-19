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Новини
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Окупант не досягає свого завдання - розтягнути наші сили та цим послабити Україну на широкому фронті від Харківщини до Донеччини, - Зеленський. ВIДЕО

Росіянам не вдається розтягнути Сили оборони України на широкому фронті та здійснити прорив нашої лінії оборони.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі президента.

"Сьогодні, як щодня, першочергова наша увага всім районам бойових дій – усій лінії захисту. Була доповідь Головкома – генерал Сирський якраз на передовій, безпосередньо в наших бойових бригадах. Результати цих днів – усього тижня – ми маємо більш міцні позиції на Харківщині. П’ятдесят сьома бригада, Вісімдесят друга бригада ДШВ – дякую вам, воїни! При цьому наші сили достатньо ефективно знищують окупанта на Донецьких напрямках – зокрема, в районах міста Часів Яр та інших. Власне, окупант не досягає свого завдання – розтягнути наші сили та цим послабити Україну на широкому фронті від Харківщини до Донеччини.

Я дякую кожному нашому солдату, кожному сержанту, кожному офіцеру, які достатньо сміливо і стійко виконують бойові накази та зберігають наші позиції. Особливо відзначу за бої цими днями Сорок першу бригаду передусім, спецпідрозділи ГУР "Кракен" і "Артан" та підрозділи Нацгвардії. Саме за Часів Яр – за знищену російську техніку та відбиття штурмів – дякую вам, хлопці! Також особливо хочу подякувати Двісті двадцять п’ятому окремому штурмовому батальйону – просто молодці!

Дякую всім, хто б’ється заради нашої держави і хто допомагає іншим пройти цей важкий час!", - наголосив Зеленський.

Читайте: Два Patriot для Харкова змінять ситуацію, - Зеленський відреагував на удар РФ по базі відпочинку на Харківщині

Автор: 

Зеленський Володимир (23719) звернення (601)


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Топ коментарі
+19
Зеля, рюкзачок на вихід вже зібрав?
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19.05.2024 19:32
+18
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19.05.2024 19:26
+15
Одна лиш цитата

...Однако теперь https://nv.ua/ukraine/politics/legitimnost-zelenskogo-v-minyuste-otvetili-na-diskussii-o-vyborah-prezidenta-50417114.html легитимность президента и его главного советника столкнется с серьезными проблемами, считает издание, поскольку пятилетний срок Зеленского официально истекает 20 мая. Хотя выборы в Украине во время войны запрещены Конституцией, президент будет уязвим для обвинений в том, что он может использовать войну для подрыва демократии.
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19.05.2024 19:30
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19.05.2024 19:26 Відповісти
Завтра - НЕЛЕГЕТИМНИЙ‼️🤢🤡🎪🤬ПІД ТРИБУНАЛ‼️Хуже не БУДЕТ
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19.05.2024 20:54 Відповісти
«Снижает доверие к президенту»: Ермак, вероятно, стал самым влиятельным главой ОП в истории Украины - Washington

НАРЕШТІ НА ПОРОЗІ НЕЛИГІТИМНОСТІ ВОВИ !!!ПАВРТНЕРИ ЦЕ ЗРОБИЛИ!НЕКХАЙ ЙЧЕРЕЗ ПРЕСУ

https://nv.ua/ukraine/politics/andrey-ermak-stal-samym-vliyatelnym-glavoy-op-v-istorii-ukrainy-washington-post-50419644.html https://nv.ua/ukraine/politics/andrey-ermak-stal-samym-vliyatelnym-glavoy-op-v-istorii-ukrainy-washington-post-50419644.html
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19.05.2024 19:27 Відповісти
Одна лиш цитата

...Однако теперь https://nv.ua/ukraine/politics/legitimnost-zelenskogo-v-minyuste-otvetili-na-diskussii-o-vyborah-prezidenta-50417114.html легитимность президента и его главного советника столкнется с серьезными проблемами, считает издание, поскольку пятилетний срок Зеленского официально истекает 20 мая. Хотя выборы в Украине во время войны запрещены Конституцией, президент будет уязвим для обвинений в том, что он может использовать войну для подрыва демократии.
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19.05.2024 19:30 Відповісти
Близость Ермака к президенту и очевидное влияние на него вызывают шквал обвинений среди украинских и иностранных политиков. По данным WP, его критикуют за то, что он «недемократически консолидировал власть» в ОП, руководил ненужной чисткой высших чиновников, включая экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, ограничил доступ к Зеленскому и стремился лично контролировать почти каждое важное решение военного времени.
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19.05.2024 19:32 Відповісти
The Washington Post провело интервью с более чем дюжиной нынешних и бывших украинских чиновников и законодателей, иностранных дипломатов, которые знают Ермака или работают с ним. По данным издания, даже сторонники признают, что он обладает «необычайно широкими полномочиями в сфере управления и внешних коммуникаций». Некоторые говорят, что он даже контролирует, кому можно выезжать за границу, а кому нет.

Критики говорят, что в последнее время, когда круг советников Зеленского сузился, Ермак отстранил Министерство иностранных дел, вмешался в военные решения и выступал посредником в ключевых сделках с партнерами, включая США.
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19.05.2024 19:34 Відповісти
Вони все просрали! Де їх висновки по Оману, зустрічи з патрушевим? Зе ІУДА-це дах РУЙНАЦІЇ Держави з середени , АГЕНТОМ «КОЗИРЕМ» і про папашу ФСБшника не розкопали , а де розслідування про змову з РАШИСТАМИ і здачі Києва за три дні ? Чому нікого з ОЛІГАРХІВ ПЕРЕД ВТОРГНЕННЯМ , яких збирав зе, і пропоганував нічого не робити , за три дні все заспокоїться
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19.05.2024 21:05 Відповісти
Максимум, що міг Блінкен , це нагадати про корупцію в універі зі студентами , а не прямо владі... мало їм ЦРУ та МІ-6 британські товкли паро списки зрадників?
Іноді мені здається що США це робить навмисно але ж ще є й Британія... То значить НАТО всьому НАТО так вигідно
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19.05.2024 21:09 Відповісти
Зеля, рюкзачок на вихід вже зібрав?
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19.05.2024 19:32 Відповісти
Який рюкзачек? Сума з сухарями і до в'язниці.
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19.05.2024 21:44 Відповісти
👍
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20.05.2024 11:37 Відповісти
В інтерв'ю західним ЗМІ 21 березня 2019 року на той час ще кандидат в президенти Володимир Зеленський заявив, що хоче змінити політичний істеблішмент та привести до влади чесних професіоналів. Під час цієї ж розмови запевнив, що йде на один термін і взагалі не думає про свій рейтинг.
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20.05.2024 08:44 Відповісти
Звіт про роботу за цей термін буде?
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20.05.2024 12:04 Відповісти
Януковоч на вихід не хотів йти і супротивився, а за ним не стояли майже всі олігархи, не натворив стільки бід як Володька, не мав при собі стількі псів-поліцаїв, не мав такої тотальної підтримки в силових структурах як лялькове опудало З(е)радник Боневтік.
Тому воно вчіпиться або за нього це зроблять, а від влади ані кроку в бік.
Там лише 1 спосіб звільнити його....
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20.05.2024 10:38 Відповісти
О, знову він!
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19.05.2024 19:39 Відповісти
Будемо сподіватись, що це одні з останніх висерів тупорилого ішака.
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19.05.2024 19:40 Відповісти
та невже завтра вже виповзе
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20.05.2024 10:09 Відповісти
Переможний пронос від Найшашличнішого...

Як любив казати Авіценна: "Пі#дєц нє лєчіцца"
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19.05.2024 19:40 Відповісти
Всі, хто щось розуміє, в один голос кажуть - рашисти розтягують сили ЗСУ.
Це звичайна геометрія - довший фронт потребує більше ресурсів.
Але опудало "верховного головнокомандувача" вважає, що ні.
Що йому Сирський "доповідає"? Колискові пісні співає, чи що?
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19.05.2024 19:42 Відповісти
Боти, що мені дізлайки стивите - і вам бажаю подохнути, порядь з вашим фюрернм Зе!
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19.05.2024 19:45 Відповісти
"генерал якраз на передовій... ми маємо більш міцні позиції на Харківщині"
Дурень, ну хоча б киношку про Чапая подивись! дурний енерал, що замість управління військом лізе на передову. Хоча... якщо щось найвеличніше відправити в окоп на передову, то може перемога станеться відразу? Принаймні, гадити це зе в тилу вже не буде.
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19.05.2024 19:53 Відповісти
От чого Ви чужинця цькуєте? Ну не винен він, що у нього генетична ненависть і зневага до Українства (репертуар Кварталу-95).
А генетика - то серйозна наука!
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19.05.2024 20:05 Відповісти
Тільки знання генетики, тривалий інбридинг міг привести до появи досконало тупого покидька зе!
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20.05.2024 12:42 Відповісти
дайте ему селедки
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19.05.2024 20:24 Відповісти
Можливо мали наувазі отої скумбрії що по 8грн за кіло?
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19.05.2024 21:38 Відповісти
Ти,*** ,знаєш про його наміри?((Ти,той ще не вірив у напад..(((
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19.05.2024 20:33 Відповісти
Західні дипломатичні джерела стверджують, що президент Ірану Раїсі не вижив після аварії свого гелікоптера, - 12-й канал Ізраїлю

Троє рятувальників, які пішли шукати Раїсі, також пропали безвісти.
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19.05.2024 20:38 Відповісти
ну и прекрасно , а я то думал .....
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19.05.2024 20:40 Відповісти
"Жорстка посадка" - це коли в пасажирів капці відлітають,разом з кінцівками.
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19.05.2024 20:43 Відповісти
Мама Сирського не виходить з хати, плаче постійно, бо всі сусіди відвернулися, зневажають через те, що син прєдал росєю. Мама є мама
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19.05.2024 20:40 Відповісти
а може як раз і "нє прєдал"? судячи з подій на всіх фронтах...
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19.05.2024 20:43 Відповісти
То може треба передати повноваженя і запросити чиїсь війска (щоч сомалійців) на гроші з'єконмлені за утриманя зезидента та його опи?!
Якщо звісно не хочуть запросити на кордони з РМ і РБ військових з країн НАТО,яких так лякаються "молоді (зелені) ригі" з команди "Зє!"?
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19.05.2024 20:41 Відповісти
серйозно? а хто ж то на кордоні вже майже 150 кв км зайняв тої території, яку Залужний минулого року відбив у москалів? не досягають, тобто ще не взяли Харків?
чергові макарони на вуха
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19.05.2024 20:42 Відповісти
Це він точно не сам придумав, те вище його рівня
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19.05.2024 20:54 Відповісти
Ворог не досягає, і тому завели Безумну, щоб вона знищила армію зсередини
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19.05.2024 21:00 Відповісти
та після зе ніяка безугла непотрібна! Хіба що, як контрольний постріл.
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20.05.2024 12:44 Відповісти
Это просто цитата.

«Если тебя выбрали королем, а корона оказалась велика, то сначала она упадет тебе на глаза - и ты ничего не увидишь…
Потом она опустится на уши - и ты ничего не услышишь…
Далее она сползёт на уста - ты ничего не сможешь сказать…
В конце концов она упадёт тебе на шею и станет тебе ошейником, за который тебя твои же рабы поведут на казнь...
И ты всё будешь видеть, всё будешь слышать, и всё сможешь сказать...
Но на тебя уже никто не будет смотреть и слушать...»,

Никколо Макиавелли. Государь.
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19.05.2024 21:05 Відповісти
це дуже влучно
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20.05.2024 09:34 Відповісти
Трясця. я так сподівався, так ... у лютому. І такий облом. Авдіївка, Мар'їнка, Вовчанськ ! Ну скоКА моНА, вова ?? Ти ж знайшов таких потужних, що українці думали, що тепер кацапів порвуть аж на моцквЄ. А тепер щось знову гундосиш ! Мені лише шкода одне, гундосий невіглас. Скільки ти вже поклав моїх братів і сестер у сиру землю, щоб врятувати ситуацію від повного розгрому ? Ти, сучий син, ставав на коліна ... на стадіоні колись. Завтра ти повинен ходити весь час ... на колінах. ТВАРЮКА !
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19.05.2024 21:16 Відповісти
Пардон, а на що були сподівання у лютому?
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19.05.2024 21:32 Відповісти
Що Боневтік звалить в Оман. Назавжди. З пАтужними пАмочьніками. Рвать кацапів. За літеру ЗЕТ. І жрать Мівіну.
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19.05.2024 21:43 Відповісти
Що несе цей ХЕРПІДУ?
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19.05.2024 21:45 Відповісти
Приємно чути оцінку подій від уславленого полководця і спеціаліста...
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19.05.2024 21:52 Відповісти
Вилізла істота, оманська!!! Пнх!!!
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19.05.2024 22:09 Відповісти
Просто йди в сраку, ціцерон.
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19.05.2024 23:50 Відповісти
Вже п'ять хвилин як цей ******** не президент,притому що він за п'ять років так президентом і не став,залишився виконуючим роль.
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20.05.2024 00:05 Відповісти
Прес-секретар єрмака - полудурок зєлєнскій єрмака - зробив щоденний висер ротом, який не має нічого спільного з реальністю
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20.05.2024 08:01 Відповісти
Суфлер єрмака зачитає останій відосік 20.05.2024.
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20.05.2024 08:33 Відповісти
Воно вчепилось в трон так, що само не відчепиться, навіть як би і само хотіло піти, йому цього не дозволять кремлівські куратори!
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20.05.2024 11:28 Відповісти
Лайно змивають, а не відчепляють.
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20.05.2024 12:46 Відповісти
І шо можно зробити з...? Без тих ,хто поставили його президентом
(США , кремль та ЄС ) сказати шо , воно 🤡 , тут не стояло ...треба ще всім понапрягатися
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20.05.2024 11:48 Відповісти
Залужного убрал, и сразу результат
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20.05.2024 12:18 Відповісти
Багаторазові звернення до Зеленського щодо посилення ППО портової структури Одеси залишились без відповіді. Станом на ранок ‎20.‎05.‎2024 виведені з ладу біля третини інфраструктури завантаження порту. Реально питання стоїть про припинення його роботи.

Поки Зеленський і Єрмак розповідають українцям байки про майбутній "форум миру", російські війська проходять крізь фрагментарно викопані ямки і окопи "лінії оборони" вартістю в мільярди бюджетних коштів, до межі мінометного пострілу по території Харкова, після чого падіння оборони Харкова буде лише питанням часу. Герасимову навіть не потрібно буде витрачати війська для штурму Харкова. Він просто буде знищувати його квартал, за кварталом мінометним вогнем.
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20.05.2024 12:55 Відповісти
 
 