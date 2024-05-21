Ворог проводить диверсійно-розвідувальні дії на кордоні з Чернігівщиною та Сумщиною. Ознак формування наступальних угруповань немає, - Генштаб

Наразі війська РФ на кордоні з Чернігівщиною та Сумщиною проводять диверсійно-розвідувальну діяльність та нарощують щільність мінно-вибухових загороджень. Ознак формування ворогом наступальних угруповань немає.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив речник Генерального штабу Збройних сил України Дмитро Лиховій, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Обстановка на Північному кордоні

"На кордоні з Чернігівською і Сумською областями противник зберігає військову присутність, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, вчиняє обстріли населених пунктів з території Росії, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України", - сказав Лиховій.

Водночас, за його словами, українські воїни продовжують активними діями завдавати окупантам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення.

Також речник Генштабу поінформував, що на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

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"Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено", - підкреслив він.

Загроза наступу окупантів на Сумщину

Нагадаємо раніше на Сумщині додатково оголосили евакуацію цивільних із прикордонних із Росією міст Білопілля та Ворожба. Раніше керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що атаки росіян у Харківській області триватимуть ще три-чотири дні, після чого війська РФ, як очікується, "зроблять рішучий наступ у напрямку Сум" і області. Після його заяви у Сумській ОВА запевнили, що ситуація на Сумщині контрольована. Начальник Сумської МВА Олексій Дрозденко зазначив, що наразі наступу російських військ на Суми та область не зафіксовано.

Своєю чергою в ОТУВ "Сіверськ" зазначили, що ситуація напружена, але критичного накопичення військ не спостерігається.