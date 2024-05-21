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В Волчанске оккупанты под угрозами расстрела не дают эвакуироваться около 100 местным жителям, - Синегубов

Окупанти не дозволяють евакуюватися близько 100 людей із Вовчанська

Около сотни человек находятся на территории города Волчанск, которую взяли под контроль российские захватчики. Оккупанты не позволяют людям эвакуироваться, угрожая расправой.

Об этом рассказал в эфире "Единых новостей" руководитель Харьковской ОГА Олег Синегубов, пишет "Еспресо", передает Цензор.НЕТ.

По словам чиновника, в Волчанске, что на Харьковщине, на территории, куда зашли российские захватчики, находятся еще около сотни местных жителей. Синегубов заявил, что оккупанты фактически взяли этих людей в заложники - под угрозами расстрелов они не дают им возможности эвакуироваться.

"По нашей информации, еще в этом городе находится примерно 100 человек, которых фактически россияне взяли в заложники и под угрозами расстрелов не выпускают на эвакуацию", - сказал глава Харьковской ОГА.

Он также отметил, что в Волчанске ежеминутно идут бои, наши защитники пытаются отбить дом за домом.

"Линия фронта проходит по реке Волчья - это почти половина самого города, однако сказать, условно говоря, 50% будет неправильно, поскольку там идут боевые действия ежеминутно, и наши воины пытаются отбить дом за домом", - заявил чиновник.

Кроме этого, Синегубов рассказал, что эвакуационные мероприятия на Харьковщине продолжаются.

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"Мы продолжаем и меры эвакуации, у нас всего эвакуировано 10 тыс. 700 человек с Липецкого и Волчанского направления... По границе, там, где идут сейчас боевые действия, мы вывезли почти всех людей. В первые дни нового этапа российской агрессии на территории Харьковской области находилось по всем населенным пунктам около 30 человек. Мы будем выяснять их судьбу, выехали ли они уже после освобождения нашей территории", - заявил руководитель ОГА.

Он также отметил, что в регионе продолжается принудительная эвакуация детей. По словам Синегубова, это дети, которые имеют статус дети-сироты или лишенные родительской опеки.

"У нас таких 123 ребенка, вывезли мы уже 66 и эта эвакуация продолжается, это не приграничье, но такие меры мы должны проводить", - добавил чиновник.

Ранее представитель ОСГВ "Хортица" Назар Волошин заявил, что ситуацию в Волчанске удалось стабилизировать, однако она остается сложной.

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Автор: 

оккупация (10130) Харьковщина (5577) эвакуация (2068) Синегубов Олег (559) Волчанск (386)


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Топ комментарии
+15
Рашисти там просто людей вбивають.... Ждуни в нас в офісі "перезидента" Зеленського... Половина Вовчанська захоплена - рік Зелепідори "до оборони готувалися"... Чи звільнена Харківська ВЦА? Може командувач оборони Харківщини в тюрязі знаходиться?! Та ні... всі на волі.. Питання чому - це ж пряма службова халатність...
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21.05.2024 17:24
+7
а хто вам доктор? там 90 відсотків не ждунів а старих бюез шансів вижити десь окрім своєї квартири або дома.... так що стулите пельку якщо вам пощастило сидіти на підсосі поки дають... але все не вічне і ви будете в жопі теж....
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21.05.2024 17:19
+7
Зє -оборона Харківщини ви бачите що це... Як і Зє-евакуація... **** це ж було вже у 2022 році на київщині... Довбойоби зеленського ходять по граблям... Питання тільки в тому - які дебіли за Вову бубочку у 2019 році голосували?!
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21.05.2024 17:21
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дождалися ждуни
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21.05.2024 17:15 Ответить
Рашисти там просто людей вбивають.... Ждуни в нас в офісі "перезидента" Зеленського... Половина Вовчанська захоплена - рік Зелепідори "до оборони готувалися"... Чи звільнена Харківська ВЦА? Може командувач оборони Харківщини в тюрязі знаходиться?! Та ні... всі на волі.. Питання чому - це ж пряма службова халатність...
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21.05.2024 17:24 Ответить
Стули пельку, бо ти не знаєш, ЯК zeбільна влада дбає про людей та будує укріплення.
За два роки можна було побудувати фортецю, а ЩО робило ці роки МО?
Доріжки будували та розміновували території?
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21.05.2024 17:27 Ответить
іди асфальт клади зеленорота...
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21.05.2024 17:34 Ответить
Та ще вчора він казав сітуація « не катастрофічна»!

