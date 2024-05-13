Російські снайпери обстріляли броньоване авто поліцейських під час евакуації людей з Вовчанська. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Броньований позашляховик Toyota Hilux, отриманий пів року тому як допомога від уряду США для правоохоронців Харківщини, врятував життя трьох працівників поліції. Вони прямували евакуювати людей з-під обстрілів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції.

"Сьогодні на околиці міста Вовчанськ Чугуївського району Харківської області автомобіль з поліцейськими потрапив під ворожий стрілецький обстріл. На щастя, обійшлось без жертв", - ідеться у повідомленні.





Евакуацію здійснювали двоє поліцейських під керівництвом начальника територіального підрозділу.

"Ми заїхали на вулицю, звідки треба було забрати громадян, почули постріли у свій бік з околиць Вовчанська. У нас було влучання у лобове скло, де сидів водій, а також пасажирські вікна та двері. Коли ми повернули, то нам пробили колесо і в слід також стріляли", – розповів начальник відділу поліції № 1 Чугуївського районного управління поліції Максим Стецина.

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