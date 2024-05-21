Оккупанты атаковали Харьков "Шахедами": повреждены дома, 4 человека пострадали
В ночь на 21 мая в Харькове раздавались взрывы, войска РФ наносили удары по городу, применяя дроны-камикадзе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал мэр Харькова Игоря Терехова.
"Был слышен взрыв в Харькове. Над городом "Шахеды", будьте осторожны", - отмечал он в 2.10.
Позже глава города сообщил, что в результате вражеской атаки "Шахедами" в Харькове пострадали несколько частных домов.
"Там пожары. Информация о жертвах и раненых уточняется", - писал Терехов.
Позже он проинформировал, что по состоянию на 2.57 известно о трех пострадавших - всем уже оказана медицинская помощь.
"На месте пожаров работают все соответствующие службы и волонтеры. Есть предварительная информация об ударе шахедом по одному из любимых мест отдыха горожан", - резюмирует мэр.
"Количество пострадавших возросло до четырех. Также оказана медицинская помощь на месте", - уточнил позже глава ОГА Олег Синегубов.
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