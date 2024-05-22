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Російський дрон влучив в автомобіль поліцейських під час евакуації населення у Вовчанську: один правоохоронець загинув, ще одного поранено. ВIДЕО

Окупанти вкотре атакували дроном автомобіль поліцейських у Вовчанську на Харківщині під час проведення евакуації.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, сьогодні, 22 травня, приблизно об 11:00 у м. Вовчанськ ворожий FPV-дрон влучив у дах службового автомобіля правоохоронців. Саме в цей час працівники проводили евакуаційні заходи.

Спершу в облпрокуратурі повідомили, що унаслідок атаки загинув 41-річний поліцейський, а 27-річний - зазнав поранень.

Пізніше повідомлення про подію зникло. У прокуратурі пояснили, що стосовно цієї події ще триває перевірка обставин.

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Оновлено: міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко також повідомив, що у Вовчанську росіяни обстріляли автомобіль поліції під час евакуації, унаслідок чого один поліцейський загинув, ще один – поранений. 

Як зазначив міністр, по евакуаційному автомобілю окупанти вдарили FPV-дроном, у цей момент в авто перебували двоє працівників поліції, які їхали рятувати цивільних.

"Ворожі безпілотники кружляють постійно. Небезпека для евакуаційних груп поліції залишається стабільно високою. Але поліцейські продовжують вивозити людей з-під обстрілів. Рятують попри ризики для власного життя та здоровʼя. Цю самопожертву потрібно памʼятати завжди", - наголосив Клименко.

Обстріл авто поліцейських

Нагадаємо, 21 травня росіяни FPV-дроном атакували автомобіль поліції, який їхав на евакуацію людей з Вовчанська, унаслідок чого поранено поліцейського. 

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авто (6166) обстріл (28472) евакуація (2312) Вовчанськ (416)


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Не коментую щодо поліції....
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22.05.2024 14:02 Відповісти
А цей комент тоді чий і навіщо ?
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22.05.2024 14:10 Відповісти
тому що я не довірію поліції і ї кервництву, так влаштує?
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22.05.2024 14:46 Відповісти
Кацапи , заспокоїти вас , гобліни кляті , можна тільки кулею в лоб 😡
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22.05.2024 14:09 Відповісти
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22.05.2024 14:26 Відповісти
Може хоч у такий спосіб ці "заброньовані" сикуни і паразити дотяпають, як там хлопцям- Воїнам на фронтах.
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22.05.2024 15:22 Відповісти
шкода тебе не було в тій машині! хоча б подивився в яких умовах працює поліція у Вовчанську та прикордонні!
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22.05.2024 16:53 Відповісти
 
 