Враг проводит диверсионно-разведывательные действия на границе с Черниговщиной и Сумщиной. Признаков формирования наступательных группировок нет, - Генштаб

Сейчас войска РФ на границе с Черниговщиной и Сумщиной проводят диверсионно-разведывательную деятельность и наращивают плотность минно-взрывных заграждений. Признаков формирования врагом наступательных группировок нет.

Об этом в эфире телемарафона "Єдині новини" сообщил спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины Дмитрий Лиховий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Обстановка на Северной границе

"На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, совершает обстрелы населенных пунктов с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины", - сказал Лыховий.

В то же время, по его словам, украинские воины продолжают активными действиями наносить оккупантам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.

Также спикер Генштаба сообщил, что на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

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"Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено", - подчеркнул он.

Угроза наступления оккупантов на Сумщину

Напомним, ранее на Сумщине дополнительно объявили эвакуацию гражданских из приграничных с Россией городов Белополье и Ворожба. Ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что атаки россиян в Харьковской области продлятся еще три-четыре дня, после чего войска РФ, как ожидается, "сделают решительное наступление в направлении Сум" и области. После его заявления в Сумской ОГА заверили, что ситуация на Сумщине контролируемая. Начальник Сумской ГВА Алексей Дрозденко отметил, что сейчас наступления российских войск на Сумы и область не зафиксировано.

В свою очередь в ОТГВ "Северск" отметили, что ситуация напряженная, но критического накопления войск не наблюдается.