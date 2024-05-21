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Новини Війна
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Ворог проводить диверсійно-розвідувальні дії на кордоні з Чернігівщиною та Сумщиною. Ознак формування наступальних угруповань немає, - Генштаб

Загроза наступу військ РФ на Суми

Наразі війська РФ на кордоні з Чернігівщиною та Сумщиною проводять диверсійно-розвідувальну діяльність та нарощують щільність мінно-вибухових загороджень. Ознак формування ворогом наступальних угруповань немає.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив речник Генерального штабу Збройних сил України Дмитро Лиховій, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Обстановка на Північному кордоні

"На кордоні з Чернігівською і Сумською областями противник зберігає військову присутність, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, вчиняє обстріли населених пунктів з території Росії, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України", - сказав Лиховій.

Водночас, за його словами, українські воїни продовжують активними діями завдавати окупантам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення.

Також речник Генштабу поінформував, що на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

Також читайте: Наступ РФ у Сумській області: ситуація напружена, але критичного накопичення військ не спостерігаємо, - ОТУВ "Сіверськ"

"Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено", - підкреслив він.

Загроза наступу окупантів на Сумщину

Нагадаємо раніше на Сумщині додатково оголосили евакуацію цивільних із прикордонних із Росією міст Білопілля та Ворожба. Раніше керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що атаки росіян у Харківській області триватимуть ще три-чотири дні, після чого війська РФ, як очікується, "зроблять рішучий наступ у напрямку Сум" і області. Після його заяви у Сумській ОВА запевнили, що ситуація на Сумщині контрольована. Начальник Сумської МВА Олексій Дрозденко зазначив, що наразі наступу російських військ на Суми та область не зафіксовано.

Своєю чергою в ОТУВ "Сіверськ" зазначили, що ситуація напружена, але критичного накопичення військ не спостерігається.

Автор: 

Генштаб ЗС (6528) Сумська область (3577) Чернігівщина (1584)


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21.05.2024 09:48 Відповісти
Ги...Ги...час усе розмінувати як на Чонгарі та під Харьківом....а фортифікацій там вже немає бо гроші покрали....вилупки зелені
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21.05.2024 10:19 Відповісти
Досить велике угрупування може буде сконцентровано в вихідних позиціях за добу. Може цим речникам це невідомо але ж вони своєю ахінеєю дезінформують людей в небезпечній смузі прикордоння яка вже досить таки розширилася.
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21.05.2024 11:32 Відповісти
Дивіться, знову не проґавте ... скупчення. Вони вночі по кілька чоловік прокрадаються. У район концентрації.
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21.05.2024 12:52 Відповісти
 
 