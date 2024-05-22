Последствия обстрела Харькова: пострадали 10 человек, повреждены многоэтажки, магазины, предприятие, транспорт. ФОТОрепортаж
В результате обстрела Харькова 22 мая пострадали десять человек, четыре человека госпитализированы.
Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
"Десять пострадавших гражданских людей. Четверо были госпитализированы, один из мужчин - в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.
Как отметил Синегубов, россияне атаковали город боеприпасами УМПБ Д-30.
Сообщается, что попадания зафиксированы в Шевченковском и Холодногорском районах Харькова. Повреждены многоэтажки, здания магазинов, автомойки, автомобили, гражданское предприятие.
По информации городского головы Игоря Терехова, в тяжелом состоянии находится водитель троллейбуса. Отмечается, что в троллейбусе во время обстрела пассажиров не было.
Также осколок прошел через лобовое стекло трамвая. Женщина-водитель в это время вышла из транспорта.
Кроме того, в многоэтажке рядом почти полностью вылетели окна.
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