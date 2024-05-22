Удар дроном по поліцейській автівці під час евакуації у Вовчанську: загинув майор поліції Ладика, старший лейтенант Можаровський зазнав тяжких поранень. ВІДЕО+ФОТО

Сьогодні, 22 травня, внаслідок влучання ворожого дрона в поліцейський автомобіль загинув майор поліції Андрій Ладика, який займався евакуацією у Вовчанську.

Про це повідомив у фейсбуці начальник Головного Управління Національноі поліції в Харківській області Володимир Тимошко, інформує Цензор.НЕТ.

"З поля бою Андрій разом з іншими поліцейськими Вовчанського ВП вивозив місцевих мешканців з-під обстрілів. Не рахуючись з власним життям. Він це робив для людей, задля їх життя. І сьогодні він з напарником їхали прямо під обстріли, адже на них чекали люди, які потребували допомоги", - йдеться у повідомленні.

За словами Тимошка, поліцейські не встигли доїхати - в службовий автомобіль влучив російський FPV-дрон. 41-річний майор поліції Андрій Ладика загинув на місці. Його колега - старший лейтенант поліції Дмитро Можаровський зазнав тяжких поранень.

"У Андрія залишилися син, дочка, дружина та мама. Висловлюю щирі співчуття рідним майора поліції Андрія Ладики", - резюмує Тимошко.

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Раніше Цензор.НЕТ інформував, що російський дрон влучив в автомобіль поліцейських під час евакуації населення у Вовчанську. Внаслідок удару один правоохоронець загинув, ще одного поранено.