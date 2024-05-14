Сумская ОВА о заявлении Буданова относительно планов россиян: Ситуация контролируемая

В Сумской ОВА отреагировали на заявление руководителя ГУР МОУ Кирилла Буданова относительно наступления россиян на Сумщину, уверяют, что ситуация под контролем.

Об этом сообщили в телеграм-канале Сумской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"Сумская ОВА получает информацию изо всех возможных источников о ситуации на приграничье на линии соприкосновения. Мы (в режиме. - Ред.) 24/7 коммуницируем с военным командованием (формирований Сил обороны в регионе. - Ред.), к нам поступает полная информация. Учитывая ее, мы принимаем соответствующие решения для защиты нашего населения. Как пример - это объявление эвакуации гражданского населения из Белопольской громады. Это рекомендовали сделать военные", - сообщил начальник Сумской ОВА Владимир Артюх.

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Артюх также заверил, что по состоянию на сейчас ситуация в регионе контролируемая.

"Чтобы люди безопаснее чувствовали себя, завершаем строительство фортификационных сооружений. Сейчас идут работы на третьем рубеже обороны. Работает большое количество строительных организаций, поэтому работы на стадии завершения", - добавил он.

Напомним, ранее на Сумщине дополнительно объявили эвакуацию гражданских из приграничных с Россией городов Белополье и Ворожба. Ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что атаки россиян в Харьковской области продлятся еще три-четыре дня, после чего войска РФ, как ожидается, "сделают решительное наступление в направлении Сум" и области.