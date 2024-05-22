Удар дроном по поліцейській автівці під час евакуації у Вовчанську: загинув майор поліції Ладика, старший лейтенант Можаровський зазнав тяжких поранень. ВІДЕО+ФОТО
Сьогодні, 22 травня, внаслідок влучання ворожого дрона в поліцейський автомобіль загинув майор поліції Андрій Ладика, який займався евакуацією у Вовчанську.
Про це повідомив у фейсбуці начальник Головного Управління Національноі поліції в Харківській області Володимир Тимошко, інформує Цензор.НЕТ.
"З поля бою Андрій разом з іншими поліцейськими Вовчанського ВП вивозив місцевих мешканців з-під обстрілів. Не рахуючись з власним життям. Він це робив для людей, задля їх життя. І сьогодні він з напарником їхали прямо під обстріли, адже на них чекали люди, які потребували допомоги", - йдеться у повідомленні.
За словами Тимошка, поліцейські не встигли доїхати - в службовий автомобіль влучив російський FPV-дрон. 41-річний майор поліції Андрій Ладика загинув на місці. Його колега - старший лейтенант поліції Дмитро Можаровський зазнав тяжких поранень.
"У Андрія залишилися син, дочка, дружина та мама. Висловлюю щирі співчуття рідним майора поліції Андрія Ладики", - резюмує Тимошко.
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що російський дрон влучив в автомобіль поліцейських під час евакуації населення у Вовчанську. Внаслідок удару один правоохоронець загинув, ще одного поранено.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://dumskaya.net/news/izbili-dsr-184125/ua/#comment3758121 Одеська поліція програє війну з мафією: у Бессарабії бандити спокійно побили оперативників | Новини Одеси (dumskaya.net)
Герою Слава !
співчуття рідним...
геройство одних це "прой...би" інших!
чому не евакуйовали людей із прикордонної смуги до початку вторгнення?
спокійно і по мирному , із тваринами та домашніми речами ?
Не лише евакуації не було на Харківщині так само, як в 2022, але й ТАК САМО не було мінних полів, капітальних укріплень, достатньої кількості військ, БК, засідок, РЕБ, дронів...
І зрештою не для того же зе-зрадники звільняли Залужного та 16 його генералів, щоби організовано та продумано давати відсіч наступу рашистів.
Так! Саме вони й винні у втраті Україною за тиждень ще 200 кв. км своєї землі!
А бубачка ні до чого. Дайте йому ще 5 років, і України просто не буде.
.До чого ця маячня про наступ до евакуації людей які особливо тих кого приходиться умовляти.От аби тільки ляпнути !
Евакуацію людей на Харківщині не здійснили ті самі зе-покидьки, які розікрали гроші, виділені на укріплення для ЗСУ, завалили програму виробництва дронів, впровадження РЕБ і нахабно продовжують брехати західним партнерам, підриваючи поставки західної допомоги.
І це ті самі зе-покидьки, які робили те саме в січні-лютому 2022.
А якщо зелені тролі, прикидаючись шлангами, хочуть всі стрілки перевести на "не таких людей" (які мабуть дуже заважають зе-владі здавати Україну кремлю), то в них нічого не вийде.
дияволазе-покидьків зелене лайно обов,язково полізе. У тому числі типове криворогульське зе-хамство.
У всіх цивілізованих країнах є схожі закони: на випадок виникнення небезпеки цивільні особи зобов,язані виконувати рішення влади про евакуацію. Хто заважав зе-шоблі, що повністю контролює ВСІ гілки влади, 100500 разів прийняти відповідний закон, указ, постанову, рішення? Ніхто! А чому так не зробили? Бо евакуйованих треба кудись розміщувати, облаштовувати, годувати, підтримувати, тобто це - додаткові витрати бюджету, а значить залишиться менше грошей, щоби вкрасти!
Ти відмазуєш злочинців, а значить ти - такий самий.
Крапка.
Пшло за рашистськими кораблями, зеленодупе.
"У зв'язку із закінченням повноважень Володимира Зеленського на посту президента України, вручити повістку Володимиру Олександровичу та всьому його оточенню", - йдеться у поясненні до петиції.
Петиція була оприлюднена 20 травня 2024 року. Менше ніж за день вона зібрала 1280 голосів з 25 тис необхідних для розгляду.
Следует обратить внимание, что орки умышленно нанесли удар по автомобилю белого, совершенно гражданского цвета. Выродки.