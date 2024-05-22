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Ворог ударив по Торецьку, загинув чоловік. ФОТО

Зранку 22 травня війська РФ завдали удару по Торецьку Донецької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, внаслідок обстрілу Торецька 1 людина загинула.

"Росіяни обстріляли місто сьогодні зранку - убили 26-річного чоловіка", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Наслідки ворожого обстрілу Торецька. ФОТО

Наслідки обстрілу Торецька

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що окупанти завдали ракетного удару по Покровську, загинуло подружжя, є поранені.

Автор: 

обстріл (28472) Торецьк (459)


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Коли вже припиниться ... цей зеленскИЙ. РазАйтісь гдє-то пАсєрєдіні або подивитись в очі.
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22.05.2024 10:37 Відповісти
 
 