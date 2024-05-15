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Новини Війна
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Наступ РФ у Сумській області: ситуація напружена, але критичного накопичення військ не спостерігаємо, - ОТУВ "Сіверськ"

Сумська область

ЗСУ контролюють ситуацію у Сумській області, слідкуючи за переміщенням російської техніки. Проте, якщо росіяни наважаться на наступ на Сумщину то, ймовірно, використовуватимуть ту ж тактику, що й у Харківській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив речник Оперативно-тактичного угруповання військ "Сіверськ" (ОТУВ) Вадим Мисник.

Він зазначив, що наразі у місті Суджа у Росії не спостерігається угруповання військ ворога, яке підійшло б для наступу на Сумську область. Проте росіяни можуть швидко зібрати розосереджену техніку та сили для активізації на кордоні.

"Ситуація напружена - окупанти продовжують тероризувати прикордонні населені пункти з артилерії, мінометів, ствольної артилерії, РСЗВ та активно використовувати ударні, розвідувальні БпЛА та FPV-дрони", - наголосив Мисник.

За його словами, ділянка державного кордону на Сумщині становить майже 560 км. Населені пункти там росіяни обстрілюють вздовж всієї лінії кордону, але з різною інтенсивністю.

"Зараз така тактика дій, як ми побачили на Харківщині, що вони невеликі підрозділи спочатку задіюють, а потім підтягують техніку вже з глибини. Вони поблизу кордону намагаються не тримати свою техніку", - пояснив Мисник.

Російська піхота, продовжив він, не може вести повноцінні бойові дії без підтримки техніки. Тож українська розвідка стежить за її пересуванням, в тому числі з допомогою БпЛА, аби вчасно виявити та ліквідувати цілі.

Нагадаємо, днями очільник української розвідки Кирило Буданов спрогнозував, що РФ може розпочати наступ у Сумській області, додаючи, що наразі ситуація там контрольована.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни 48 разів обстріляли Сумщину протягом дня. Одна людина зазнала поранень, - ОВА

Автор: 

армія рф (17160) Сумська область (3530)


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Ще один прой..б, ще одна локшина...
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15.05.2024 11:04 Відповісти
Почему не наносится упреждающие удары?
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15.05.2024 11:10 Відповісти
там для обороны хороший рельеф и ждут кацапов даже цывилы с молотова коктейлями
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15.05.2024 11:14 Відповісти
Прямо слово в слово. Те, що пару тижнів тому розказували про Харківщину.
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15.05.2024 11:15 Відповісти
Де мільярд дронів боневтіка?
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15.05.2024 11:21 Відповісти
Потужно літають між мільярдом дерев.
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15.05.2024 11:24 Відповісти
Це вже ж було!(Л.Кучма)
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15.05.2024 12:00 Відповісти
Новина ні про що.
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15.05.2024 12:43 Відповісти
 
 