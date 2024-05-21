FPV-дрон врага атаковал автомобиль полиции, который ехал на эвакуацию людей из Волчанска. ФОТО
FPV-дрон врага атаковал автомобиль полиции, который ехал на эвакуацию людей из Волчанска. Ранен полицейский.
Об этом сообщил начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко, информирует Цензор.НЕТ.
"Работник Волчанского ОП ГУНП сегодня, 21 мая, ехал забирать людей, которые ждали эвакуации. Не доехал. FPV врага атаковал авто полиции", - говорится в сообщении.
Полицейский жив, получил акубаротравму. Людей все равно эвакуировали, отметили в полиции.
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