Ворог ударив по Торецьку, загинув чоловік. ФОТО

Зранку 22 травня війська РФ завдали удару по Торецьку Донецької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, внаслідок обстрілу Торецька 1 людина загинула.

"Росіяни обстріляли місто сьогодні зранку - убили 26-річного чоловіка", - йдеться у повідомленні.

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Раніше Цензор.НЕТ інформував, що окупанти завдали ракетного удару по Покровську, загинуло подружжя, є поранені.