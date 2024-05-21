Количество боестолкновений на Харьковском направлении снизилось почти вдвое по сравнению с прошлыми сутками, - Генштаб

С начала суток произошло 95 боевых столкновений, противник нанес пять ракетных (с применением шести ракет), 39 авиационных ударов (сбросил 40 КАБов) и 309 ударов дронами-камикадзе, также совершил 2910 обстрелов позиций наших войск с использованием различных типов вооружения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут в официальном Генштабе ВСУ.

Обстановка на Харьковщине

На Харьковском направлении количество боестолкновений, по сравнению с прошлыми сутками, снизилось почти в два раза. Сегодня враг совершил пять попыток прорвать оборону наших войск в районах Старицы, Липцев и Волчанска. Бои еще продолжаются в трех локациях. Ситуация контролируется. Наши воины в отдельных районах провели ряд штурмовых действий, продолжаются мероприятия по усилению устойчивости обороны. Сегодня на Харьковском направлении захватчики уже потеряли 26 человек убитыми и ранеными и 15 единиц вооружения и военной техники.

На Купянском направлении количество попыток оккупантов идти вперед увеличилось до 13. Бои продолжаются в районах сел Синьковка и Стельмаховка. В ходе боев потерь позиций и территорий не допущено.

Обстановка на Востоке

На Сиверском направлении отбиты три атаки захватчиков. Продолжается еще один бой в районе Белогоровки.

На Краматорском направлении количество боестолкновений составляет 13. Одно еще продолжается возле Андреевки. Ситуация напряженная, но контролируемая. Враг несет потери - 190 человек безвозвратно и санитарными и 12 единиц военной техники. Также, взлетели в воздух три склада: два с боеприпасами и один - с горюче-смазочными материалами.

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На Покровском направлении с начала суток отражено 25 наступательных и штурмовых действий врага. Еще семь боестолкновений продолжаются. Наши войска принимают меры по удержанию определенных рубежей и проводят перегруппировку на отдельных участках. Общие потери противника уточняются, но уже известно о почти четырех сотнях ликвидированных и раненых оккупантов с начала текущих суток. Силами обороны принимаются меры для стабилизации обстановки.

На Кураховском направлении ситуация остается напряженной. Силы обороны отбили восемь вражеских атак. Три боестолкновения еще продолжаются. В районе Нетайлово ситуация характеризуется высокой активностью врага. На других участках наши подразделения провели спланированные мероприятия на определенных командованием участках линии боевого столкновения.

Обстановка на Юге

На Времевском направлении четыре попытки противника продвинуться в направлении Старомайорского потерпели неудачу.

На Приднепровском направлении оккупанты продолжают попытки вытеснить наших воинов с плацдармов на левобережье Днепра. Враг провел четыре атаки на направлении Алешковские пески - Крынки. В ходе боев потерь позиций не допущено.

На остальных направлениях ситуация на данный момент без особых изменений.

На Лиманском, Торецком, Гуляйпольском и Ореховском направлениях оккупанты сегодня активных наступательных действий не проводили.

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Удары по врагу

Силы обороны наносят эффективное огневое поражение с целью перехвата инициативы на поле боя и истощения наступательного потенциала врага. Так, силами ракетных войск и артиллерии поражены пункт управления, средство ПВО, артиллерийская система, склад боеприпасов и три других важных объекта врага.