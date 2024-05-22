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Удар дроном по поліцейській автівці під час евакуації у Вовчанську: загинув майор поліції Ладика, старший лейтенант Можаровський зазнав тяжких поранень. ВІДЕО+ФОТО

Сьогодні, 22 травня, внаслідок влучання ворожого дрона в поліцейський автомобіль загинув майор поліції Андрій Ладика, який займався евакуацією у Вовчанську.

Про це повідомив у фейсбуці начальник Головного Управління Національноі поліції в Харківській області Володимир Тимошко, інформує Цензор.НЕТ.

"З поля бою Андрій разом з іншими поліцейськими Вовчанського ВП вивозив місцевих мешканців з-під обстрілів. Не рахуючись з власним життям. Він це робив для людей, задля їх життя. І сьогодні він з напарником їхали прямо під обстріли, адже на них чекали люди, які потребували допомоги", - йдеться у повідомленні.

За словами Тимошка, поліцейські не встигли доїхати - в службовий автомобіль влучив російський FPV-дрон. 41-річний майор поліції Андрій Ладика загинув на місці. Його колега - старший лейтенант поліції Дмитро Можаровський зазнав тяжких поранень.

"У Андрія залишилися син, дочка, дружина та мама. Висловлюю щирі співчуття рідним майора поліції Андрія Ладики", - резюмує Тимошко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двоє поліцейських загинули у ДТП на Донеччині. ФОТО

Загиблий поліцейський Андрій Ладика
Загиблий поліцейський Андрій Ладика

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що російський дрон влучив в автомобіль поліцейських під час евакуації населення у Вовчанську. Внаслідок удару один правоохоронець загинув, ще одного поранено.

Автор: 

обстріл (28339) Нацполіція (15142) евакуація (2308) Вовчанськ (414)


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Топ коментарі
+28
Мої співчуття рідним(
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22.05.2024 16:43
+24
Земля пухом...
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22.05.2024 16:41
+18
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22.05.2024 16:58
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22.05.2024 16:41 Відповісти
Мої співчуття рідним(
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22.05.2024 16:43 Відповісти
Отак хтось допомагає людям і гине, а в цей час заброньовані тилові "правоохоронці" ділять зони впливу:
https://dumskaya.net/news/izbili-dsr-184125/ua/#comment3758121 Одеська поліція програє війну з мафією: у Бессарабії бандити спокійно побили оперативників | Новини Одеси (dumskaya.net)
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22.05.2024 16:49 Відповісти
ніхто про бронемобілі навіть не думав.... це ж населення...
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22.05.2024 16:51 Відповісти
в Києві їх тисячі тих бронеавтомобілів
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22.05.2024 17:02 Відповісти
Навіть уявив скільки тут з'явилося б лементу при новині -Поліцію садять на броньовані авто-. Дописувачі б монітори погризли з вереском про бєспрєдєл мєнтов паганих.
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22.05.2024 17:05 Відповісти
Не узагальнюй ..це ж не ті мусрра шо кіровоградській обл на дорогах обілєчують людей ..їм то бронеавто не потрібне
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22.05.2024 18:23 Відповісти
Хоч я і не в Кіровоградській області наразі, але мене зупиняють максимум раз на три роки. Це якщо про дорогу. Патрульна поліція до мене додому не приходить. Мабуть тому що я не верещу ночами. Не сварюсь до бійки з сусідами. Не бігаю обдовбаний з ножом по двору. Скоріше за все щось зі мною не так. Бо всіх тут поліція вже задовбала. А я з ними не стикаюся. Тому, мабуть, і не знаю яка вона погана. Знаєш ти. Особливо коли тебе обдовбаного з-за керма витягують чи руки крутять коли ти перехожого пляшкою намагаєшся по голові вдарити. Карочє, мєнти пазорниє.
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22.05.2024 19:37 Відповісти
Точно - у нас же тих бронемашин - просто дохрена...
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22.05.2024 17:09 Відповісти
R.I.P. Воїну !
Герою Слава !

співчуття рідним...

геройство одних це "прой...би" інших!
чому не евакуйовали людей із прикордонної смуги до початку вторгнення?
спокійно і по мирному , із тваринами та домашніми речами ?
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22.05.2024 16:53 Відповісти
"штоби нє било панікі"... Хіба не теж саме було в лютому-березні 2022 року?
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22.05.2024 17:07 Відповісти
Вже 5 років зе-шобла вчить свій лохторат, що вона ніколи нічому не вчиться і не робить жодних висновків з власних факапів.
Не лише евакуації не було на Харківщині так само, як в 2022, але й ТАК САМО не було мінних полів, капітальних укріплень, достатньої кількості військ, БК, засідок, РЕБ, дронів...
І зрештою не для того же зе-зрадники звільняли Залужного та 16 його генералів, щоби організовано та продумано давати відсіч наступу рашистів.
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22.05.2024 19:09 Відповісти
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22.05.2024 16:58 Відповісти
Ціна життя людей і втрати сімей із за тих які чекають чогось які не хочуть евакуюватися а потім кричать допоможіть.Це потрібно припинити.Євакуація повинна бути в рамкових межах і завчасно.Раз скзали другий попередели.Не хочуть їх проблеми все.Скільки вже людей загинуло із за таких нехочух...
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22.05.2024 18:45 Відповісти
Мабуть, це ті самі люди, що завадили зе-шоблі замінувати підступи до Вовчанська, звести навколо нього капітальні укріплення, завезти вчасно снаряди, передати під Вовчанськ хоча би 1% від обіцяного зеленським 1 млн. дронів, нанести упереджувальні удари по накопиченим формуванням рашистів перед наступом...
Так! Саме вони й винні у втраті Україною за тиждень ще 200 кв. км своєї землі!
А бубачка ні до чого. Дайте йому ще 5 років, і України просто не буде.
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22.05.2024 19:29 Відповісти
Мабуть це ті самі люди що висадилися на луні
.До чого ця маячня про наступ до евакуації людей які особливо тих кого приходиться умовляти.От аби тільки ляпнути !
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23.05.2024 01:35 Відповісти
Ну, якщо до вас доходить, як до Місяця, то для вас певно Ніл Армстронг та Базз Олдрін винні у бездіяльності зе-влади.

