В Волчанске оккупанты под угрозами расстрела не дают эвакуироваться около 100 местным жителям, - Синегубов
Около сотни человек находятся на территории города Волчанск, которую взяли под контроль российские захватчики. Оккупанты не позволяют людям эвакуироваться, угрожая расправой.
Об этом рассказал в эфире "Единых новостей" руководитель Харьковской ОГА Олег Синегубов, пишет "Еспресо", передает Цензор.НЕТ.
По словам чиновника, в Волчанске, что на Харьковщине, на территории, куда зашли российские захватчики, находятся еще около сотни местных жителей. Синегубов заявил, что оккупанты фактически взяли этих людей в заложники - под угрозами расстрелов они не дают им возможности эвакуироваться.
"По нашей информации, еще в этом городе находится примерно 100 человек, которых фактически россияне взяли в заложники и под угрозами расстрелов не выпускают на эвакуацию", - сказал глава Харьковской ОГА.
Он также отметил, что в Волчанске ежеминутно идут бои, наши защитники пытаются отбить дом за домом.
"Линия фронта проходит по реке Волчья - это почти половина самого города, однако сказать, условно говоря, 50% будет неправильно, поскольку там идут боевые действия ежеминутно, и наши воины пытаются отбить дом за домом", - заявил чиновник.
Кроме этого, Синегубов рассказал, что эвакуационные мероприятия на Харьковщине продолжаются.
"Мы продолжаем и меры эвакуации, у нас всего эвакуировано 10 тыс. 700 человек с Липецкого и Волчанского направления... По границе, там, где идут сейчас боевые действия, мы вывезли почти всех людей. В первые дни нового этапа российской агрессии на территории Харьковской области находилось по всем населенным пунктам около 30 человек. Мы будем выяснять их судьбу, выехали ли они уже после освобождения нашей территории", - заявил руководитель ОГА.
Он также отметил, что в регионе продолжается принудительная эвакуация детей. По словам Синегубова, это дети, которые имеют статус дети-сироты или лишенные родительской опеки.
"У нас таких 123 ребенка, вывезли мы уже 66 и эта эвакуация продолжается, это не приграничье, но такие меры мы должны проводить", - добавил чиновник.
Ранее представитель ОСГВ "Хортица" Назар Волошин заявил, что ситуацию в Волчанске удалось стабилизировать, однако она остается сложной.
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За два роки можна було побудувати фортецю, а ЩО робило ці роки МО?
Доріжки будували та розміновували території?
Таке враження що прохіесіонали Януковича повернулися..
за фортифікаціями, особисто слідкував!
хатинка в іспанії сама себе не побудує!
а на евакуації, нічого не положиш в кишеню. один геморой.
але ж які рожи корчить. типу переживає....
Не кожен може отак покинуте все нажите на розграбування й податися в світ за очі. Особливо люди похилого віку...
Коли ж ми узнаємо прізвища відповідальних?