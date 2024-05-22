Ворог ударив по Торецьку, загинув чоловік. ФОТО
Зранку 22 травня війська РФ завдали удару по Торецьку Донецької області.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, внаслідок обстрілу Торецька 1 людина загинула.
"Росіяни обстріляли місто сьогодні зранку - убили 26-річного чоловіка", - йдеться у повідомленні.
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що окупанти завдали ракетного удару по Покровську, загинуло подружжя, є поранені.
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gr1959
показати весь коментар22.05.2024 10:37 Відповісти Мені подобається 0
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