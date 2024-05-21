Окупанти атакували Харків "Шахедами": пошкоджено будинки, 4 людини постраждали

У ніч на 21 травня у Харкові лунали вибухи, війська РФ завдавали ударів по місту, застосовуючи дрони-камікадзе.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал мера Харкова Ігоря Терехова.

"Було чути вибух у Харкові. Над містом "Шахеди", будьте обережні", - зазначав він о 2.10.

Згодом очільник міста повідомив, що внаслідок ворожої атаки "Шахедами" у Харкові постраждали кілька приватних будинків.

"Там пожежі. Інформація щодо жертв та поранених уточнюється", - писав Терехов.

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Пізніше він поінформував, що станом на 2.57 відомо про трьох постраждалих - усім вже надано медичну допомогу.

"На місці пожеж працюють усі відповідні служби та волонтери. Є попередня інформація про удар шахедом по одному з улюблених місць відпочинку містян", - резюмує мер.

"Кількість постраждалих зросла до чотирьох. Також надана медична допомога на місці", - уточнив пізніше голова ОВА Олег Синєгубов.