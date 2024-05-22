Наслідки обстрілу Харкова: постраждало 10 осіб, пошкоджено багатоповерхівки, магазини, підприємство, транспорт. ФОТОрепортаж
Унаслідок обстрілу Харкова 22 травня постраждали десять осіб, чотири людини госпіталізовано.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.
"Десять постраждалих цивільних людей. Четверо були госпіталізовані, один із чоловіків - у важкому стані", - йдеться в повідомленні.
Як зазначив Синєгубов, росіяни атакували місто боєприпасами УМПБ Д-30.
Повідомляється, що влучання зафіксовані в Шевченківському та Холодногірському районах Харкова. Пошкоджено багатоповерхівки, будівлі магазинів, автомийки, автомобілі, цивільне підприємство.
За інформацією міського голови Ігоря Терехова, у важкому стані перебуває водій тролейбуса. Зазначається, що в тролейбусі під час обстрілу пасажирів не було.
Також уламок пройшов через лобове скло трамваю. Жінка-водій у цей час вийшла з транспорту.
Крім того, у багатоповерхівці поряд майже повністю вилетіли вікна.
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