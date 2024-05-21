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Новини Війна
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Ворог здійснив 37 штурмів на Покровському напрямку, на окремих ділянках наші війська маневрують, - Генштаб ЗСУ

вертоліт ЗСУ

Від початку доби відбулося 94 бойові зіткнення. Покровський напрямок залишається найгарячішим на всій лінії фронту.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ станом на 22:00 21 травня.

Бойові дії на Харківщині

На Харківському напрямку російські загарбники 10 разів намагалися витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Українські воїни відбили шість спроб противника просунутися в напрямку населеного пункту Липці, а також штурм у напрямку Плетенівка – Вовчанськ. Напруженою залишається ситуація в районі Стариці, де відбито одну атаку з напрямку Нової Таволжанки (РФ). Ще дві атаки з Бугруватки тривають. У свою чергу українські захисники контратакують та вживають заходів для посилення стійкості оборони.

На Куп’янському напрямку кількість атак ворога зросла до 12. Тривають бойові зіткнення в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка та Новоєгорівка. На напрямку Берестового наші захисники відбили дві штурмові дії противника. Ситуація контрольована, проводяться заходи щодо стабілізації обстановки.

На Лиманському напрямку втрат позицій не допущено. Спроба противника просунутися в районі населеного пункту Терни була придушена.

Бойові дії на сході

На Сіверському напрямку наші захисники відбили 10 штурмових дій ворога в районах Білогорівки, Виїмки та Роздолівки. Ще один бій поблизу Білогорівки триває. Агресор успіху не має.

На Краматорському напрямку загалом було відбито 10 атак. Так, російські окупанти п’ять разів безуспішно намагалися вклинитися в оборонні рубежі наших військ у районі Кліщіївки, тричі – біля Андріївки, а також у районах Нового й Іванівського. На цьому напрямку втрати противника наразі становлять 135 осіб та 50 одиниць техніки. Зокрема знищено танк, два БТРи та пошкоджено станцію РЕБ "Бурелом".

Також читайте: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 495 070 осіб (+1380 за добу), 7 605 танків, 12 779 артсистем, 14 699 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Покровський напрямок залишається найгарячішим на всій лінії бойового зіткнення. Від початку доби кількість ворожих штурмів зросла до 37. Противник 15 разів намагався просунутись від Очеретиного в напрямках Новоолександрівки, Калинового, Прогресу, Євгенівки, тривають важкі бої. Крім того, російські загарбники не полишають спроб прорвати нашу оборону в районі Новоселівки Першої, Сєвєрного та Нетайлового. На окремих ділянках ситуація вимагає від наших військ проведення маневру. Силами оборони вживаються заходи для відсічі ворогу та стабілізації обстановки.

На Курахівському напрямку наші оборонці продовжують придушувати активність противника, який з початку доби двічі невдало атакував наші позиції.

На Времівському напрямку ситуація значних змін не зазнала, однак агресор у районі Старомайорського зосередив значну кількість засобів вогневого ураження та збільшив його інтенсивність. Проводяться заходи зі стабілізації обстановки.

Ситуація на півдні

На Придніпровському напрямку ситуація змін не зазнала. На Торецькому, Гуляйпільському та Оріхівському напрямках противник сьогодні активних наступальних дій не проводив.

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Автор: 

Генштаб ЗС (6528) Харківщина (6054) Покровськ (615)


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Топ коментарі
+7
Насторожують ці "маневри", так і до Дніпра "доманевруватись" можна. Пане гідрант, допомогла тобі заміна командуючого?
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21.05.2024 23:36
+6
***** ну нахера оце очковтиратильство "наші війська маневрують". Так і пишіть - відтсупили через перважаючу чесельність ворога і його вогневу міць
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21.05.2024 23:39
+6
Удар по рашистах в Луганську, командуючий "ЮВО" генерал-лейтенант Анашкін -300-й :

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21.05.2024 23:56
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Насторожують ці "маневри", так і до Дніпра "доманевруватись" можна. Пане гідрант, допомогла тобі заміна командуючого?
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21.05.2024 23:36 Відповісти
не тей уже гідрантд - пів струї
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21.05.2024 23:55 Відповісти
***** ну нахера оце очковтиратильство "наші війська маневрують". Так і пишіть - відтсупили через перважаючу чесельність ворога і його вогневу міць
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21.05.2024 23:39 Відповісти
Вайна - ху..ня, главнае - маневры!
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21.05.2024 23:55 Відповісти
де нелігітімний відос?
і як тепер спати?
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21.05.2024 23:53 Відповісти
Уточнення.
Маневр = відступ.
Згідно, гри слів від Генштабу.
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21.05.2024 23:55 Відповісти
Удар по рашистах в Луганську, командуючий "ЮВО" генерал-лейтенант Анашкін -300-й :

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21.05.2024 23:56 Відповісти
Смотрел трансляцию Украинской думы (парламента ) выступал Гончаренка ,он говорит а парламетарий играют с телефонами или смотрят что то в телефоне(какие то видосики ). . Очень дико выглядит.
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22.05.2024 02:15 Відповісти
Короче говоря отступление продолжается
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22.05.2024 06:47 Відповісти
Все же положение под Покровском вызывает озабоченность.
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22.05.2024 07:59 Відповісти
 
 