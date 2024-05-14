Сумська ОВА про заяву Буданова щодо планів росіян: Ситуація контрольована

В Сумській ОВА відреагували на заяву керівника ГУР МОУ Кирила Буданова щодо наступу росіян на Сумщину, запевняють, що ситуація контрольована.

Про це повідомили у телеграмі Сумської ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Сумська ОВА отримує інформацію з усіх можливих джерел про ситуацію в прикордонні на лінії зіткнення. Ми (в режимі - ред.) 24/7 комунікуємо із військовим командуванням (формувань Сил оборони в регіоні - ред.), до нас доводиться повна інформація. Враховуючи її, ми приймаємо відповідні рішення для захисту нашого населення. Як приклад - це оголошення евакуації цивільного населення із Білопільської громади. Це рекомендували зробити військові", - повідомив начальник Сумської ОВА Володимир Артюх.

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Артюх також запевнив, що станом на зараз ситуація в регіоні контрольована.

"Щоб люди безпечніше відчували себе, завершуємо будівництво фортифікаційних споруд. Зараз йдуть роботи на третьому рубежі оборони. Працює велика кількість будівельних організацій, тож роботи на стадії завершення", - додав він.

Нагадаємо раніше на Сумщині додатково оголосили евакуацію цивільних із прикордонних із Росією міст Білопілля та Ворожба. Раніше керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що атаки росіян у Харківській області триватимуть ще три-чотири дні, після чого війська РФ, як очікується, "зроблять рішучий наступ у напрямку Сум" і області.