Окупанти атакували Харків "Шахедами": пошкоджено будинки, 4 людини постраждали
У ніч на 21 травня у Харкові лунали вибухи, війська РФ завдавали ударів по місту, застосовуючи дрони-камікадзе.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал мера Харкова Ігоря Терехова.
"Було чути вибух у Харкові. Над містом "Шахеди", будьте обережні", - зазначав він о 2.10.
Згодом очільник міста повідомив, що внаслідок ворожої атаки "Шахедами" у Харкові постраждали кілька приватних будинків.
"Там пожежі. Інформація щодо жертв та поранених уточнюється", - писав Терехов.
Пізніше він поінформував, що станом на 2.57 відомо про трьох постраждалих - усім вже надано медичну допомогу.
"На місці пожеж працюють усі відповідні служби та волонтери. Є попередня інформація про удар шахедом по одному з улюблених місць відпочинку містян", - резюмує мер.
"Кількість постраждалих зросла до чотирьох. Також надана медична допомога на місці", - уточнив пізніше голова ОВА Олег Синєгубов.
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