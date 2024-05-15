Росіяни 48 разів обстріляли Сумщину протягом дня. Одна людина зазнала поранень, - ОВА

Протягом дня росіяни здійснили 48 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 237 вибухів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Сумської ОВА.

Зазначається, що обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Річківська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Глухівська, Есманьська, Шалигинська, Дружбівська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади.

Річківська громада: ворог вдарив зі ствольної артилерії (10 вибухів).

Зноб-Новгородська громада: здійснено обстріл зі ствольної артилерії (5 вибухів).

Есманьська громада: зафіксовано обстріли з мінометів (22 вибухи) та ствольної артилерії (3 вибухи).

Хотінська громада: 4 міни скинули росіяни на територію громади та здійснили обстріли зі стрілецької зброї та ствольної артилерії (4 вибухи).

Новослобідська громада: відбулися скидання з БпЛА вибухового пристрою (можливо ВОГ) (1 вибух), обстріл зі ствольної артилерії (3 вибухи).

Великописарівська громада: були мінометні обстріли (39 вибухів) та обстріл зі ствольної артилерії (22 вибухи), авіаудар пуск НАР із гвинтокрила (4 вибухи).

Юнаківська громада: ворог вдарив з мінометів (17 вибухів), ствольної артилерії (7 вибухів), РСЗВ (7 вибухів) та скинув з БпЛА квадрокоптерного типу вибухові пристрої типу ВОГ (2 вибухи).

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Середино-Будська громада: здійснено атаку дронів-камікадзе типу "FPV" (9 вибухів), обстріл зі ствольної артилерії (7 вибухів) та мінометів (10 вибухів).

Глухівська громада: 8 мін скинули росіяни на територію громади.

Краснопільська громада: зафіксовано обстріли зі ствольної артилерії (2 вибухи) та мінометів (3 вибухи).

Шалигинська громада: відбулися скидання з БпЛА квадрокоптерного типу вибухового пристрою (1 вибух) та обстріл зі ствольної артилерії (12 вибухів).

Миропільська громада: ворог бив зі ствольної артилерії (3 вибухи).

Дружбівська громада: здійснено обстріл з РСЗВ (7 вибухів) та ствольної артилерії (17 вибухів) Внаслідок обстрілу з РСЗВ поранення отримав місцевий мешканець.

Білопільська громада: був обстріл зі ствольної артилерії ( 8 вибухів).

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