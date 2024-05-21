Зранку у Харкові пролунав вибух: ворог поцілив в об’єкт транспортної інфраструктури, є постраждала (оновлено)

Зранку 21 травня у Харкові знову було чути вибух.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"Ранок у Харкові починається зі звуку вибуху", - зазначив Терехов.

Більше інформації щодо вибуху у Харкові зранку 21 травня 2024 року наразі не відомо.

Оновлена інформація щодо удару по Харкову

"Щодо ранкового прильоту - ціллю був обʼєкт транспортної інфраструктури. Попередньо, є одна постраждала людина", - пізніше повідомив Терехов.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що у ніч на 21 травня окупанти атакували Харків "Шахедами", пошкоджено будинки, 4 людини постраждали.

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