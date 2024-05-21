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Новости Фото Война
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Последствия ночных обстрелов Харькова. ФОТОРЕПОРТАЖ

Войска РФ всю ночь наносили удары по Харькову.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, обломки вражеских "Шахедов" зафиксированы в четырех локациях.

Ночные удары по Харькову

  • В 02:09 в результате падения обломков горели 2 частных дома и гараж. Пострадали 3 человека: 61-летний мужчина, 69-летняя и 72-летняя женщины. У всех - острая реакция на стресс.
  • Другие два удара - в дорожное покрытие и тротуар частного сектора, без пожара. Пострадавших нет.
  • Еще один обломок повредил микроавтобус, также возник пожар.

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Наслідки обстрілів Харкова
Наслідки обстрілів Харкова
Наслідки обстрілів Харкова

Утренний удар по Харькову

В 7:05 в результате вражеского ракетного обстрела по объекту транспортной инфраструктуры пострадал 53-летний гражданский мужчина.

Осмотр мест попаданий и ликвидация последствий продолжаются.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что в ночь на 21 мая оккупанты атаковали Харьков "Шахедами", повреждены дома, 4 человека пострадали.

Автор: 

обстрел (27151) Харьков (7479)


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Топ комментарии
+7
5 років обіцянок і їх невиконання уже історія,а сьогодні буферна зона дає робити з Харкова новий Маріуполь, а ніхто не покараний, не несе відповідальність за новий етап війни, про який забув сказати марафон. Що ж не пане і уже не президент, яку нісенітницю на сьогодні маєте ви для України, імпічмент був в сценарії, так що іди геть, а керівництво країною передай військовим. Не думаю,що комісія по фортифікаційних і дронах буде створена, бо плани слуг не з народом України.
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21.05.2024 08:38
+2
судячи з фото не горіли, а згоріли приватні будинки. АДМІН ПОХОДУ СЬОГОДНІ ВСТАВ НЕ З ТІЄЇ НОГИ.
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21.05.2024 08:40
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Правила форума Совет форумчан
5 років обіцянок і їх невиконання уже історія,а сьогодні буферна зона дає робити з Харкова новий Маріуполь, а ніхто не покараний, не несе відповідальність за новий етап війни, про який забув сказати марафон. Що ж не пане і уже не президент, яку нісенітницю на сьогодні маєте ви для України, імпічмент був в сценарії, так що іди геть, а керівництво країною передай військовим. Не думаю,що комісія по фортифікаційних і дронах буде створена, бо плани слуг не з народом України.
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21.05.2024 08:38 Ответить
судячи з фото не горіли, а згоріли приватні будинки. АДМІН ПОХОДУ СЬОГОДНІ ВСТАВ НЕ З ТІЄЇ НОГИ.
показать весь комментарий
21.05.2024 08:40 Ответить
 
 