Последствия ночных обстрелов Харькова. ФОТОРЕПОРТАЖ

Войска РФ всю ночь наносили удары по Харькову.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, обломки вражеских "Шахедов" зафиксированы в четырех локациях.

Ночные удары по Харькову

В 02:09 в результате падения обломков горели 2 частных дома и гараж. Пострадали 3 человека: 61-летний мужчина, 69-летняя и 72-летняя женщины. У всех - острая реакция на стресс.

Другие два удара - в дорожное покрытие и тротуар частного сектора, без пожара. Пострадавших нет.

Еще один обломок повредил микроавтобус, также возник пожар.

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Утренний удар по Харькову

В 7:05 в результате вражеского ракетного обстрела по объекту транспортной инфраструктуры пострадал 53-летний гражданский мужчина.

Осмотр мест попаданий и ликвидация последствий продолжаются.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что в ночь на 21 мая оккупанты атаковали Харьков "Шахедами", повреждены дома, 4 человека пострадали.