Наступ РФ у Сумській області: ситуація напружена, але критичного накопичення військ не спостерігаємо, - ОТУВ "Сіверськ"

ЗСУ контролюють ситуацію у Сумській області, слідкуючи за переміщенням російської техніки. Проте, якщо росіяни наважаться на наступ на Сумщину то, ймовірно, використовуватимуть ту ж тактику, що й у Харківській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив речник Оперативно-тактичного угруповання військ "Сіверськ" (ОТУВ) Вадим Мисник.

Він зазначив, що наразі у місті Суджа у Росії не спостерігається угруповання військ ворога, яке підійшло б для наступу на Сумську область. Проте росіяни можуть швидко зібрати розосереджену техніку та сили для активізації на кордоні.

"Ситуація напружена - окупанти продовжують тероризувати прикордонні населені пункти з артилерії, мінометів, ствольної артилерії, РСЗВ та активно використовувати ударні, розвідувальні БпЛА та FPV-дрони", - наголосив Мисник.

За його словами, ділянка державного кордону на Сумщині становить майже 560 км. Населені пункти там росіяни обстрілюють вздовж всієї лінії кордону, але з різною інтенсивністю.

"Зараз така тактика дій, як ми побачили на Харківщині, що вони невеликі підрозділи спочатку задіюють, а потім підтягують техніку вже з глибини. Вони поблизу кордону намагаються не тримати свою техніку", - пояснив Мисник.

Російська піхота, продовжив він, не може вести повноцінні бойові дії без підтримки техніки. Тож українська розвідка стежить за її пересуванням, в тому числі з допомогою БпЛА, аби вчасно виявити та ліквідувати цілі.

Нагадаємо, днями очільник української розвідки Кирило Буданов спрогнозував, що РФ може розпочати наступ у Сумській області, додаючи, що наразі ситуація там контрольована.

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