Зранку у Харкові пролунав вибух: ворог поцілив в об’єкт транспортної інфраструктури, є постраждала (оновлено)
Зранку 21 травня у Харкові знову було чути вибух.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.
"Ранок у Харкові починається зі звуку вибуху", - зазначив Терехов.
Більше інформації щодо вибуху у Харкові зранку 21 травня 2024 року наразі не відомо.
Оновлена інформація щодо удару по Харкову
"Щодо ранкового прильоту - ціллю був обʼєкт транспортної інфраструктури. Попередньо, є одна постраждала людина", - пізніше повідомив Терехов.
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що у ніч на 21 травня окупанти атакували Харків "Шахедами", пошкоджено будинки, 4 людини постраждали.
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