Удар дроном по полицейскому автомобилю во время эвакуации в Волчанске: погиб майор полиции Ладыка, старший лейтенант Можаровский получил тяжелые ранения. ВИДЕО + ФОТО

Сегодня, 22 мая, в результате попадания вражеского дрона в полицейский автомобиль погиб майор полиции Андрей Ладыка, занимавшийся эвакуацией в Волчанске.

Об этом сообщил в фейсбуке начальник Главного Управления Национальной полиции в Харьковской области Владимир Тимошко, информирует Цензор.НЕТ.

"С поля боя Андрей вместе с другими полицейскими Волчанского ОП вывозил местных жителей из-под обстрелов. Не считаясь с собственной жизнью. Он это делал для людей, ради их жизни. И сегодня они с напарником ехали прямо под обстрелы, так как их ждали люди, нуждающиеся в помощи", - говорится в сообщении.

По словам Тимошко, полицейские не успели доехать - в служебный автомобиль попал российский FPV-дрон. 41-летний майор полиции Андрей Ладыка погиб на месте. Его коллега - старший лейтенант полиции Дмитрий Можаровский получил тяжелые ранения.

"У Андрея остались сын, дочь, жена и мама. Выражаю искренние соболезнования родным майора полиции Андрея Ладыки", - написал Тимошко.

Смотрите: FPV-дрон врага атаковал автомобиль полиции, который ехал на эвакуацию людей из Волчанска. ФОТО





Ранее Цензор.НЕТ информировал, что российский дрон попал в автомобиль полицейских во время эвакуации населения в Волчанске. В результате удара один правоохранитель погиб, еще один ранен.