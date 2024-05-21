Последствия ночных обстрелов Харькова. ФОТОРЕПОРТАЖ
Войска РФ всю ночь наносили удары по Харькову.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, обломки вражеских "Шахедов" зафиксированы в четырех локациях.
Ночные удары по Харькову
- В 02:09 в результате падения обломков горели 2 частных дома и гараж. Пострадали 3 человека: 61-летний мужчина, 69-летняя и 72-летняя женщины. У всех - острая реакция на стресс.
- Другие два удара - в дорожное покрытие и тротуар частного сектора, без пожара. Пострадавших нет.
- Еще один обломок повредил микроавтобус, также возник пожар.
Утренний удар по Харькову
В 7:05 в результате вражеского ракетного обстрела по объекту транспортной инфраструктуры пострадал 53-летний гражданский мужчина.
Осмотр мест попаданий и ликвидация последствий продолжаются.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что в ночь на 21 мая оккупанты атаковали Харьков "Шахедами", повреждены дома, 4 человека пострадали.
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+7 valentyna #410470
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valentyna #410470
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а ес #372967
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