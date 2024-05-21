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FPV-дрон ворога атакував автомобіль поліції, який їхав на евакуацію людей з Вовчанська. ФОТО

FPV-дрон ворога атакував автомобіль поліції, який їхав на евакуацію людей з Вовчанська. Поранено поліцейського.

Про це повідомив начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко, інформує Цензор.НЕТ.

російський дрон атакував автомобіль поліції біля Вовчанська

"Працівник Вовчанського ВП ГУНП сьогодні, 21 травня, їхав забирати людей, які чекали евакуації. Не доїхав. FPV ворога атакував авто поліції", - ідеться у повідомленні.

Ворог дроном атакував поліцейське авто біля Вовчанська

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російські снайпери обстріляли броньоване авто поліцейських під час евакуації людей з Вовчанська. ВІДЕО+ФОТОрепортаж


Ворог дроном атакував поліцейське авто біля Вовчанська

Поліцейський живий, отримав акубаротравму. Людей все одно евакуювали, зазначили в поліції.

Автор: 

Нацполіція (15168) евакуація (2312) дрони (4699) Вовчанськ (416)


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Кацапских дронщиков нужно убиввать с особым цинизмом.
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21.05.2024 19:24 Відповісти
Кацапы останутся кацапами, а вот наши тупоголовые пенсы, которые вцепились в свои хаты теперь вот такой тяжёлой ценой спасаются вместо нормальной запланированной эвакуации.
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21.05.2024 19:25 Відповісти
Ну я пенсіонер,шо далі ти хотів цім сказати вумнику.Може їм нема куди їхати і нема за що.
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21.05.2024 19:29 Відповісти
То пенси винні що влада за мільярди гривень побудувала на Харківщині потужне ніхера із оборонних споруд? Усі ж пам'ятають як прострочений їх піарив й нахвалював?
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21.05.2024 19:30 Відповісти
вірно все за виключенням простроченого. простроченим він стане відразу після війни.
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21.05.2024 23:48 Відповісти
Камуфляж автiвки вiд ворога викликає деякi питання.
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21.05.2024 19:36 Відповісти
Евакуацію треба проводити на "буханкі", або на "газєлє" !
Кацапи по своїм не б'ють....
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21.05.2024 21:21 Відповісти
Підори знищують все що можуть і до чого дотягуються. Пане гідрант, де наш мільйон дронів, мільйони ребів,......?
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21.05.2024 23:45 Відповісти
Хтось повірить, що менти їхали рятувати людей на службовій розцяцькованій машині?
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22.05.2024 16:20 Відповісти
 
 