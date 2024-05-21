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Новини Війна
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Зеленський кричить на генералів ЗСУ, побоюючись, що від нього приховують правду про стан справ на фронті, - The Economist

Володимир Зеленський не отримує всієї правди щодо ситуації на фронті

Президента України Володимира Зеленського можуть тримати у так званій "теплій ванні", в якій генерали не надають йому всієї інформації про ситуацію на фронті.

Про це пише The Economist із посиланням на власні джерела, інформує Цензор.НЕТ.

"Багато українських солдатів у Харкові були розлючені тим, що Росія змогла так швидко просунутися вперед. Деякі з них критикують затримку західної допомоги, яка, на їхню думку, сприяла російській агресії та послабила оборону України. Інші підозрюють, що некомпетентність, або навіть зрада зіграли більш значну роль", - пише видання.

Як зазначає The Economist, також поширюються теорії змови про те, що "політики в Києві чи Вашингтоні, можливо, продають Харків напередодні потворної мирної угоди".

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Вказано, що, на думку українських військових, глава держави не повинен ставати схожим на російського диктатора Володимира Путіна в контексті необізнаності з реальною ситуацією на фронті.

"Президента Зеленського тримають у "теплій ванні"… Ми вважаємо, що президент повинен орієнтуватися на ситуацію на місцях, а не наслідувати Путіна - людину, життя якої обертається навколо паперів, що приносять його помічники", - заявив офіцер сил спецпризначення Денис Ярославський.

Співрозмовники The Economist повідомляють, що Зеленський вже відчуває приховування частини інформації з боку підлеглих. Джерело в українському уряді додало, що за це він кричить на своїх генералів.

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Нагадаємо, видання писало, що наступом на Харківщині росіяни намагалися побачити, чи зможуть вони частково оточити Харків і чинити тиск на українські формування на схід від Печенізького водосховища. Операція нібито була запланована на 15-16 травня, але була перенесена майже на тиждень з невідомих причин.

Автор: 

Зеленський Володимир (23729)


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Топ коментарі
+90
Держать в теплой информационной ванне в 21 веке
В эпоху интернета
Можно только последнего идиота
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21.05.2024 11:45
+59
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21.05.2024 11:49
+50
Цьому блазню не дозволено бодай у чомусь бути вищим за хазяїна д'Єрьмака.
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21.05.2024 11:45
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На фортификации под Харьковом было выделено более миллиарда баксятины, фортификаций нет и денег тоже, кто-то верит что Зеля зевнул миллиард долларов во время распила? Уже начинает подташнивать, от всего этого вранья.
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21.05.2024 17:49 Відповісти
За два роки війни можливість солдата пожалітись або відмовитись виконувати ідіотський наказ - знищили. Два роки помилки не визнаються, телемарафон допоможе. Проблеми відверто ігноруються. На журналістів тиснуть. І тут "ой, як так сталося".
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21.05.2024 17:55 Відповісти
Все верно, враньё буквально сочится из всех щелей.
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21.05.2024 18:01 Відповісти
Можно обманывать часть народа все время, и весь народ некоторое время, но нельзя обманывать весь народ все время. Авраам Линкольн.
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21.05.2024 18:10 Відповісти
"грізний блазень"- черговий оксюморон.
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21.05.2024 18:19 Відповісти
Такое поведение главнокомандующего говорит или о локальном поражении, или катастрофе на фронтах! Так ведут себя только неврастеники! Он же псих!
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21.05.2024 18:48 Відповісти
А хто ж тобі таке оточення всунув??? Звідкіля ця шобла ермаковська взялась?
Шукаємо крайнього для розправи?
Дзеркало давно бачів?
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21.05.2024 19:01 Відповісти
Бєлочка .
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21.05.2024 19:06 Відповісти
Кричать надо было в 2019-м году своему "мудрому" электорату. А сейчас нужно прогнать Ермака и получать информацию из нескольких источников, перепроверяя все, что докладывают. Это энергозатратно, но иного варианта нет, если хочешь принимать решения, адекватные ситуации в стране и на фронте.
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21.05.2024 19:21 Відповісти
Ну что, 73%, наголосовали по приколу? Теперь вместе кровью харкаем.
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21.05.2024 19:22 Відповісти
Та вони, скоріше, Тису перепливли. А може втопилися.
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22.05.2024 07:18 Відповісти
єдина правда, яку приховують від ЗЕ, це те - що він стратеххх 95-го кварталу. а оскільки він - не "люба кухарка може керувати державою", то може не за своє взявся?
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21.05.2024 19:33 Відповісти
а чого кричати на генералів, якщо в нього є чудовий провідник , інформатор і керманич - дєрмак?
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21.05.2024 19:34 Відповісти
На дєрмака мабудь кричати сцикотно, бо той в хлібало зацідить. Він же не генерал, а бандюк.
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21.05.2024 20:48 Відповісти
Ще не оголошували конкурс на кращого локшинатора...?
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21.05.2024 19:34 Відповісти
очевидно, тільки Залужний мав сміливість говорити правду, саме через те його і звільнили . і за компанію весь його генералітет, який не боявся зеленого)) атож тепер міні-наполеон може верещати на своїх вассалів і кайфувати з того
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21.05.2024 19:38 Відповісти
Вова, ти втомився, пора відпочити
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21.05.2024 20:34 Відповісти
Дійсно , якби Зеленський розумів людей і не звільняв за правду ,
яку йому говорили , все було б нормально ,
але він і сьогодні на всіх кричить , бо нормально він розмовляти не вміє
і ніколи не навчиться😡
Порада одна - Зеленському пора іти геть , поки не про@рав всю Украіну 🙁
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21.05.2024 20:40 Відповісти
і на хер нам такі генерали, на яких може кричати це непорозуміння
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21.05.2024 20:43 Відповісти
Там зборище непорозумінь.
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21.05.2024 21:57 Відповісти
Кричати на підлеглих це повне днище... це як розписатися в повній некомпетентності як керівника..
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21.05.2024 20:47 Відповісти
А це зелене непорозуміння не бажає пояснити, чому воно ще на Банковій? Та ще і верещить...
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21.05.2024 20:57 Відповісти
Не існує президента. Існує ВИКОНУВАЧ ПОВНОВАЖЕНЬ президента. Звинувачувати та кричати незабаром будуть незабаром у інших закладах....
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21.05.2024 20:58 Відповісти
генерали винні? а хто відповість за отаке: https://www.youtube.com/watch?v=MsQw6T1fOnc https://www.youtube.com/watch?v=MsQw6T1fOnc

