Российские снайперы обстреляли бронированный автомобиль полицейских во время эвакуации людей из Волчанска. ВИДЕО+ФОТО
Бронированный внедорожник Toyota Hilux, полученный полгода назад как помощь от правительства США для правоохранителей Харьковщины, спас жизни трех сотрудников полиции. Они направлялись эвакуировать людей из-под обстрелов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
"Сегодня на окраине города Волчанск Чугуевского района Харьковской области автомобиль с полицейскими попал под вражеский стрелковый обстрел. К счастью, обошлось без жертв", - говорится в сообщении.
Эвакуацию осуществляли двое полицейских под руководством начальника территориального подразделения.
"Мы заехали на улицу, откуда надо было забрать граждан, услышали выстрелы в свою сторону с окраин Волчанска. В нас было попадание в лобовое стекло, где сидел водитель, а также пассажирские окна и двери. Когда мы повернули, то нам пробили колесо и в след также стреляли", - рассказал начальник отдела полиции №1 Чугуевского районного управления полиции Максим Стецына.
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сьогодня, по поліцейській машині стріляли, та мабудь в упор, з 10ти метрів бо вони в броньованій машині чули постріли снайпера....
поважаю поліцейських які в районі бд
але таких тачок нема на передку,
і про тих хто на нолі, пишуть в рази меньше,
а чому???
щоб показати на прикладі трьох мужніх поліцейських, що всім силовикам потрібна бронь???
то це пісдьож.
не потрібна
всі мають пройти війну, хочаб так як ці троє офіцерів а не пасти водіїв, та бабусь з петрушкою на тротуарі