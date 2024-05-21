FPV-дрон ворога атакував автомобіль поліції, який їхав на евакуацію людей з Вовчанська. ФОТО

FPV-дрон ворога атакував автомобіль поліції, який їхав на евакуацію людей з Вовчанська. Поранено поліцейського.

Про це повідомив начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко, інформує Цензор.НЕТ.

"Працівник Вовчанського ВП ГУНП сьогодні, 21 травня, їхав забирати людей, які чекали евакуації. Не доїхав. FPV ворога атакував авто поліції", - ідеться у повідомленні.

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Поліцейський живий, отримав акубаротравму. Людей все одно евакуювали, зазначили в поліції.