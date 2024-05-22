Окупанти завдали ракетного удару по Покровську, загинуло подружжя, є поранені. ФОТОрепортаж

21 травня 2024 року о 23:00 війська РФ завдали ракетного удару по території с. Ріг Покровської міської громади на Донеччині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Жертви ворожого удару

Як зазначається, влучання відбулось на подвір’ї приватного будинку, де мешкала родина. Тілесні ушкодження, несумісні з життям, отримали 52-річний чоловік та його дружина 46 років. Десятирічний син подружжя зазнав мінно-вибухову травму.

Внаслідок вибуху також травмовано 24-річного мешканця сусіднього будинку. Постраждалих доставлено до лікарні, де їм надано кваліфіковану медичну допомогу.











Також читайте: Ворог здійснив 37 штурмів на Покровському напрямку, на окремих ділянках наші війська маневрують, - Генштаб ЗСУ

Чим бив ворог?

За даними прокурорів, вибухом пошкоджено 3 домогосподарства й газогін. Попередньо, російські окупанти застосували для атаки на мирний населений пункт ракету "Іскандер".

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Ріг - село Покровської міської громади Покровського району Донецької області.