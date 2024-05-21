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Новини
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У Вовчанську окупанти під погрозами розстрілу не дають евакуюватися близько 100 місцевим жителям, - Синєгубов

Окупанти не дозволяють евакуюватися близько 100 людей із Вовчанська

Близько сотні осіб перебувають на території міста Вовчанськ, яку взяли під контроль російські загарбники. Окупанти не дозволяють людям евакуюватися, погрожуючи розправою.

Про це розповів в етері "Єдиних новин" керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише "Еспресо", перелає Цензор.НЕТ.

За словами посадовця, у Вовчанську, що на Харківщині, на території, куди зайшли російські загарбники, перебувають ще близько сотні місцевих жителів. Синєгубов заявив, що окупанти фактично взяли цих людей у заручники - під погрозами розстрілів вони не дають їм можливості евакуюватися.

"За нашою інформацією, ще в цьому місті перебуває приблизно 100 людей, яких фактично росіяни взяли у заручники і під погрозами розстрілів не випускають на евакуацію", - сказав очільник Харківської ОВА.

Він також зазначив, що у Вовчанську щохвилини йдуть бої, наші захисники намагаються відбити будинок за будинком.

"Лінія фронту проходить по річці Вовча - це майже половина самого міста, однак сказати, умовно кажучи, 50% буде неправильно, оскільки там ідуть бойові дії щохвилини, і наші воїни намагаються відбити будинок за будинком", - заявив посадовець.

Крім цього, Синєгубов розповів, що евакуаційні заходи на Харківщині тривають. 

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"Ми продовжуємо і заходи евакуації, у нас всього евакуйовано 10 тис. 700 людей із Липецького та Вовчанського напрямку... По прикордонню, там, де ідуть наразі бойові дії, ми вивезли майже всіх людей. В перші дні нового етапу російської агресії на території Харківської області перебувало по всім населеним пунктам близько 30 людей. Ми будемо з’ясовувати їхню долю, чи виїхали вони вже після звільнення нашої території", - заявив керівник ОВА. 

Він також наголосив, що у регіоні триває примусова евакуація дітей. За словами Синєгубова, це діти, які мають статус діти-сироти, або позбавлені батьківського піклування. 

"У нас таких 123 дитини, вивезли ми вже 66 і ця евакуація продовжується, це не прикордоння, але такі заходи ми маємо проводити", - додав посадовець.

Раніше речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин заявив, що ситуацію у Вовчанську вдалося стабілізувати, проте вона залишається складною. 

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Автор: 

окупація (6680) Харківщина (6054) евакуація (2308) Синєгубов Олег (858) Вовчанськ (414)


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Топ коментарі
+15
Рашисти там просто людей вбивають.... Ждуни в нас в офісі "перезидента" Зеленського... Половина Вовчанська захоплена - рік Зелепідори "до оборони готувалися"... Чи звільнена Харківська ВЦА? Може командувач оборони Харківщини в тюрязі знаходиться?! Та ні... всі на волі.. Питання чому - це ж пряма службова халатність...
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21.05.2024 17:24
+7
а хто вам доктор? там 90 відсотків не ждунів а старих бюез шансів вижити десь окрім своєї квартири або дома.... так що стулите пельку якщо вам пощастило сидіти на підсосі поки дають... але все не вічне і ви будете в жопі теж....
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21.05.2024 17:19
+7
Зє -оборона Харківщини ви бачите що це... Як і Зє-евакуація... **** це ж було вже у 2022 році на київщині... Довбойоби зеленського ходять по граблям... Питання тільки в тому - які дебіли за Вову бубочку у 2019 році голосували?!
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21.05.2024 17:21
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дождалися ждуни
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21.05.2024 17:15 Відповісти
Рашисти там просто людей вбивають.... Ждуни в нас в офісі "перезидента" Зеленського... Половина Вовчанська захоплена - рік Зелепідори "до оборони готувалися"... Чи звільнена Харківська ВЦА? Може командувач оборони Харківщини в тюрязі знаходиться?! Та ні... всі на волі.. Питання чому - це ж пряма службова халатність...
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21.05.2024 17:24 Відповісти
Стули пельку, бо ти не знаєш, ЯК zeбільна влада дбає про людей та будує укріплення.
За два роки можна було побудувати фортецю, а ЩО робило ці роки МО?
Доріжки будували та розміновували території?
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21.05.2024 17:27 Відповісти
іди асфальт клади зеленорота...
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21.05.2024 17:34 Відповісти
Та ще вчора він казав сітуація « не катастрофічна»!

