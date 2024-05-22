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Наслідки обстрілу Харкова: постраждало 10 осіб, пошкоджено багатоповерхівки, магазини, підприємство, транспорт. ФОТОрепортаж

Унаслідок обстрілу Харкова 22 травня постраждали десять осіб, чотири людини госпіталізовано.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

"Десять постраждалих цивільних людей. Четверо були госпіталізовані, один із чоловіків - у важкому стані", - йдеться в повідомленні.

Як зазначив Синєгубов, росіяни атакували місто боєприпасами УМПБ Д-30.

Обстріл Харкова 22 травня

Повідомляється, що влучання зафіксовані в Шевченківському та Холодногірському районах Харкова. Пошкоджено багатоповерхівки, будівлі магазинів, автомийки, автомобілі, цивільне підприємство.

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Обстріл Харкова 22 травня
Обстріл Харкова 22 травня

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Обстріл Харкова 22 травня
Обстріл Харкова 22 травня
Обстріл Харкова 22 травня
Обстріл Харкова 22 травня
Обстріл Харкова 22 травня

За інформацією міського голови Ігоря Терехова, у важкому стані перебуває водій тролейбуса. Зазначається, що в тролейбусі під час обстрілу пасажирів не було.

Також уламок пройшов через лобове скло трамваю. Жінка-водій у цей час вийшла з транспорту.

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Крім того, у багатоповерхівці поряд майже повністю вилетіли вікна.

Обстріл Харкова 22 травня
Обстріл Харкова 22 травня
Обстріл Харкова 22 травня

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Автор: 

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Кляті рашистські виродки цілеспрямовано знищують все, до чого можуть дістати.
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22.05.2024 18:10 Відповісти
 
 