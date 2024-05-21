Зеленський кричить на генералів ЗСУ, побоюючись, що від нього приховують правду про стан справ на фронті, - The Economist
Президента України Володимира Зеленського можуть тримати у так званій "теплій ванні", в якій генерали не надають йому всієї інформації про ситуацію на фронті.
Про це пише The Economist із посиланням на власні джерела, інформує Цензор.НЕТ.
"Багато українських солдатів у Харкові були розлючені тим, що Росія змогла так швидко просунутися вперед. Деякі з них критикують затримку західної допомоги, яка, на їхню думку, сприяла російській агресії та послабила оборону України. Інші підозрюють, що некомпетентність, або навіть зрада зіграли більш значну роль", - пише видання.
Як зазначає The Economist, також поширюються теорії змови про те, що "політики в Києві чи Вашингтоні, можливо, продають Харків напередодні потворної мирної угоди".
Вказано, що, на думку українських військових, глава держави не повинен ставати схожим на російського диктатора Володимира Путіна в контексті необізнаності з реальною ситуацією на фронті.
"Президента Зеленського тримають у "теплій ванні"… Ми вважаємо, що президент повинен орієнтуватися на ситуацію на місцях, а не наслідувати Путіна - людину, життя якої обертається навколо паперів, що приносять його помічники", - заявив офіцер сил спецпризначення Денис Ярославський.
Співрозмовники The Economist повідомляють, що Зеленський вже відчуває приховування частини інформації з боку підлеглих. Джерело в українському уряді додало, що за це він кричить на своїх генералів.
Нагадаємо, видання писало, що наступом на Харківщині росіяни намагалися побачити, чи зможуть вони частково оточити Харків і чинити тиск на українські формування на схід від Печенізького водосховища. Операція нібито була запланована на 15-16 травня, але була перенесена майже на тиждень з невідомих причин.
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Шукаємо крайнього для розправи?
Дзеркало давно бачів?
яку йому говорили , все було б нормально ,
але він і сьогодні на всіх кричить , бо нормально він розмовляти не вміє
і ніколи не навчиться😡
Порада одна - Зеленському пора іти геть , поки не про@рав всю Украіну 🙁
"Таким чином прикордоння, яке мало б бути фортецею на тлі війни, яка не закінчується, знов опинилося під окупацією"-Немічев засновник спецпідрозділу KRAKEN.
Хоча відсуттність мобілізації/демобілізації (замкнуте коло) - цілком і повністю вина припіздєнта.
А взагалі, головний "біч" нашого часу - тотальний популізм. Бажання сподобатися массам. Починаючи з припіздєнта і продовжуючи всіма як у владі так і в армії. Показуха і очковтіратєльство, і якщо ти цим не занімаєшся то тобі 3,14зда.