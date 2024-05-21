Силы обороны отражают атаку врага в направлении Липцев. Ситуация контролируемая, потери позиций не допущены, - Генштаб

За прошедшие сутки, 21 мая, на фронте в Украине произошло 112 боевых столкновений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Удары по Украине

По данным Генштаба, противник нанес шесть ракетных ударов с применением шести ракет, 52 авиационных удара (сбросил 62 КАБа), задействовал 977 дронов-камикадзе, из них 47 БпЛА типа "Shahed" и "Ланцет" и 930 FPV-дронов. Захватчики 4064 раза обстреляли позиции наших войск и мирные населенные пункты из разных видов вооружения, в том числе 120 раз - из реактивных систем залпового огня.

Силы обороны продолжают сосредотачивать основные усилия в Таврическом, Донецком и Слобожанском операционных районах с целью срыва планов оккупантов по продвижению в Донецкой, Луганской и части Харьковской областей, усиливают позиции вдоль государственной границы Украины с Российской Федерацией. В самых горячих районах фронта украинские воины держат позиции и уничтожают захватчика, иногда контратакуют.

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Обстановка с начала суток

Уже сегодня произошло 37 боевых столкновений. Захватчики совершили 514 обстрелов позиций наших войск, в частности - 21 из РСЗО. Враг нанес один авиаудар с применением управляемой авиабомбы. Также российские захватчики задействовали 63 дрона-камикадзе.

В частности, в ночь на 21 мая противник атаковал территорию Украины 29 ударными БпЛА типа "Shahed" с трех направлений: Приморско-Ахтарск, Курск (рф) и мыс Чауда (ВОТ украинского Крыма). В результате противовоздушного боя наши военные сбили 28 "шахедов" в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Харьковской, Черкасской, Херсонской и Кировоградской областях.

Кроме того, сегодня враг применил по позициям наших войск 34 FPV-дрона.

Обстановка на Харьковщине

На Харьковском направлении Силы обороны отражают атаку противника в направлении населенного пункта Липцы. Ситуация контролируемая, потерь позиций не допущено.

По уточненным данным, за минувшие сутки общие потери захватчиков на этом направлении составили 263 человека, 52 единицы техники и более двух десятков блиндажей. Наши воины уничтожили четыре боевые бронированные машины, три артсистемы, пять единиц автомобильной и спецтехники и 12 БпЛА. Кроме того, повреждены одна боевая бронированная машина, семь артиллерийских систем, одно средство ПВО и 14 автомобилей.

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На Купянском направлении с начала суток происходили четыре боевых столкновения. Наши защитники успешно отбили атаку российских захватчиков в направлении Ивановки. В районах Синьковки и Берестового бои продолжаются.

На Северском направлении украинские воины отражают вражеские атаки в районах населенных пунктов Выемка и Раздоловка. Потерь позиций не допущено, ситуация контролируемая.

Обстановка на Востоке

На Краматорском направлении с начала суток противник пять раз предпринимал попытки улучшить тактическое положение. Три атаки отбиты. Боевые действия продолжаются в районах Клещиевки и Андреевки.

На Покровском направлении сейчас ситуация самая горячая. С начала суток происходило 11 атак противника. Враг продолжает наступать в направлениях населенных пунктов Евгеновка, Сокол, Новоселовка Первая, Северное и Нетайлово. На одном из участков принимаются меры для стабилизации обстановки.

На Кураховском направлении противник в настоящее время продолжает наступательные действия в районах населенных пунктов Красногоровка и Победа. Ситуация под контролем Сил обороны.

С начала суток отбито уже четыре попытки противника продвинуться на Времовском направлении, в районе населенного пункта Старомайорское. Потерь наших позиций не допущено.

На остальных направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.

В целом, вдоль линии фронта наши воины дают жесткий отпор российским оккупантам, ведут штурмовые действия с целью улучшения положения. На отдельных участках имеют успех.

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Удары по врагу

За минувшие сутки Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 20 районов сосредоточения вражеского личного состава, район сосредоточения военной техники, пункт управления, артиллерийское средство, склад боеприпасов и средство ПВО противника.