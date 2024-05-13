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Новости Фото Война
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Российские снайперы обстреляли бронированный автомобиль полицейских во время эвакуации людей из Волчанска. ВИДЕО+ФОТО

Бронированный внедорожник Toyota Hilux, полученный полгода назад как помощь от правительства США для правоохранителей Харьковщины, спас жизни трех сотрудников полиции. Они направлялись эвакуировать людей из-под обстрелов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Поліцейське авто обстріляли у Вовчанську

"Сегодня на окраине города Волчанск Чугуевского района Харьковской области автомобиль с полицейскими попал под вражеский стрелковый обстрел. К счастью, обошлось без жертв", - говорится в сообщении.

Авто поліції обстріляли у Вовчанську
Авто поліції обстріляли у Вовчанську

Эвакуацию осуществляли двое полицейских под руководством начальника территориального подразделения.

"Мы заехали на улицу, откуда надо было забрать граждан, услышали выстрелы в свою сторону с окраин Волчанска. В нас было попадание в лобовое стекло, где сидел водитель, а также пассажирские окна и двери. Когда мы повернули, то нам пробили колесо и в след также стреляли", - рассказал начальник отдела полиции №1 Чугуевского районного управления полиции Максим Стецына.

Читайте также: Волчанск превращается в Бахмут или Марьинку. Рашисты применяют тактику выжженной земли, - полиция Харьковщины

Автор: 

Нацполиция (16463) Харьковщина (5577) Волчанск (388)


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Топ комментарии
+11
Люди, які не хочуть вчасно евакуюватись, наражають на такі обстріли своїх рятівників та себе
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13.05.2024 19:19
+11
вчора за 100 м. від поліцейської машини був прильот
сьогодня, по поліцейській машині стріляли, та мабудь в упор, з 10ти метрів бо вони в броньованій машині чули постріли снайпера....
поважаю поліцейських які в районі бд
але таких тачок нема на передку,
і про тих хто на нолі, пишуть в рази меньше,
а чому???
щоб показати на прикладі трьох мужніх поліцейських, що всім силовикам потрібна бронь???
то це пісдьож.
не потрібна
всі мають пройти війну, хочаб так як ці троє офіцерів а не пасти водіїв, та бабусь з петрушкою на тротуарі
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13.05.2024 19:27
+10
Якщо нема минометників, які з безпечної відстані знищують снайперів, то це означає, що місто вже в сірій зоні.
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13.05.2024 19:20
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Люди, які не хочуть вчасно евакуюватись, наражають на такі обстріли своїх рятівників та себе
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13.05.2024 19:19 Ответить
Якщо нема минометників, які з безпечної відстані знищують снайперів, то це означає, що місто вже в сірій зоні.
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13.05.2024 19:20 Ответить
Били з різних сторін
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13.05.2024 19:26 Ответить
вчора за 100 м. від поліцейської машини був прильот
сьогодня, по поліцейській машині стріляли, та мабудь в упор, з 10ти метрів бо вони в броньованій машині чули постріли снайпера....
поважаю поліцейських які в районі бд
але таких тачок нема на передку,
і про тих хто на нолі, пишуть в рази меньше,
а чому???
щоб показати на прикладі трьох мужніх поліцейських, що всім силовикам потрібна бронь???
то це пісдьож.
не потрібна
всі мають пройти війну, хочаб так як ці троє офіцерів а не пасти водіїв, та бабусь з петрушкою на тротуарі
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13.05.2024 19:27 Ответить
Не хай "ждунів" зеофіс евакуйовує тамтешній зенепотріб існує саме для цього
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13.05.2024 20:03 Ответить
Та ми і так зрозуміли, що поліцію в окопи ніззя і їм треба найкращу екіпіровку і джипи.
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13.05.2024 20:20 Ответить
Полковник вирішив на передку побувати?
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13.05.2024 22:00 Ответить
Мабуть люди насбірали на броньовану автівку. Чи це транспорт для поїздок за УБД?
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14.05.2024 19:54 Ответить
Прочитай статтю , там все написано .
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14.05.2024 21:01 Ответить
Щось не побачив розповіді про те що евакуація робиться тільки на броньованому автотранспорті. Тобто це броньований членовоз. А ще була б цікава розповідь про те, як райвідділок партизани під час захоплення Чугуїва.
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15.05.2024 14:14 Ответить
 
 