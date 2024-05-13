УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8022 відвідувача онлайн
Новини Фото Війна
9 896 11

Російські снайпери обстріляли броньоване авто поліцейських під час евакуації людей з Вовчанська. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Броньований позашляховик Toyota Hilux, отриманий пів року тому як допомога від уряду США для правоохоронців Харківщини, врятував життя трьох працівників поліції. Вони прямували евакуювати людей з-під обстрілів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Поліцейське авто обстріляли у Вовчанську

"Сьогодні на околиці міста Вовчанськ Чугуївського району Харківської області автомобіль з поліцейськими потрапив під ворожий стрілецький обстріл. На щастя, обійшлось без жертв", - ідеться у повідомленні.

Авто поліції обстріляли у Вовчанську
Авто поліції обстріляли у Вовчанську

Евакуацію здійснювали двоє поліцейських під керівництвом начальника територіального підрозділу.

"Ми заїхали на вулицю, звідки треба було забрати громадян, почули постріли у свій бік з околиць Вовчанська. У нас було влучання у лобове скло, де сидів водій, а також пасажирські вікна та двері. Коли ми повернули, то нам пробили колесо і в слід також стріляли", – розповів начальник відділу поліції № 1 Чугуївського районного управління поліції Максим Стецина.

Також читайте: Вовчанськ перетворюється на Бахмут чи Мар’їнку. Рашисти застосовують тактику випаленої землі, - поліція Харківщини

Автор: 

Нацполіція (15168) Харківщина (6054) Вовчанськ (416)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+11
Люди, які не хочуть вчасно евакуюватись, наражають на такі обстріли своїх рятівників та себе
показати весь коментар
13.05.2024 19:19
+11
вчора за 100 м. від поліцейської машини був прильот
сьогодня, по поліцейській машині стріляли, та мабудь в упор, з 10ти метрів бо вони в броньованій машині чули постріли снайпера....
поважаю поліцейських які в районі бд
але таких тачок нема на передку,
і про тих хто на нолі, пишуть в рази меньше,
а чому???
щоб показати на прикладі трьох мужніх поліцейських, що всім силовикам потрібна бронь???
то це пісдьож.
не потрібна
всі мають пройти війну, хочаб так як ці троє офіцерів а не пасти водіїв, та бабусь з петрушкою на тротуарі
показати весь коментар
13.05.2024 19:27
+10
Якщо нема минометників, які з безпечної відстані знищують снайперів, то це означає, що місто вже в сірій зоні.
показати весь коментар
13.05.2024 19:20
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Люди, які не хочуть вчасно евакуюватись, наражають на такі обстріли своїх рятівників та себе
показати весь коментар
13.05.2024 19:19 Відповісти
Якщо нема минометників, які з безпечної відстані знищують снайперів, то це означає, що місто вже в сірій зоні.
показати весь коментар
13.05.2024 19:20 Відповісти
Били з різних сторін
показати весь коментар
13.05.2024 19:26 Відповісти
вчора за 100 м. від поліцейської машини був прильот
сьогодня, по поліцейській машині стріляли, та мабудь в упор, з 10ти метрів бо вони в броньованій машині чули постріли снайпера....
поважаю поліцейських які в районі бд
але таких тачок нема на передку,
і про тих хто на нолі, пишуть в рази меньше,
а чому???
щоб показати на прикладі трьох мужніх поліцейських, що всім силовикам потрібна бронь???
то це пісдьож.
не потрібна
всі мають пройти війну, хочаб так як ці троє офіцерів а не пасти водіїв, та бабусь з петрушкою на тротуарі
показати весь коментар
13.05.2024 19:27 Відповісти
Не хай "ждунів" зеофіс евакуйовує тамтешній зенепотріб існує саме для цього
показати весь коментар
13.05.2024 20:03 Відповісти
Та ми і так зрозуміли, що поліцію в окопи ніззя і їм треба найкращу екіпіровку і джипи.
показати весь коментар
13.05.2024 20:20 Відповісти
Полковник вирішив на передку побувати?
показати весь коментар
13.05.2024 22:00 Відповісти
Мабуть люди насбірали на броньовану автівку. Чи це транспорт для поїздок за УБД?
показати весь коментар
14.05.2024 19:54 Відповісти
Прочитай статтю , там все написано .
показати весь коментар
14.05.2024 21:01 Відповісти
Щось не побачив розповіді про те що евакуація робиться тільки на броньованому автотранспорті. Тобто це броньований членовоз. А ще була б цікава розповідь про те, як райвідділок партизани під час захоплення Чугуїва.
показати весь коментар
15.05.2024 14:14 Відповісти
 
 