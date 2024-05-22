Удар дроном по полицейскому автомобилю во время эвакуации в Волчанске: погиб майор полиции Ладыка, старший лейтенант Можаровский получил тяжелые ранения. ВИДЕО + ФОТО
Сегодня, 22 мая, в результате попадания вражеского дрона в полицейский автомобиль погиб майор полиции Андрей Ладыка, занимавшийся эвакуацией в Волчанске.
Об этом сообщил в фейсбуке начальник Главного Управления Национальной полиции в Харьковской области Владимир Тимошко, информирует Цензор.НЕТ.
"С поля боя Андрей вместе с другими полицейскими Волчанского ОП вывозил местных жителей из-под обстрелов. Не считаясь с собственной жизнью. Он это делал для людей, ради их жизни. И сегодня они с напарником ехали прямо под обстрелы, так как их ждали люди, нуждающиеся в помощи", - говорится в сообщении.
По словам Тимошко, полицейские не успели доехать - в служебный автомобиль попал российский FPV-дрон. 41-летний майор полиции Андрей Ладыка погиб на месте. Его коллега - старший лейтенант полиции Дмитрий Можаровский получил тяжелые ранения.
"У Андрея остались сын, дочь, жена и мама. Выражаю искренние соболезнования родным майора полиции Андрея Ладыки", - написал Тимошко.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что российский дрон попал в автомобиль полицейских во время эвакуации населения в Волчанске. В результате удара один правоохранитель погиб, еще один ранен.
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Герою Слава !
співчуття рідним...
геройство одних це "прой...би" інших!
чому не евакуйовали людей із прикордонної смуги до початку вторгнення?
спокійно і по мирному , із тваринами та домашніми речами ?
Не лише евакуації не було на Харківщині так само, як в 2022, але й ТАК САМО не було мінних полів, капітальних укріплень, достатньої кількості військ, БК, засідок, РЕБ, дронів...
І зрештою не для того же зе-зрадники звільняли Залужного та 16 його генералів, щоби організовано та продумано давати відсіч наступу рашистів.
Так! Саме вони й винні у втраті Україною за тиждень ще 200 кв. км своєї землі!
А бубачка ні до чого. Дайте йому ще 5 років, і України просто не буде.
.До чого ця маячня про наступ до евакуації людей які особливо тих кого приходиться умовляти.От аби тільки ляпнути !
Евакуацію людей на Харківщині не здійснили ті самі зе-покидьки, які розікрали гроші, виділені на укріплення для ЗСУ, завалили програму виробництва дронів, впровадження РЕБ і нахабно продовжують брехати західним партнерам, підриваючи поставки західної допомоги.
І це ті самі зе-покидьки, які робили те саме в січні-лютому 2022.
А якщо зелені тролі, прикидаючись шлангами, хочуть всі стрілки перевести на "не таких людей" (які мабуть дуже заважають зе-владі здавати Україну кремлю), то в них нічого не вийде.
дияволазе-покидьків зелене лайно обов,язково полізе. У тому числі типове криворогульське зе-хамство.
У всіх цивілізованих країнах є схожі закони: на випадок виникнення небезпеки цивільні особи зобов,язані виконувати рішення влади про евакуацію. Хто заважав зе-шоблі, що повністю контролює ВСІ гілки влади, 100500 разів прийняти відповідний закон, указ, постанову, рішення? Ніхто! А чому так не зробили? Бо евакуйованих треба кудись розміщувати, облаштовувати, годувати, підтримувати, тобто це - додаткові витрати бюджету, а значить залишиться менше грошей, щоби вкрасти!
Ти відмазуєш злочинців, а значить ти - такий самий.
Крапка.
Пшло за рашистськими кораблями, зеленодупе.
"У зв'язку із закінченням повноважень Володимира Зеленського на посту президента України, вручити повістку Володимиру Олександровичу та всьому його оточенню", - йдеться у поясненні до петиції.
Петиція була оприлюднена 20 травня 2024 року. Менше ніж за день вона зібрала 1280 голосів з 25 тис необхідних для розгляду.
Следует обратить внимание, что орки умышленно нанесли удар по автомобилю белого, совершенно гражданского цвета. Выродки.