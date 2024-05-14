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Сумська ОВА про заяву Буданова щодо планів росіян: Ситуація контрольована

Загородження

В Сумській ОВА відреагували на заяву керівника ГУР МОУ Кирила Буданова щодо наступу росіян на Сумщину, запевняють, що ситуація контрольована.

Про це повідомили у телеграмі Сумської ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Сумська ОВА отримує інформацію з усіх можливих джерел про ситуацію в прикордонні на лінії зіткнення. Ми (в режимі - ред.) 24/7 комунікуємо із військовим командуванням (формувань Сил оборони в регіоні - ред.), до нас доводиться повна інформація. Враховуючи її, ми приймаємо відповідні рішення для захисту нашого населення. Як приклад - це оголошення евакуації цивільного населення із Білопільської громади. Це рекомендували зробити військові", - повідомив начальник Сумської ОВА Володимир Артюх.

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Артюх також запевнив, що станом на зараз ситуація в регіоні контрольована.

"Щоб люди безпечніше відчували себе, завершуємо будівництво фортифікаційних споруд. Зараз йдуть роботи на третьому рубежі оборони. Працює велика кількість будівельних організацій, тож роботи на стадії завершення", - додав він.

Сумська ОВА про заяву Буданова щодо планів росіян

Нагадаємо раніше на Сумщині додатково оголосили евакуацію цивільних із прикордонних із Росією міст Білопілля та Ворожба. Раніше керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що атаки росіян у Харківській області триватимуть ще три-чотири дні, після чого війська РФ, як очікується, "зроблять рішучий наступ у напрямку Сум" і області.

Автор: 

Суми (868) евакуація (2308)


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Топ коментарі
+13
так так...гроші на фортифікацію розкрали мин немає....все як завжди...
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14.05.2024 19:19
+12
Звичайно ситуація контрольована, як і під Харковом і на Донецькому напрамку. Віримо. А контрольована виключно шмарафоном.
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14.05.2024 19:23
+11
«Якщо знайдуть мого "Свинарчука" - президент повинен піти» ©
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14.05.2024 19:22
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так так...гроші на фортифікацію розкрали мин немає....все як завжди...
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14.05.2024 19:19 Відповісти
Те що там цивільні фірми розкрали - це зрозуміло, це наші будні. А де військові були коли це все будувалося і здавалося? Ніхто не бачив, що кордон як прогулянковий дворик і не бив на сполох, поки кацапня наступ не почала?
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14.05.2024 19:30 Відповісти
пан трохи звужує коло....так цівільні фірми розкрали але з повної згоди та підтримки зеленої мразоти якій заносили доляху....так що нефуй на військових скидувати...
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14.05.2024 19:34 Відповісти
ще б пак! хто б сумнівався... чекаємо на нові цифри розкрадання
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14.05.2024 19:19 Відповісти
«Якщо знайдуть мого "Свинарчука" - президент повинен піти» ©
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14.05.2024 19:22 Відповісти
А дєрьмак не може піти! Хоча де факто є президентом. Але ж він завгосп де юре.
А у наведеній цитаті вжита третя особа, не "я піду", а "президент повинен піти".
Так може сказати тільки юрист за освітою, у якого двійка з української.
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14.05.2024 20:12 Відповісти
головне вчасно розмінувати
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14.05.2024 19:23 Відповісти
Звичайно ситуація контрольована, як і під Харковом і на Донецькому напрамку. Віримо. А контрольована виключно шмарафоном.
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14.05.2024 19:23 Відповісти
Буданов є блогером, чи керівником служби, яка зовсім не має розголосу!

