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FPV-дрон врага атаковал автомобиль полиции, который ехал на эвакуацию людей из Волчанска. ФОТО

FPV-дрон врага атаковал автомобиль полиции, который ехал на эвакуацию людей из Волчанска. Ранен полицейский.

Об этом сообщил начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко, информирует Цензор.НЕТ.

російський дрон атакував автомобіль поліції біля Вовчанська

"Работник Волчанского ОП ГУНП сегодня, 21 мая, ехал забирать людей, которые ждали эвакуации. Не доехал. FPV врага атаковал авто полиции", - говорится в сообщении.

Ворог дроном атакував поліцейське авто біля Вовчанська

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Ворог дроном атакував поліцейське авто біля Вовчанська

Полицейский жив, получил акубаротравму. Людей все равно эвакуировали, отметили в полиции.

Автор: 

Нацполиция (16463) эвакуация (2072) дроны (3917) Волчанск (388)


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Кацапских дронщиков нужно убиввать с особым цинизмом.
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21.05.2024 19:24 Ответить
Кацапы останутся кацапами, а вот наши тупоголовые пенсы, которые вцепились в свои хаты теперь вот такой тяжёлой ценой спасаются вместо нормальной запланированной эвакуации.
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21.05.2024 19:25 Ответить
Ну я пенсіонер,шо далі ти хотів цім сказати вумнику.Може їм нема куди їхати і нема за що.
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21.05.2024 19:29 Ответить
То пенси винні що влада за мільярди гривень побудувала на Харківщині потужне ніхера із оборонних споруд? Усі ж пам'ятають як прострочений їх піарив й нахвалював?
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21.05.2024 19:30 Ответить
вірно все за виключенням простроченого. простроченим він стане відразу після війни.
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21.05.2024 23:48 Ответить
Камуфляж автiвки вiд ворога викликає деякi питання.
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21.05.2024 19:36 Ответить
Евакуацію треба проводити на "буханкі", або на "газєлє" !
Кацапи по своїм не б'ють....
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21.05.2024 21:21 Ответить
Підори знищують все що можуть і до чого дотягуються. Пане гідрант, де наш мільйон дронів, мільйони ребів,......?
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21.05.2024 23:45 Ответить
Хтось повірить, що менти їхали рятувати людей на службовій розцяцькованій машині?
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22.05.2024 16:20 Ответить
 
 