Зеленський кричить на генералів ЗСУ, побоюючись, що від нього приховують правду про стан справ на фронті, - The Economist

Президента України Володимира Зеленського можуть тримати у так званій "теплій ванні", в якій генерали не надають йому всієї інформації про ситуацію на фронті.

Про це пише The Economist із посиланням на власні джерела, інформує Цензор.НЕТ.

"Багато українських солдатів у Харкові були розлючені тим, що Росія змогла так швидко просунутися вперед. Деякі з них критикують затримку західної допомоги, яка, на їхню думку, сприяла російській агресії та послабила оборону України. Інші підозрюють, що некомпетентність, або навіть зрада зіграли більш значну роль", - пише видання.

Як зазначає The Economist, також поширюються теорії змови про те, що "політики в Києві чи Вашингтоні, можливо, продають Харків напередодні потворної мирної угоди".

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Вказано, що, на думку українських військових, глава держави не повинен ставати схожим на російського диктатора Володимира Путіна в контексті необізнаності з реальною ситуацією на фронті.

"Президента Зеленського тримають у "теплій ванні"… Ми вважаємо, що президент повинен орієнтуватися на ситуацію на місцях, а не наслідувати Путіна - людину, життя якої обертається навколо паперів, що приносять його помічники", - заявив офіцер сил спецпризначення Денис Ярославський.

Співрозмовники The Economist повідомляють, що Зеленський вже відчуває приховування частини інформації з боку підлеглих. Джерело в українському уряді додало, що за це він кричить на своїх генералів.

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Нагадаємо, видання писало, що наступом на Харківщині росіяни намагалися побачити, чи зможуть вони частково оточити Харків і чинити тиск на українські формування на схід від Печенізького водосховища. Операція нібито була запланована на 15-16 травня, але була перенесена майже на тиждень з невідомих причин.