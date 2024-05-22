РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3869 посетителей онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины Война
2 703 2

Последствия обстрела Харькова: пострадали 10 человек, повреждены многоэтажки, магазины, предприятие, транспорт. ФОТОрепортаж

В результате обстрела Харькова 22 мая пострадали десять человек, четыре человека госпитализированы.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Десять пострадавших гражданских людей. Четверо были госпитализированы, один из мужчин - в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

Как отметил Синегубов, россияне атаковали город боеприпасами УМПБ Д-30.

Обстріл Харкова 22 травня

Сообщается, что попадания зафиксированы в Шевченковском и Холодногорском районах Харькова. Повреждены многоэтажки, здания магазинов, автомойки, автомобили, гражданское предприятие.

Также читайте: В Харькове раздались взрывы

Обстріл Харкова 22 травня
Обстріл Харкова 22 травня

Также читайте: В Харькове прогремели взрывы: КАБ ударил по Шевченковскому району рядом с жилой застройкой, 9 человек ранены (обновлено)

Обстріл Харкова 22 травня
Обстріл Харкова 22 травня
Обстріл Харкова 22 травня
Обстріл Харкова 22 травня
Обстріл Харкова 22 травня

По информации городского головы Игоря Терехова, в тяжелом состоянии находится водитель троллейбуса. Отмечается, что в троллейбусе во время обстрела пассажиров не было.

Также осколок прошел через лобовое стекло трамвая. Женщина-водитель в это время вышла из транспорта.

Смотрите: Последствия ночных обстрелов Харькова. ФОТОРЕПОРТАЖ

Кроме того, в многоэтажке рядом почти полностью вылетели окна.

Обстріл Харкова 22 травня
Обстріл Харкова 22 травня
Обстріл Харкова 22 травня

Читайте: Удар дроном по полицейскому автомобилю во время эвакуации в Волчанске: погиб майор полиции Ладыка, старший лейтенант Можаровский получил тяжелые ранения. ВИДЕО + ФОТО

Автор: 

обстрел (27151) Харьков (7485)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кляті рашистські виродки цілеспрямовано знищують все, до чого можуть дістати.
показать весь комментарий
22.05.2024 18:10 Ответить
 
 