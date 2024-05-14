Сумська ОВА про заяву Буданова щодо планів росіян: Ситуація контрольована
В Сумській ОВА відреагували на заяву керівника ГУР МОУ Кирила Буданова щодо наступу росіян на Сумщину, запевняють, що ситуація контрольована.
Про це повідомили у телеграмі Сумської ОВА, передає Цензор.НЕТ.
"Сумська ОВА отримує інформацію з усіх можливих джерел про ситуацію в прикордонні на лінії зіткнення. Ми (в режимі - ред.) 24/7 комунікуємо із військовим командуванням (формувань Сил оборони в регіоні - ред.), до нас доводиться повна інформація. Враховуючи її, ми приймаємо відповідні рішення для захисту нашого населення. Як приклад - це оголошення евакуації цивільного населення із Білопільської громади. Це рекомендували зробити військові", - повідомив начальник Сумської ОВА Володимир Артюх.
Артюх також запевнив, що станом на зараз ситуація в регіоні контрольована.
"Щоб люди безпечніше відчували себе, завершуємо будівництво фортифікаційних споруд. Зараз йдуть роботи на третьому рубежі оборони. Працює велика кількість будівельних організацій, тож роботи на стадії завершення", - додав він.
Нагадаємо раніше на Сумщині додатково оголосили евакуацію цивільних із прикордонних із Росією міст Білопілля та Ворожба. Раніше керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що атаки росіян у Харківській області триватимуть ще три-чотири дні, після чого війська РФ, як очікується, "зроблять рішучий наступ у напрямку Сум" і області.
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А у наведеній цитаті вжита третя особа, не "я піду", а "президент повинен піти".
Так може сказати тільки юрист за освітою, у якого двійка з української.
Вже був один ахрінений "спешиаліст у військовій" - арестович! Пропоную буданову пійти туди, куди арестович пішов!
Ситуації завжди "контрольовані" доти, доки рашисти ще щось не окуповують. І тоді контроль переходить до них.
Це означає, що гроші на фортифікацію розікрали, як і в ХОВА.
Цих зелених гнид заклинило на слові "контрольована".
"так, я все вкрав, сумщина не захищена. пристрелить мене, як шалену істоту"
Це більше схоже на правду.