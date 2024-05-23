На Харківщині минулої доби внаслідок російських обстрілів постраждали 20 осіб: ворог бив по Харкову, Чугуєву та Куп’янську-Вузловому

Російські загарбники вчора, 22 травня, обстріляли КАБами Харків, вдарили по Куп’янську-Вузловому та Чугуєву, є поранені.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

22 травня близько 14.02 ворог завдав ударів КАБами по Шевченківському та Холодногорівському районах Харкова. У Шевченківському районі пошкоджено скління вікон у 3-х багатоквартирних житлових будинках, будівлі двох кафе, автомийку, скління АЗС, будівля СТО, будівля продовольчого магазину, 2 трамваї та 11 автомобілів. Знищено 1 автомобіль.

У Холодногірському районі пошкоджено приміщення підприємства, яке не експлуатувалося. Внаслідок російських обстрілів в обласному центрі 12 осіб дістали поранення.

Також під російськими обстрілами опинилися Куп‘янськ-Вузловий та Чугуїв. Ворог обстріляв Чугуїв зранку 22 травня. Внаслідок ворожого удару горів перший та другий поверх дитячого садочку. Пошкоджено 3 багатоквартирні житлові будинки, будівлю дитячого садочка, приміщення магазинів, офісне приміщення, аптека та 4 автомобілі. Постраждали 8 людей.

З Чугуївського, Харківського, Богодухівського районів евакуйовано 10980 людей.

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