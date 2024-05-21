Утром в Харькове раздался взрыв: враг попал в объект транспортной инфраструктуры, есть пострадавшая (обновлено)
Утром 21 мая в Харькове снова был слышен взрыв.
Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Харькова Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.
"Утро в Харькове начинается со звука взрыва", - отметил Терехов.
Больше информации о взрыве в Харькове утром 21 мая 2024 года пока не известно.
Обновлена информация относительно удара по Харькову
"Об утреннем прилете - целью был объект транспортной инфраструктуры. Предварительно, есть один пострадавший человек", - позже сообщил Терехов.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что в ночь на 21 мая оккупанты атаковали Харьков "Шахедами", повреждены дома, 4 человека пострадали.
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