Евакуацію людей на Харківщині не здійснили ті самі зе-покидьки, які розікрали гроші, виділені на укріплення для ЗСУ, завалили програму виробництва дронів, впровадження РЕБ і нахабно продовжують брехати західним партнерам, підриваючи поставки західної допомоги.
І це ті самі зе-покидьки, які робили те саме в січні-лютому 2022.

А якщо зелені тролі, прикидаючись шлангами, хочуть всі стрілки перевести на "не таких людей" (які мабуть дуже заважають зе-владі здавати Україну кремлю), то в них нічого не вийде.
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23.05.2024 12:30 Відповісти
Якщо людина дурень це пів біди якщо людина дебіл такий як ти це вже з в генетиці.Дебілу важко втовкмачити до чого мокре проти сухого.Дебіл включає мізки дупи і починає насипати немовірний словесний поніс і пургу рівня дебіла.Для такого мудня к ти пояснюю туди їздять не тільки евакуація а і прості волонтери і прості люди.Ти лайно хоч раз ттам приїдь і пл=одивися як це все там робиться.Як приходиться розмовляти і просити людей.А ти мені знову про якеусь ху"ню несеш зе розікрав зе винуватий.Ти кончений.Іди ти зі своїм зе і зі своїми дебільними думками козі в тріщину.
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24.05.2024 20:07 Відповісти
Жодної секунди не сумнівався, що з адвоката диявола зе-покидьків зелене лайно обов,язково полізе. У тому числі типове криворогульське зе-хамство.
У всіх цивілізованих країнах є схожі закони: на випадок виникнення небезпеки цивільні особи зобов,язані виконувати рішення влади про евакуацію. Хто заважав зе-шоблі, що повністю контролює ВСІ гілки влади, 100500 разів прийняти відповідний закон, указ, постанову, рішення? Ніхто! А чому так не зробили? Бо евакуйованих треба кудись розміщувати, облаштовувати, годувати, підтримувати, тобто це - додаткові витрати бюджету, а значить залишиться менше грошей, щоби вкрасти!
Ти відмазуєш злочинців, а значить ти - такий самий.
Крапка.
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25.05.2024 10:08 Відповісти
Ти довів що ти дебіл ! Я і не сумнівався.
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25.05.2024 18:46 Відповісти
Все? Здулося? Останні "аргументи" зе-троля закінчилися? Поганенько же вас на ботофермі єрмака забезпечують методичними матеріалами...
Пшло за рашистськими кораблями, зеленодупе.
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25.05.2024 22:09 Відповісти
Жаль їх, серед поліцаїв теж є нормальні люди.
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22.05.2024 19:50 Відповісти
Заходимо на сайт і підписує петицію !!!! На сайті президента України з'явилася петиція з вимогою вручити повістку Зеленському "у зв'язку із закінченням його президентських повноважень !!!
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22.05.2024 20:15 Відповісти
Автор петиції закликає видати Зеленському повістку і відправити його на фронт "у зв'язку із закінченням президентських повноважень":

"У зв'язку із закінченням повноважень Володимира Зеленського на посту президента України, вручити повістку Володимиру Олександровичу та всьому його оточенню", - йдеться у поясненні до петиції.

Петиція була оприлюднена 20 травня 2024 року. Менше ніж за день вона зібрала 1280 голосів з 25 тис необхідних для розгляду.
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22.05.2024 20:16 Відповісти
Не бачу сенсу відправляти його на фронт.Його оточення так .А його ні.Він повинен постати перед судом.За семі тіільки слова що конституція на паузі гарант повинен був отримати імпічмент і кримінальне провадження за заклик і повалення конституційного ладу.Не кажучи про 21 рік його рішення і т.і.Він від цього нікуди не діниться.Прийде новий уряд і полетят голови дуже щвидко і всі вони будуть відповідати.
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23.05.2024 01:38 Відповісти
Дуже жаль. Rip
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22.05.2024 21:40 Відповісти
Майор исполнил долг. Вечная ему память.

Следует обратить внимание, что орки умышленно нанесли удар по автомобилю белого, совершенно гражданского цвета. Выродки.
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23.05.2024 02:10 Відповісти
Сидят ждуны до последнего блд. !! Слов не хватает. !! А кто то должен жизнью рисковать !!
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23.05.2024 01:29 Відповісти
Чому й досі немає забезпечення броньованими авто для тих хто працює у зоні можливого враження звісно у телеЛохоФоні не запитають.....
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23.05.2024 01:39 Відповісти
 
 