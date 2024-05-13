Російські снайпери обстріляли броньоване авто поліцейських під час евакуації людей з Вовчанська. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Броньований позашляховик Toyota Hilux, отриманий пів року тому як допомога від уряду США для правоохоронців Харківщини, врятував життя трьох працівників поліції. Вони прямували евакуювати людей з-під обстрілів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції.
"Сьогодні на околиці міста Вовчанськ Чугуївського району Харківської області автомобіль з поліцейськими потрапив під ворожий стрілецький обстріл. На щастя, обійшлось без жертв", - ідеться у повідомленні.
Евакуацію здійснювали двоє поліцейських під керівництвом начальника територіального підрозділу.
"Ми заїхали на вулицю, звідки треба було забрати громадян, почули постріли у свій бік з околиць Вовчанська. У нас було влучання у лобове скло, де сидів водій, а також пасажирські вікна та двері. Коли ми повернули, то нам пробили колесо і в слід також стріляли", – розповів начальник відділу поліції № 1 Чугуївського районного управління поліції Максим Стецина.
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сьогодня, по поліцейській машині стріляли, та мабудь в упор, з 10ти метрів бо вони в броньованій машині чули постріли снайпера....
поважаю поліцейських які в районі бд
але таких тачок нема на передку,
і про тих хто на нолі, пишуть в рази меньше,
а чому???
щоб показати на прикладі трьох мужніх поліцейських, що всім силовикам потрібна бронь???
то це пісдьож.
не потрібна
всі мають пройти війну, хочаб так як ці троє офіцерів а не пасти водіїв, та бабусь з петрушкою на тротуарі