Таке враження що прохіесіонали Януковича повернулися..
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21.05.2024 18:06 Відповісти
бубовня нелігітімна - хто слово давав?
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21.05.2024 18:26 Відповісти
??? А вони що кудись пропали?? просто змінили білосинє на зелене + до них додалися справжні дебіли
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21.05.2024 18:47 Відповісти
синя губа, а хто тобі заважав їх на протязі 2 років евакуювати їх? зайнятий був розкраданням на фортифікації напевно?
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21.05.2024 17:15 Відповісти
А чого вони від евакуаторів раніше ховалися? Хто їм доктор.
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21.05.2024 17:16 Відповісти
а хто вам доктор? там 90 відсотків не ждунів а старих бюез шансів вижити десь окрім своєї квартири або дома.... так що стулите пельку якщо вам пощастило сидіти на підсосі поки дають... але все не вічне і ви будете в жопі теж....
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21.05.2024 17:19 Відповісти
Такі старі вже були в Авдіївці. Не могли евакуювати їх бо мовляв занадто ми вже старі. А прийшли кацапи, то вони наввипередки бігли до мікрофона із словами подяки за,,асвабаждєніє,,. Впевен, тут та сама історія.
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21.05.2024 17:27 Відповісти
Цей "синемордов" так би за будівництвом фортифікацій слідкував, як зараз забігав - зелений тарган.
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21.05.2024 17:17 Відповісти
нєнє!
за фортифікаціями, особисто слідкував!
хатинка в іспанії сама себе не побудує!
а на евакуації, нічого не положиш в кишеню. один геморой.
але ж які рожи корчить. типу переживає....
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21.05.2024 17:21 Відповісти
Зє -оборона Харківщини ви бачите що це... Як і Зє-евакуація... **** це ж було вже у 2022 році на київщині... Довбойоби зеленського ходять по граблям... Питання тільки в тому - які дебіли за Вову бубочку у 2019 році голосували?!
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21.05.2024 17:21 Відповісти
Якщо це не ,,ждуни", то бідні люди! Бо краще миттєво померти ніж опинитися в лапах звіроподібної кацапської падалі!!!
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21.05.2024 17:24 Відповісти
там українці , ждунів московитів змило після першої окупації
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21.05.2024 17:28 Відповісти
Далі така ж доля чекає Сумщину?
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21.05.2024 17:28 Відповісти
Було відео з безпілотника як кацапи там грабують покинуті будинки. Виносили все від диванів до холодильників і робили то швидше за все житєлі білгородських ближніх сіл.
Не кожен може отак покинуте все нажите на розграбування й податися в світ за очі. Особливо люди похилого віку...
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21.05.2024 17:30 Відповісти
Щось схоже, коли з Гази ломанулись грабувати ближні кібуци
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21.05.2024 17:49 Відповісти
А ніби "залишенців" не грабують...
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21.05.2024 17:49 Відповісти
Грузія-фільм, чому не евакуював мешканців?
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21.05.2024 18:51 Відповісти
"...наші воїни намагаються відбити будинок за будинком.. " ось скільки коштує не замінований кордон.
Коли ж ми узнаємо прізвища відповідальних?
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21.05.2024 21:45 Відповісти
замінуй, дідько! Під дронами та артою!
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21.05.2024 23:04 Відповісти
Бездіяльність, мародерство і окозамилювання синьодупого призвело до окупації Вовчанська і потрапляння в заручники жителів міста. Пане гідрант, чому синьодупова не нагородили орденом юди?
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21.05.2024 23:59 Відповісти
 
 