Таке враження що прохіесіонали Януковича повернулися..
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21.05.2024 18:06 Ответить
бубовня нелігітімна - хто слово давав?
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21.05.2024 18:26 Ответить
??? А вони що кудись пропали?? просто змінили білосинє на зелене + до них додалися справжні дебіли
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21.05.2024 18:47 Ответить
синя губа, а хто тобі заважав їх на протязі 2 років евакуювати їх? зайнятий був розкраданням на фортифікації напевно?
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21.05.2024 17:15 Ответить
А чого вони від евакуаторів раніше ховалися? Хто їм доктор.
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21.05.2024 17:16 Ответить
а хто вам доктор? там 90 відсотків не ждунів а старих бюез шансів вижити десь окрім своєї квартири або дома.... так що стулите пельку якщо вам пощастило сидіти на підсосі поки дають... але все не вічне і ви будете в жопі теж....
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21.05.2024 17:19 Ответить
Такі старі вже були в Авдіївці. Не могли евакуювати їх бо мовляв занадто ми вже старі. А прийшли кацапи, то вони наввипередки бігли до мікрофона із словами подяки за,,асвабаждєніє,,. Впевен, тут та сама історія.
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21.05.2024 17:27 Ответить
Цей "синемордов" так би за будівництвом фортифікацій слідкував, як зараз забігав - зелений тарган.
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21.05.2024 17:17 Ответить
нєнє!
за фортифікаціями, особисто слідкував!
хатинка в іспанії сама себе не побудує!
а на евакуації, нічого не положиш в кишеню. один геморой.
але ж які рожи корчить. типу переживає....
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21.05.2024 17:21 Ответить
Зє -оборона Харківщини ви бачите що це... Як і Зє-евакуація... **** це ж було вже у 2022 році на київщині... Довбойоби зеленського ходять по граблям... Питання тільки в тому - які дебіли за Вову бубочку у 2019 році голосували?!
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21.05.2024 17:21 Ответить
Якщо це не ,,ждуни", то бідні люди! Бо краще миттєво померти ніж опинитися в лапах звіроподібної кацапської падалі!!!
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21.05.2024 17:24 Ответить
там українці , ждунів московитів змило після першої окупації
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21.05.2024 17:28 Ответить
Далі така ж доля чекає Сумщину?
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21.05.2024 17:28 Ответить
Було відео з безпілотника як кацапи там грабують покинуті будинки. Виносили все від диванів до холодильників і робили то швидше за все житєлі білгородських ближніх сіл.
Не кожен може отак покинуте все нажите на розграбування й податися в світ за очі. Особливо люди похилого віку...
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21.05.2024 17:30 Ответить
Щось схоже, коли з Гази ломанулись грабувати ближні кібуци
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21.05.2024 17:49 Ответить
А ніби "залишенців" не грабують...
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21.05.2024 17:49 Ответить
Грузія-фільм, чому не евакуював мешканців?
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21.05.2024 18:51 Ответить
"...наші воїни намагаються відбити будинок за будинком.. " ось скільки коштує не замінований кордон.
Коли ж ми узнаємо прізвища відповідальних?
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21.05.2024 21:45 Ответить
замінуй, дідько! Під дронами та артою!
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21.05.2024 23:04 Ответить
Бездіяльність, мародерство і окозамилювання синьодупого призвело до окупації Вовчанська і потрапляння в заручники жителів міста. Пане гідрант, чому синьодупова не нагородили орденом юди?
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21.05.2024 23:59 Ответить
 
 