У Вовчанську окупанти під погрозами розстрілу не дають евакуюватися близько 100 місцевим жителям, - Синєгубов

Близько сотні осіб перебувають на території міста Вовчанськ, яку взяли під контроль російські загарбники. Окупанти не дозволяють людям евакуюватися, погрожуючи розправою.

Про це розповів в етері "Єдиних новин" керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише "Еспресо", перелає Цензор.НЕТ.

За словами посадовця, у Вовчанську, що на Харківщині, на території, куди зайшли російські загарбники, перебувають ще близько сотні місцевих жителів. Синєгубов заявив, що окупанти фактично взяли цих людей у заручники - під погрозами розстрілів вони не дають їм можливості евакуюватися.

"За нашою інформацією, ще в цьому місті перебуває приблизно 100 людей, яких фактично росіяни взяли у заручники і під погрозами розстрілів не випускають на евакуацію", - сказав очільник Харківської ОВА.

Він також зазначив, що у Вовчанську щохвилини йдуть бої, наші захисники намагаються відбити будинок за будинком.

"Лінія фронту проходить по річці Вовча - це майже половина самого міста, однак сказати, умовно кажучи, 50% буде неправильно, оскільки там ідуть бойові дії щохвилини, і наші воїни намагаються відбити будинок за будинком", - заявив посадовець.

Крім цього, Синєгубов розповів, що евакуаційні заходи на Харківщині тривають.

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"Ми продовжуємо і заходи евакуації, у нас всього евакуйовано 10 тис. 700 людей із Липецького та Вовчанського напрямку... По прикордонню, там, де ідуть наразі бойові дії, ми вивезли майже всіх людей. В перші дні нового етапу російської агресії на території Харківської області перебувало по всім населеним пунктам близько 30 людей. Ми будемо з’ясовувати їхню долю, чи виїхали вони вже після звільнення нашої території", - заявив керівник ОВА.

Він також наголосив, що у регіоні триває примусова евакуація дітей. За словами Синєгубова, це діти, які мають статус діти-сироти, або позбавлені батьківського піклування.

"У нас таких 123 дитини, вивезли ми вже 66 і ця евакуація продовжується, це не прикордоння, але такі заходи ми маємо проводити", - додав посадовець.

Раніше речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин заявив, що ситуацію у Вовчанську вдалося стабілізувати, проте вона залишається складною.

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