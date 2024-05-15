Наступление РФ в Сумской области: ситуация напряженная, но критического накопления войск не наблюдаем, - ОТГВ "Северск"
ВСУ контролируют ситуацию в Сумской области, следя за перемещением российской техники. Однако, если россияне решатся на наступление на Сумщину то, вероятно, будут использовать ту же тактику, что и в Харьковской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Оперативно-тактической группировки войск "Северск" (ОТГВ) Вадим Мисник.
Он отметил, что сейчас в городе Суджа в России не наблюдается группировки войск врага, которая подошла бы для наступления на Сумскую область. Однако россияне могут быстро собрать рассредоточенную технику и силы для активизации на границе.
"Ситуация напряженная - оккупанты продолжают терроризировать приграничные населенные пункты из артиллерии, минометов, ствольной артиллерии, РСЗО и активно использовать ударные, разведывательные БПЛА и FPV-дроны", - подчеркнул Мысник.
По его словам, участок государственной границы на Сумщине составляет почти 560 км. Населенные пункты там россияне обстреливают вдоль всей линии границы, но с разной интенсивностью.
"Сейчас такая тактика действий, как мы увидели на Харьковщине, что они небольшие подразделения сначала задействуют, а потом подтягивают технику уже из глубины. Они вблизи границы стараются не держать свою технику", - пояснил Мысник.
Российская пехота, продолжил он, не может вести полноценные боевые действия без поддержки техники. Поэтому украинская разведка следит за ее передвижением, в том числе с помощью БпЛА, чтобы вовремя обнаружить и ликвидировать цели.
Напомним, на днях глава украинской разведки Кирилл Буданов спрогнозировал, что РФ может начать наступление в Сумской области, добавляя, что сейчас ситуация там контролируемая.
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