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Новости Война
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Количество боестолкновений на Харьковском направлении снизилось почти вдвое по сравнению с прошлыми сутками, - Генштаб

Нічне зведення Генштабу 20 травня

С начала суток произошло 95 боевых столкновений, противник нанес пять ракетных (с применением шести ракет), 39 авиационных ударов (сбросил 40 КАБов) и 309 ударов дронами-камикадзе, также совершил 2910 обстрелов позиций наших войск с использованием различных типов вооружения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут в официальном Генштабе ВСУ.

Обстановка на Харьковщине

На Харьковском направлении количество боестолкновений, по сравнению с прошлыми сутками, снизилось почти в два раза. Сегодня враг совершил пять попыток прорвать оборону наших войск в районах Старицы, Липцев и Волчанска. Бои еще продолжаются в трех локациях. Ситуация контролируется. Наши воины в отдельных районах провели ряд штурмовых действий, продолжаются мероприятия по усилению устойчивости обороны. Сегодня на Харьковском направлении захватчики уже потеряли 26 человек убитыми и ранеными и 15 единиц вооружения и военной техники.

На Купянском направлении количество попыток оккупантов идти вперед увеличилось до 13. Бои продолжаются в районах сел Синьковка и Стельмаховка. В ходе боев потерь позиций и территорий не допущено.

Обстановка на Востоке

На Сиверском направлении отбиты три атаки захватчиков. Продолжается еще один бой в районе Белогоровки.

На Краматорском направлении количество боестолкновений составляет 13. Одно еще продолжается возле Андреевки. Ситуация напряженная, но контролируемая. Враг несет потери - 190 человек безвозвратно и санитарными и 12 единиц военной техники. Также, взлетели в воздух три склада: два с боеприпасами и один - с горюче-смазочными материалами.

Читайте также: Враг концентрирует усилия на Покровском направлении, 24 атаки отбиты, 8 – продолжаются, – Генштаб ВСУ

На Покровском направлении с начала суток отражено 25 наступательных и штурмовых действий врага. Еще семь боестолкновений продолжаются. Наши войска принимают меры по удержанию определенных рубежей и проводят перегруппировку на отдельных участках. Общие потери противника уточняются, но уже известно о почти четырех сотнях ликвидированных и раненых оккупантов с начала текущих суток. Силами обороны принимаются меры для стабилизации обстановки.

На Кураховском направлении ситуация остается напряженной. Силы обороны отбили восемь вражеских атак. Три боестолкновения еще продолжаются. В районе Нетайлово ситуация характеризуется высокой активностью врага. На других участках наши подразделения провели спланированные мероприятия на определенных командованием участках линии боевого столкновения.

Обстановка на Юге

На Времевском направлении четыре попытки противника продвинуться в направлении Старомайорского потерпели неудачу.

На Приднепровском направлении оккупанты продолжают попытки вытеснить наших воинов с плацдармов на левобережье Днепра. Враг провел четыре атаки на направлении Алешковские пески - Крынки. В ходе боев потерь позиций не допущено.

На остальных направлениях ситуация на данный момент без особых изменений.

На Лиманском, Торецком, Гуляйпольском и Ореховском направлениях оккупанты сегодня активных наступательных действий не проводили.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Возле Старицы и Волчанска продолжаются боестолкновения, идет бой в районе Синьковки, - Генштаб

Удары по врагу

Силы обороны наносят эффективное огневое поражение с целью перехвата инициативы на поле боя и истощения наступательного потенциала врага. Так, силами ракетных войск и артиллерии поражены пункт управления, средство ПВО, артиллерийская система, склад боеприпасов и три других важных объекта врага.

Автор: 

Генштаб ВС (6225) ВСУ (6560)


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Топ комментарии
+4
а я вижу или бота или очень не далекого ума человека. и кстати, я не голосовал на последних выборах, потому что в сортах говна не разбираюсь, тот же Порох мог бы там все заминировать, когда было тихо и спокойно, и саперы могли без риска работать? все там с душком
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21.05.2024 00:30
+4
а они там с Яценюком сетку рабицу поставили, и решили что и так сойдет
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21.05.2024 00:33
+3
Нехай гівнокомандувач поясне, куди подівалися мінні поля та фортифікації на Харківщині і звідки про це дізналася русня. Чи він готував наступ русні разом з Х@йлом ?
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21.05.2024 00:09
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Правила форума Совет форумчан
поздоровляю всіх - 4 рази буба ізбегнувший,
вже довічний крадій-гетьман ротом!
ви таки це зробилили разом!
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21.05.2024 00:08 Ответить
Нехай гівнокомандувач поясне, куди подівалися мінні поля та фортифікації на Харківщині і звідки про це дізналася русня. Чи він готував наступ русні разом з Х@йлом ?
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21.05.2024 00:09 Ответить
ну окраины Волчанска находятся в 3 км от границы. фортификации перед городом не реально построить, а вот почему дистанционное минирование не провели хз, может потому что там села еще ближе есть у границе, ну так отселять надо было
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21.05.2024 00:20 Ответить
бачю зеленого..
а замінувати можна було ту довбану зону за два роки?
а якись зони ураження артою можна було спланувати?
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21.05.2024 00:25 Ответить
а я вижу или бота или очень не далекого ума человека. и кстати, я не голосовал на последних выборах, потому что в сортах говна не разбираюсь, тот же Порох мог бы там все заминировать, когда было тихо и спокойно, и саперы могли без риска работать? все там с душком
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21.05.2024 00:30 Ответить
так тей же Порох і замінував, але зелені все розмінували...
вам би до офтальмолога...
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21.05.2024 00:33 Ответить
врать не надо. не было там мин. на Чонгаре может и были, а под Волчанском не было. У меня там родственники жили, мне виднее чем вам из usa. не нужно себя вести как рашисткие боты, и говорить бред
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21.05.2024 00:38 Ответить
дядьку, а не за те саме вам товдичу?
не було мін під Вовчянськом,
шоссе Храків-Вовчянськ було побудовано - мінімум мін розкиданих не було...
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21.05.2024 00:48 Ответить
так тей же Порох і замінував, але зелені все розмінували...

дядьку, а не за те саме вам товдичу?
не було мін під Вовчянськом,

одно противоречит другому, ну ладно, спор перерос в бред какой то , всем спокойной и мирной ночи
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21.05.2024 00:55 Ответить
тримайтесь там, брехливі колаборанти...
летить...
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21.05.2024 01:57 Ответить
почялося зелено кацапське чіплялово за прапорці...
останній аргумент ідіотів..
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21.05.2024 00:51 Ответить
а они там с Яценюком сетку рабицу поставили, и решили что и так сойдет
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21.05.2024 00:33 Ответить
думаєте шоссе в прохід кацапнячих танків кращє?
вам в якої лденери мозок вкладали?
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21.05.2024 00:36 Ответить
Там были фортификации. Но недостроенные.

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21.05.2024 04:00 Ответить
Ситуація контрольована, тому рашисти захопили вже 40% Вовчанська??
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21.05.2024 01:01 Ответить
"Количество боестолкновений на Харьковском направлении снизилось почти вдвое по сравнению с прошлыми сутками" -
увы но это ложный успех ..., так как данная информация не говорит о том, что : освобождена территория которую захватил враг...." Это говорит о том, в том числе, что силы обороны в 2 раза снизили попытки освободить свои территории...
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21.05.2024 01:40 Ответить
 
 