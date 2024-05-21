РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8329 посетителей онлайн
Новости Война
4 326 12

Утром в Харькове раздался взрыв: враг попал в объект транспортной инфраструктуры, есть пострадавшая (обновлено)

харків

Утром 21 мая в Харькове снова был слышен взрыв.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Харькова Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

"Утро в Харькове начинается со звука взрыва", - отметил Терехов.

Больше информации о взрыве в Харькове утром 21 мая 2024 года пока не известно.

Обновлена информация относительно удара по Харькову

"Об утреннем прилете - целью был объект транспортной инфраструктуры. Предварительно, есть один пострадавший человек", - позже сообщил Терехов.

Также читайте: Россияне планировали частично оцепить Харьков во время наступления, - The Economist

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что в ночь на 21 мая оккупанты атаковали Харьков "Шахедами", повреждены дома, 4 человека пострадали.

Автор: 

взрыв (6728) Харьков (7460)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+5
Не організовано і не забезпечено ППО і ПРО країни. Ворог безкарно руйнує нашу економіку, інфраструктуру, майже знищив енергетику. Цей президент лише піариться, знімає про себе відосіки, вручає медальки і вітає з нескінченними ювілеями. Уряду взагалі немає... його функції виконує якийсь єрмак. МО з допомогою новопризначених "полководців"виконує наказ по знщенню нашої Армії - Цвіту нашої Нації і здачі міст і сіл. Україну підводять до ганебного "перемир"я" на умовах рф. Умови "перемир"я" пєсков, х-ло і патрушев з лавровим озвучували неодноразово: це фактично капітуляція. Гнати таке "керівництво", закувати у кайданки і віддати під суд! Поки не піз(д)но...
показать весь комментарий
21.05.2024 08:52
+1
Харкову ППО до сраці
показать весь комментарий
21.05.2024 09:02
+1
Молодцы! Справедливо и лаконично! А в своём комментарии надо было вспомнить и о практически уничтоженной Украинской науке, превращённых в нищих и общественное посмешище заслуженных и талантливых учёных - цвет Украинской нации, выхолощенное и брошенное на произвол образование, попранную культуру. Без всего этого, Украина Евросоюзу вряд-ли понравится. В Евросоюзе ценности повыше, не только деньги, хотя они там есть, но стоят даже не на 1,2,3 месте. Там главенствует интеллект, талант, предприимчивость.
показать весь комментарий
21.05.2024 09:52
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не організовано і не забезпечено ППО і ПРО країни. Ворог безкарно руйнує нашу економіку, інфраструктуру, майже знищив енергетику. Цей президент лише піариться, знімає про себе відосіки, вручає медальки і вітає з нескінченними ювілеями. Уряду взагалі немає... його функції виконує якийсь єрмак. МО з допомогою новопризначених "полководців"виконує наказ по знщенню нашої Армії - Цвіту нашої Нації і здачі міст і сіл. Україну підводять до ганебного "перемир"я" на умовах рф. Умови "перемир"я" пєсков, х-ло і патрушев з лавровим озвучували неодноразово: це фактично капітуляція. Гнати таке "керівництво", закувати у кайданки і віддати під суд! Поки не піз(д)но...
показать весь комментарий
21.05.2024 08:52 Ответить
Харкову ППО до сраці
показать весь комментарий
21.05.2024 09:02 Ответить
з Німеччини видніше! а розвіддрони збивати і шахеди - для цього рогатки достатньо?
показать весь комментарий
21.05.2024 10:26 Ответить
Харків, найчастіше, С-300 обстрілюють. Долітає за 40 секунд. Ніяке ППО не допоможе..
показать весь комментарий
21.05.2024 11:35 Ответить
ви у Харкові живете? а як на рахунок того, що вже 1-3 хвилини летить ракета С-300, а не брехливі 30-40 секунд! а розвiддрнони, якi наводят каби та iнше збивати не потрiбно? а шаехди якi пропустили мобiльнi групи? а су-34 хоч би відганяти кочуючим петріотом теж не треба? чи у нас тільки обрані міста заслуговують жити та працювати i не знати що таке вiйна?
показать весь комментарий
21.05.2024 12:47 Ответить
Молодцы! Справедливо и лаконично! А в своём комментарии надо было вспомнить и о практически уничтоженной Украинской науке, превращённых в нищих и общественное посмешище заслуженных и талантливых учёных - цвет Украинской нации, выхолощенное и брошенное на произвол образование, попранную культуру. Без всего этого, Украина Евросоюзу вряд-ли понравится. В Евросоюзе ценности повыше, не только деньги, хотя они там есть, но стоят даже не на 1,2,3 месте. Там главенствует интеллект, талант, предприимчивость.
показать весь комментарий
21.05.2024 09:52 Ответить
 
 