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21.05.2024 21:37 Відповісти
Як там-усі ми президенти,зараз усі ми генерали,вова не потрібно кричати,як генерали доповідаємо тобі-усьо херово.21травня будем відмічати день прострочки.
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21.05.2024 22:01 Відповісти
Хай кричало своє 🤡прикриє...бо пацьорка вже пукнула !
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21.05.2024 22:39 Відповісти
Призначена Зеленським Харківська ОВА дала дозвіл фермерам розмінувати прикордоння.
"Таким чином прикордоння, яке мало б бути фортецею на тлі війни, яка не закінчується, знов опинилося під окупацією"-Немічев засновник спецпідрозділу KRAKEN.
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21.05.2024 23:27 Відповісти
Нєхууясссє , фермери самі розмінували ? Яким способом ?Плугом чи культиватором ?
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22.05.2024 04:29 Відповісти
Я вам більше скажу, генералів теж тримають у теплій ванні. Не так звичайно як припіздєнта, але багато чого не доповідають або приукрашують. Потому шо кончена совкова система плюс командори які бажають тільки вислужитися але ніяк не перемоги. Плюс всі ссуть получити "звіздюлєй" від тих же генералів за пройопи (які можливо йне з вини командора а прсото так сталося). От і маємо і мясні штурми і дибільні рішення і все-все-все.
Хоча відсуттність мобілізації/демобілізації (замкнуте коло) - цілком і повністю вина припіздєнта.
А взагалі, головний "біч" нашого часу - тотальний популізм. Бажання сподобатися массам. Починаючи з припіздєнта і продовжуючи всіма як у владі так і в армії. Показуха і очковтіратєльство, і якщо ти цим не занімаєшся то тобі 3,14зда.
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21.05.2024 23:57 Відповісти
А цей дурень не пробував на єрмака покричати , клоун грає роль .гнати зешоблу .
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22.05.2024 04:26 Відповісти
Гнать зельку и его ОП в шею. Ермак несёт больше вреда, для Украины, чем половина армии **********.
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22.05.2024 07:02 Відповісти
маю іспанський сором за це сруляче недоробло. А вам приколісти гарного апетиту, бачили очі що куповали, їжте аж повилазьте
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22.05.2024 07:30 Відповісти
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