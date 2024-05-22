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Новини Війна
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Окупанти завдали ракетного удару по Покровську, загинуло подружжя, є поранені. ФОТОрепортаж

21 травня 2024 року о 23:00 війська РФ завдали ракетного удару по території с. Ріг Покровської міської громади на Донеччині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Жертви ворожого удару

Як зазначається, влучання відбулось на подвір’ї приватного будинку, де мешкала родина. Тілесні ушкодження, несумісні з життям, отримали 52-річний чоловік та його дружина 46 років. Десятирічний син подружжя зазнав мінно-вибухову травму.

Внаслідок вибуху також травмовано 24-річного мешканця сусіднього будинку. Постраждалих доставлено до лікарні, де їм надано кваліфіковану медичну допомогу.

Наслідки обстрілу села Ріг Покровськ
Наслідки обстрілу села Ріг Покровськ
Наслідки обстрілу села Ріг Покровськ
Наслідки обстрілу села Ріг Покровськ
Наслідки обстрілу села Ріг Покровськ

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Чим бив ворог?

За даними прокурорів, вибухом пошкоджено 3 домогосподарства й газогін. Попередньо, російські окупанти застосували для атаки на мирний населений пункт ракету "Іскандер".

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Ріг - село Покровської міської громади Покровського району Донецької області.

Автор: 

обстріл (28339) Покровськ (615) Офіс Генпрокурора (3245)


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зеленский не здається. Он и только он, лідор ********** зупинить ракетний терор *****. Десь в Омані, чи Стамбулі, а може десь посередині Дніпра. Але зупиняє його одна незначна проблемка - партнери бабло не будуть давати ... для керування країною мрій з шоу задоволеннями за ваші, друзі, кревні гривні. У кашавого вже й план готовий на запит з ОПісу.
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22.05.2024 10:02 Відповісти
вы идиот? это зеленский нанес ракетный удар? путинская россия нас атакует, а виноват зеленский?
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22.05.2024 14:15 Відповісти
Гадаю треба розібратись ХТО ІДІОТ ! Розмова йшла про відміну ракетних ударів *****. А ви як читали ? З кінця ? Лідор ********** досі вважає, що він ще президент, і шо він все вирішить як чародій ( лідор ).
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22.05.2024 14:24 Відповісти
Отмене ракетных ударов? Это новое ПВО такое? Или что? Вы о чем вообще?
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25.05.2024 17:58 Відповісти
бідна дитина.... вмить сирота, поранений та й без даху над головою....
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22.05.2024 10:15 Відповісти
👪🙍‍♂️ 😥😠
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22.05.2024 13:48 Відповісти
 
 