Российские снайперы обстреляли бронированный автомобиль полицейских во время эвакуации людей из Волчанска. ВИДЕО+ФОТО

Бронированный внедорожник Toyota Hilux, полученный полгода назад как помощь от правительства США для правоохранителей Харьковщины, спас жизни трех сотрудников полиции. Они направлялись эвакуировать людей из-под обстрелов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

"Сегодня на окраине города Волчанск Чугуевского района Харьковской области автомобиль с полицейскими попал под вражеский стрелковый обстрел. К счастью, обошлось без жертв", - говорится в сообщении.





Эвакуацию осуществляли двое полицейских под руководством начальника территориального подразделения.

"Мы заехали на улицу, откуда надо было забрать граждан, услышали выстрелы в свою сторону с окраин Волчанска. В нас было попадание в лобовое стекло, где сидел водитель, а также пассажирские окна и двери. Когда мы повернули, то нам пробили колесо и в след также стреляли", - рассказал начальник отдела полиции №1 Чугуевского районного управления полиции Максим Стецына.

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