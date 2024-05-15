Россияне 48 раз обстреляли Сумщину в течение минувшего дня. Один человек получил ранения, - ОВА
В течение 14 мая россияне совершили 48 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 237 взрывов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Сумской ОВА.
Отмечается, что обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Речковская, Миропольская, Краснопольская, Великописаревская, Глуховская, Эсманьская, Шалыгинская, Дружбовская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская громады.
- Речковская громада: враг ударил из ствольной артиллерии (10 взрывов).
- Зноб-Новгородская громада: осуществлен обстрел из ствольной артиллерии (5 взрывов).
- Эсманьская громада: зафиксированы обстрелы из минометов (22 взрыва) и ствольной артиллерии (3 взрыва).
- Хотинская громада: 4 мины сбросили россияне на территорию громады и осуществили обстрелы из стрелкового оружия и ствольной артиллерии (4 взрыва).
- Новослободская громада: произошел сброс с БПЛА взрывного устройства (возможно, ВОГ) (1 взрыв), обстрел из ствольной артиллерии (3 взрыва).
- Великописаревская громада: были минометные обстрелы (39 взрывов) и обстрел из ствольной артиллерии (22 взрыва), авиаудар пуск НАР с вертолета (4 взрыва).
- Юнаковская громада: враг ударил из минометов (17 взрывов), ствольной артиллерии (7 взрывов), РСЗО (7 взрывов) и сбросил с БПЛА квадрокоптерного типа взрывные устройства типа ВОГ (2 взрыва).
- Середино-Будская громада: осуществлена атака дронов-камикадзе типа "FPV" (9 взрывов), обстрел из ствольной артиллерии (7 взрывов) и минометов (10 взрывов).
- Глуховская громада: 8 мин сбросили россияне на территорию громады.
- Краснопольская громада: зафиксированы обстрелы из ствольной артиллерии (2 взрыва) и минометов (3 взрыва).
- Шалыгинская громада: произошел сброс с БПЛА квадрокоптерного типа взрывного устройства (1 взрыв) и обстрел из ствольной артиллерии (12 взрывов).
- Миропольская громада: враг бил из ствольной артиллерии (3 взрыва).
- Дружбовская громада: осуществлен обстрел из РСЗО (7 взрывов) и ствольной артиллерии (17 взрывов) В результате обстрела из РСЗО ранения получил местный житель.
- Белопольская громада: был обстрел из ствольной артиллерии (8 взрывов).
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