Вже був один ахрінений "спешиаліст у військовій" - арестович! Пропоную буданову пійти туди, куди арестович пішов!
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14.05.2024 19:23 Відповісти
Ви написли правду, але нарід живе в іншому вимірі. Їм шмарафон бреше і вони вірять. Їм складають, а точніше переробляють патріотичні пісні, куди замість тих нааших героїв, які в минулому віддали своє життя за Україну, вставляють прізвища то Кіма, то Зеленського, то абдристовича, то Буданова... Майже рік в одного колеги в телефоні була пісня, перероблена "зеленими слугоригами" про Дорошенко і його козаків. Всі пам'ятають цю пісню,- "Попереду Дорошенко Веде своє військо, військо Запорозьке Хорошенько. Гей, долиною, гей, Широкою хорошенько. А позаду Сагайдачний, Що проміняв жінку на тютюн та люльку, Необачний. Гей, долиною, гей, Широкою необачний..." Так зелені шаїхаї антимайданівці записали інший варіант "Що йде наше військо, а попереду Зеленський, а позаду абдристович..." Тільки недавно видалив цей працівник цю пісню. Працівник з вищою освітою і непоганою посадою. А рік назад повернувся з Вінничини мій колишній колега, куди відвозив свою маму і розповідав, як тільки зайшов у місцеву адміністрацію і сказав, що з Миколаєва, то місцеві йому відповіли, що як йому повезло, що він з Миколєва, що у них є Кім. Просто шмарафон робить з наріду душевно хворих. Ще був один медійний персонаж на рівні з Кімом, абдристовичем, "Вова мочи их" - пес Патрон. Все місто Миколаїв було обвішно реклмою з цим песиком. Але і він десь пропав. Сьогодні в кого пульт від телевізлора - той властелін всього тут, бо нарід звик вірити телевізору. Через це Володя Гундосік Боневтік Херпідович і вимкнув опозиційні телоеканли "Експрессо", "5-й" і "Прямий", а створив ще додатково російськомовний "Фрідом", щоб у кого щелепа і мізки не сприймають українську, дливилися російськомовне, чисто херпідовське.
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14.05.2024 20:25 Відповісти
Сказали - самі з вусами - Буданов
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14.05.2024 19:25 Відповісти
"ситуацiя контрольована" - скромно сказано. х#йлом вона контрольована i договорами в Оманi.
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14.05.2024 19:27 Відповісти
КОНТРОЛЬОВАНА...ТО ТЕЖ У НИХ ВСЕ ЗАМІНОВАНО ..ВСЕ КРІМ ДОРІГ..
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14.05.2024 19:27 Відповісти
таке кажете...як можна мінувати дороги?? це ж пішкодить новий асхфальт...
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14.05.2024 19:31 Відповісти
Угум. Вже чули таке. Від синєгубова, сирського, зеленського...
Ситуації завжди "контрольовані" доти, доки рашисти ще щось не окуповують. І тоді контроль переходить до них.
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14.05.2024 19:31 Відповісти
Потужно контрольована.
Це означає, що гроші на фортифікацію розікрали, як і в ХОВА.

Цих зелених гнид заклинило на слові "контрольована".
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14.05.2024 19:33 Відповісти
"ми приймаємо відповідні рішення для захисту нашого населення. Як приклад - це оголошення евакуації цивільного населення" - ось це дуже турбує.
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14.05.2024 19:46 Відповісти
а що, по вашому, повинен сказати дебільний чиновник крадій?
"так, я все вкрав, сумщина не захищена. пристрелить мене, як шалену істоту"
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14.05.2024 19:51 Відповісти
Планують контрольовано здати область ворогу ?
Це більше схоже на правду.
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14.05.2024 19:58 Відповісти
як у Харкові? контролюємо лише грошові потоки? зе3,14ри!
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14.05.2024 20:03 Відповісти
А чому мовчить Мар'яна прости господи безумна яка поїхала інспектувати оборонні укріплення , чи Ілон маск відключив їй космічний зв'язок з могутнім трускавецьким розумом ?
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14.05.2024 21:16 Відповісти
Ситуація контрольована: усі виділені гроші на фортифікації уже ********.
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14.05.2024 21:28 Відповісти
після заяв шо ситуація контрольована становиться якось ссикотно
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14.05.2024 21:43 Відповісти
у Харківській області теж була контрольована
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14.05.2024 21:49 Відповісти
контрольована кажуть? це вони що х...ла контроюють, ну ну, коли шишличгі жарити будемо? на майскіє, ой вже пройшли.
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14.05.2024 22:46 Відповісти
Ці адмініс(т)рації контролюють лише дерибан бюджетних коштів і "відкати". Їх більше нічого не цікавить.
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15.05.2024 08:50 Відповісти
У нас і перед війною все контрольовано було, що до Київа за сутки доїхали по новій трасі, як по заказу, Кубраков постарался!!! І біля Харькова і біля Авдіївки все контрольоване а ні одну крису не закрили чі Галушкіна ))))
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15.05.2024 08:52 Відповісти
 
 