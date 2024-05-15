Наступ РФ у Сумській області: ситуація напружена, але критичного накопичення військ не спостерігаємо, - ОТУВ "Сіверськ"
ЗСУ контролюють ситуацію у Сумській області, слідкуючи за переміщенням російської техніки. Проте, якщо росіяни наважаться на наступ на Сумщину то, ймовірно, використовуватимуть ту ж тактику, що й у Харківській області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив речник Оперативно-тактичного угруповання військ "Сіверськ" (ОТУВ) Вадим Мисник.
Він зазначив, що наразі у місті Суджа у Росії не спостерігається угруповання військ ворога, яке підійшло б для наступу на Сумську область. Проте росіяни можуть швидко зібрати розосереджену техніку та сили для активізації на кордоні.
"Ситуація напружена - окупанти продовжують тероризувати прикордонні населені пункти з артилерії, мінометів, ствольної артилерії, РСЗВ та активно використовувати ударні, розвідувальні БпЛА та FPV-дрони", - наголосив Мисник.
За його словами, ділянка державного кордону на Сумщині становить майже 560 км. Населені пункти там росіяни обстрілюють вздовж всієї лінії кордону, але з різною інтенсивністю.
"Зараз така тактика дій, як ми побачили на Харківщині, що вони невеликі підрозділи спочатку задіюють, а потім підтягують техніку вже з глибини. Вони поблизу кордону намагаються не тримати свою техніку", - пояснив Мисник.
Російська піхота, продовжив він, не може вести повноцінні бойові дії без підтримки техніки. Тож українська розвідка стежить за її пересуванням, в тому числі з допомогою БпЛА, аби вчасно виявити та ліквідувати цілі.
Нагадаємо, днями очільник української розвідки Кирило Буданов спрогнозував, що РФ може розпочати наступ у Сумській області, додаючи, що наразі ситуація там контрольована.
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