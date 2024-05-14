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Новости Война
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Сумская ОВА о заявлении Буданова относительно планов россиян: Ситуация контролируемая

Загородження

В Сумской ОВА отреагировали на заявление руководителя ГУР МОУ Кирилла Буданова относительно наступления россиян на Сумщину, уверяют, что ситуация под контролем.

Об этом сообщили в телеграм-канале Сумской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"Сумская ОВА получает информацию изо всех возможных источников о ситуации на приграничье на линии соприкосновения. Мы (в режиме. - Ред.) 24/7 коммуницируем с военным командованием (формирований Сил обороны в регионе. - Ред.), к нам поступает полная информация. Учитывая ее, мы принимаем соответствующие решения для защиты нашего населения. Как пример - это объявление эвакуации гражданского населения из Белопольской громады. Это рекомендовали сделать военные", - сообщил начальник Сумской ОВА Владимир Артюх.

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Артюх также заверил, что по состоянию на сейчас ситуация в регионе контролируемая.

"Чтобы люди безопаснее чувствовали себя, завершаем строительство фортификационных сооружений. Сейчас идут работы на третьем рубеже обороны. Работает большое количество строительных организаций, поэтому работы на стадии завершения", - добавил он.

Сумська ОВА про заяву Буданова щодо планів росіян

Напомним, ранее на Сумщине дополнительно объявили эвакуацию гражданских из приграничных с Россией городов Белополье и Ворожба. Ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что атаки россиян в Харьковской области продлятся еще три-четыре дня, после чего войска РФ, как ожидается, "сделают решительное наступление в направлении Сум" и области.

Автор: 

Сумы (1130) эвакуация (2068)


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Топ комментарии
+13
так так...гроші на фортифікацію розкрали мин немає....все як завжди...
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14.05.2024 19:19
+12
Звичайно ситуація контрольована, як і під Харковом і на Донецькому напрамку. Віримо. А контрольована виключно шмарафоном.
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14.05.2024 19:23
+11
«Якщо знайдуть мого "Свинарчука" - президент повинен піти» ©
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14.05.2024 19:22
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Правила форума Совет форумчан
так так...гроші на фортифікацію розкрали мин немає....все як завжди...
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14.05.2024 19:19 Ответить
Те що там цивільні фірми розкрали - це зрозуміло, це наші будні. А де військові були коли це все будувалося і здавалося? Ніхто не бачив, що кордон як прогулянковий дворик і не бив на сполох, поки кацапня наступ не почала?
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14.05.2024 19:30 Ответить
пан трохи звужує коло....так цівільні фірми розкрали але з повної згоди та підтримки зеленої мразоти якій заносили доляху....так що нефуй на військових скидувати...
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14.05.2024 19:34 Ответить
ще б пак! хто б сумнівався... чекаємо на нові цифри розкрадання
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14.05.2024 19:19 Ответить
«Якщо знайдуть мого "Свинарчука" - президент повинен піти» ©
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14.05.2024 19:22 Ответить
А дєрьмак не може піти! Хоча де факто є президентом. Але ж він завгосп де юре.
А у наведеній цитаті вжита третя особа, не "я піду", а "президент повинен піти".
Так може сказати тільки юрист за освітою, у якого двійка з української.
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14.05.2024 20:12 Ответить
головне вчасно розмінувати
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14.05.2024 19:23 Ответить
Звичайно ситуація контрольована, як і під Харковом і на Донецькому напрамку. Віримо. А контрольована виключно шмарафоном.
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14.05.2024 19:23 Ответить
Буданов є блогером, чи керівником служби, яка зовсім не має розголосу!

