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Новини Війна
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Кількість боєзіткнень на Харківському напрямку знизилась майже відвічі в порівнянні з минулою добою, - Генштаб

Нічне зведення Генштабу 20 травня

З початку доби відбулося 95 бойових зіткнень, противник завдав п’ять ракетних (із застосуванням шести ракет), 39 авіаційних ударів (скинув 40 КАБів) та 309 ударів дронами-камікадзе, також здійснив 2910 обстрілів позицій наших військ із використанням різних типів озброєння.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть в офіційному Генштабі ЗСУ.

Обстановка на Харківщині

На Харківському напрямку кількість боєзіткнень в порівнянні з минулою добою знизилась майже в два рази. Сьогодні ворог здійснив пʼять спроб прорвати оборону наших військ в районах Стариці, Липців і Вовчанська. Бої ще тривають у трьох локаціях. Ситуація контрольована. Наші воїни в окремих районах провели низку штурмових дій, тривають заходи з посилення стійкості оборони. Сьогодні на Харківському напрямку загарбники вже втратили 26 осіб вбитими та пораненими і 15 одиниць озброєння та військової техніки.

На Куп’янському напрямку кількість спроб окупантів йти вперед збільшилась до 13. Бої тривають в районах сіл Синьківка і Стельмахівка. В ході боїв втрат позицій та територій не допущено.

Обстановка на Сході

На Сіверському напрямку відбито три атаки загарбників. Триває ще один бій в районі Білогорівки.

На Краматорському напрямку кількість боєзіткнень складає 13. Одне ще триває біля Андріївки. Ситуація напружена, але контрольована. Ворог зазнає втрат – 190 осіб безповоротно та санітарними і 12 одиниць військової техніки. Також, злетіли у повітря три склади: два з боєприпасами та один – з пально-мастильними матеріалами.

Читайте: Ворог концентрує зусилля на Покровському напрямку, 24 атаки відбито, 8 - продовжуються, - Генштаб ЗСУ

На Покровському напрямку з початку доби відбито 25 наступальних та штурмових дій ворога. Ще сім боєзіткнень тривають. Наші війська вживають заходи з утримання визначених рубежів та проводять перегрупування на окремих ділянках. Загальні втрати противника уточнюються, але вже відомо про майже чотири сотні ліквідованих та поранених окупантів з початку поточної доби. Силами оборони вживаються заходи для стабілізації обстановки.

На Курахівському напрямку ситуація залишається напруженою. Сили оборони відбили вісім ворожих атак. Три боєзіткнення ще тривають. В районі Нетайлового ситуація характеризується високою активністю ворога. На інших ділянках наші підрозділи провели сплановані заходи на визначених командуванням ділянках лінії бойового зіткнення.

Обстановка на Півдні

На Времівському напрямку чотири спроби противника просунутися в напрямку Старомайорського зазнали невдачі.

На Придніпровському напрямку окупанти продовжують спроби витіснити наших воїнів з плацдармів на лівобережжі Дніпра. Ворог провів чотири атаки на напрямку Олешківські піски – Кринки. В ході боїв втрат позицій не допущено.

На решті напрямків ситуація на цей час без особливих змін.

На Лиманському, Торецькому, Гуляйпільському та Оріхівському напрямках окупанти сьогодні активних наступальних дій не проводили.

Також читайте: Понад 850 бойових зіткнень відбулось на фронті минулого тижня, - Генштаб

Удари по ворогу

Сили оборони завдають ефективного вогневого ураження з метою перехоплення ініціативи на полі бою та виснаження наступального потенціалу ворога. Так, силами ракетних військ і артилерії уражено пункт управління, засіб ППО, артилерійську систему, склад боєприпасів та три інших важливих об’єкти ворога.

Автор: 

Генштаб ЗС (6519) ЗСУ (7513)


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Топ коментарі
+4
а я вижу или бота или очень не далекого ума человека. и кстати, я не голосовал на последних выборах, потому что в сортах говна не разбираюсь, тот же Порох мог бы там все заминировать, когда было тихо и спокойно, и саперы могли без риска работать? все там с душком
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21.05.2024 00:30
+4
а они там с Яценюком сетку рабицу поставили, и решили что и так сойдет
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21.05.2024 00:33
+3
Нехай гівнокомандувач поясне, куди подівалися мінні поля та фортифікації на Харківщині і звідки про це дізналася русня. Чи він готував наступ русні разом з Х@йлом ?
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21.05.2024 00:09
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поздоровляю всіх - 4 рази буба ізбегнувший,
вже довічний крадій-гетьман ротом!
ви таки це зробилили разом!
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21.05.2024 00:08 Відповісти
Нехай гівнокомандувач поясне, куди подівалися мінні поля та фортифікації на Харківщині і звідки про це дізналася русня. Чи він готував наступ русні разом з Х@йлом ?
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21.05.2024 00:09 Відповісти
ну окраины Волчанска находятся в 3 км от границы. фортификации перед городом не реально построить, а вот почему дистанционное минирование не провели хз, может потому что там села еще ближе есть у границе, ну так отселять надо было
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21.05.2024 00:20 Відповісти
бачю зеленого..
а замінувати можна було ту довбану зону за два роки?
а якись зони ураження артою можна було спланувати?
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21.05.2024 00:25 Відповісти
а я вижу или бота или очень не далекого ума человека. и кстати, я не голосовал на последних выборах, потому что в сортах говна не разбираюсь, тот же Порох мог бы там все заминировать, когда было тихо и спокойно, и саперы могли без риска работать? все там с душком
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21.05.2024 00:30 Відповісти
так тей же Порох і замінував, але зелені все розмінували...
вам би до офтальмолога...
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21.05.2024 00:33 Відповісти
врать не надо. не было там мин. на Чонгаре может и были, а под Волчанском не было. У меня там родственники жили, мне виднее чем вам из usa. не нужно себя вести как рашисткие боты, и говорить бред
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21.05.2024 00:38 Відповісти
дядьку, а не за те саме вам товдичу?
не було мін під Вовчянськом,
шоссе Храків-Вовчянськ було побудовано - мінімум мін розкиданих не було...
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21.05.2024 00:48 Відповісти
так тей же Порох і замінував, але зелені все розмінували...

дядьку, а не за те саме вам товдичу?
не було мін під Вовчянськом,

одно противоречит другому, ну ладно, спор перерос в бред какой то , всем спокойной и мирной ночи
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21.05.2024 00:55 Відповісти
тримайтесь там, брехливі колаборанти...
летить...
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21.05.2024 01:57 Відповісти
почялося зелено кацапське чіплялово за прапорці...
останній аргумент ідіотів..
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21.05.2024 00:51 Відповісти
а они там с Яценюком сетку рабицу поставили, и решили что и так сойдет
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21.05.2024 00:33 Відповісти
думаєте шоссе в прохід кацапнячих танків кращє?
вам в якої лденери мозок вкладали?
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21.05.2024 00:36 Відповісти
Там были фортификации. Но недостроенные.

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21.05.2024 04:00 Відповісти
Ситуація контрольована, тому рашисти захопили вже 40% Вовчанська??
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21.05.2024 01:01 Відповісти
"Количество боестолкновений на Харьковском направлении снизилось почти вдвое по сравнению с прошлыми сутками" -
увы но это ложный успех ..., так как данная информация не говорит о том, что : освобождена территория которую захватил враг...." Это говорит о том, в том числе, что силы обороны в 2 раза снизили попытки освободить свои территории...
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21.05.2024 01:40 Відповісти
 
 