Вже був один ахрінений "спешиаліст у військовій" - арестович! Пропоную буданову пійти туди, куди арестович пішов!
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14.05.2024 19:23 Ответить
Ви написли правду, але нарід живе в іншому вимірі. Їм шмарафон бреше і вони вірять. Їм складають, а точніше переробляють патріотичні пісні, куди замість тих нааших героїв, які в минулому віддали своє життя за Україну, вставляють прізвища то Кіма, то Зеленського, то абдристовича, то Буданова... Майже рік в одного колеги в телефоні була пісня, перероблена "зеленими слугоригами" про Дорошенко і його козаків. Всі пам'ятають цю пісню,- "Попереду Дорошенко Веде своє військо, військо Запорозьке Хорошенько. Гей, долиною, гей, Широкою хорошенько. А позаду Сагайдачний, Що проміняв жінку на тютюн та люльку, Необачний. Гей, долиною, гей, Широкою необачний..." Так зелені шаїхаї антимайданівці записали інший варіант "Що йде наше військо, а попереду Зеленський, а позаду абдристович..." Тільки недавно видалив цей працівник цю пісню. Працівник з вищою освітою і непоганою посадою. А рік назад повернувся з Вінничини мій колишній колега, куди відвозив свою маму і розповідав, як тільки зайшов у місцеву адміністрацію і сказав, що з Миколаєва, то місцеві йому відповіли, що як йому повезло, що він з Миколєва, що у них є Кім. Просто шмарафон робить з наріду душевно хворих. Ще був один медійний персонаж на рівні з Кімом, абдристовичем, "Вова мочи их" - пес Патрон. Все місто Миколаїв було обвішно реклмою з цим песиком. Але і він десь пропав. Сьогодні в кого пульт від телевізлора - той властелін всього тут, бо нарід звик вірити телевізору. Через це Володя Гундосік Боневтік Херпідович і вимкнув опозиційні телоеканли "Експрессо", "5-й" і "Прямий", а створив ще додатково російськомовний "Фрідом", щоб у кого щелепа і мізки не сприймають українську, дливилися російськомовне, чисто херпідовське.
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14.05.2024 20:25 Ответить
Сказали - самі з вусами - Буданов
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14.05.2024 19:25 Ответить
"ситуацiя контрольована" - скромно сказано. х#йлом вона контрольована i договорами в Оманi.
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14.05.2024 19:27 Ответить
КОНТРОЛЬОВАНА...ТО ТЕЖ У НИХ ВСЕ ЗАМІНОВАНО ..ВСЕ КРІМ ДОРІГ..
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14.05.2024 19:27 Ответить
таке кажете...як можна мінувати дороги?? це ж пішкодить новий асхфальт...
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14.05.2024 19:31 Ответить
Угум. Вже чули таке. Від синєгубова, сирського, зеленського...
Ситуації завжди "контрольовані" доти, доки рашисти ще щось не окуповують. І тоді контроль переходить до них.
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14.05.2024 19:31 Ответить
Потужно контрольована.
Це означає, що гроші на фортифікацію розікрали, як і в ХОВА.

Цих зелених гнид заклинило на слові "контрольована".
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14.05.2024 19:33 Ответить
"ми приймаємо відповідні рішення для захисту нашого населення. Як приклад - це оголошення евакуації цивільного населення" - ось це дуже турбує.
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14.05.2024 19:46 Ответить
а що, по вашому, повинен сказати дебільний чиновник крадій?
"так, я все вкрав, сумщина не захищена. пристрелить мене, як шалену істоту"
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14.05.2024 19:51 Ответить
Планують контрольовано здати область ворогу ?
Це більше схоже на правду.
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14.05.2024 19:58 Ответить
як у Харкові? контролюємо лише грошові потоки? зе3,14ри!
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14.05.2024 20:03 Ответить
А чому мовчить Мар'яна прости господи безумна яка поїхала інспектувати оборонні укріплення , чи Ілон маск відключив їй космічний зв'язок з могутнім трускавецьким розумом ?
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14.05.2024 21:16 Ответить
Ситуація контрольована: усі виділені гроші на фортифікації уже ********.
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14.05.2024 21:28 Ответить
після заяв шо ситуація контрольована становиться якось ссикотно
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14.05.2024 21:43 Ответить
у Харківській області теж була контрольована
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14.05.2024 21:49 Ответить
контрольована кажуть? це вони що х...ла контроюють, ну ну, коли шишличгі жарити будемо? на майскіє, ой вже пройшли.
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14.05.2024 22:46 Ответить
Ці адмініс(т)рації контролюють лише дерибан бюджетних коштів і "відкати". Їх більше нічого не цікавить.
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15.05.2024 08:50 Ответить
У нас і перед війною все контрольовано було, що до Київа за сутки доїхали по новій трасі, як по заказу, Кубраков постарался!!! І біля Харькова і біля Авдіївки все контрольоване а ні одну крису не закрили чі Галушкіна ))))
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15.05.2024 08:52 Ответить
 
 