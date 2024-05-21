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Новини Війна
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Зранку у Харкові пролунав вибух: ворог поцілив в об’єкт транспортної інфраструктури, є постраждала (оновлено)

Окупанти вдарили по Харкову

Зранку 21 травня у Харкові знову було чути вибух.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"Ранок у Харкові починається зі звуку вибуху", - зазначив Терехов.

Більше інформації щодо вибуху у Харкові зранку 21 травня 2024 року наразі не відомо. 

Оновлена інформація щодо удару по Харкову

"Щодо ранкового прильоту - ціллю був обʼєкт транспортної інфраструктури. Попередньо, є одна постраждала людина", - пізніше повідомив Терехов.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що у ніч на 21 травня окупанти атакували Харків "Шахедами", пошкоджено будинки, 4 людини постраждали.

Також читайте: Росіяни планували частково оточити Харків під час наступу, - The Economist

Автор: 

вибух (4440) Харків (5575)


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Топ коментарі
+5
Не організовано і не забезпечено ППО і ПРО країни. Ворог безкарно руйнує нашу економіку, інфраструктуру, майже знищив енергетику. Цей президент лише піариться, знімає про себе відосіки, вручає медальки і вітає з нескінченними ювілеями. Уряду взагалі немає... його функції виконує якийсь єрмак. МО з допомогою новопризначених "полководців"виконує наказ по знщенню нашої Армії - Цвіту нашої Нації і здачі міст і сіл. Україну підводять до ганебного "перемир"я" на умовах рф. Умови "перемир"я" пєсков, х-ло і патрушев з лавровим озвучували неодноразово: це фактично капітуляція. Гнати таке "керівництво", закувати у кайданки і віддати під суд! Поки не піз(д)но...
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21.05.2024 08:52
+1
Харкову ППО до сраці
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21.05.2024 09:02
+1
Молодцы! Справедливо и лаконично! А в своём комментарии надо было вспомнить и о практически уничтоженной Украинской науке, превращённых в нищих и общественное посмешище заслуженных и талантливых учёных - цвет Украинской нации, выхолощенное и брошенное на произвол образование, попранную культуру. Без всего этого, Украина Евросоюзу вряд-ли понравится. В Евросоюзе ценности повыше, не только деньги, хотя они там есть, но стоят даже не на 1,2,3 месте. Там главенствует интеллект, талант, предприимчивость.
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21.05.2024 09:52
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Не організовано і не забезпечено ППО і ПРО країни. Ворог безкарно руйнує нашу економіку, інфраструктуру, майже знищив енергетику. Цей президент лише піариться, знімає про себе відосіки, вручає медальки і вітає з нескінченними ювілеями. Уряду взагалі немає... його функції виконує якийсь єрмак. МО з допомогою новопризначених "полководців"виконує наказ по знщенню нашої Армії - Цвіту нашої Нації і здачі міст і сіл. Україну підводять до ганебного "перемир"я" на умовах рф. Умови "перемир"я" пєсков, х-ло і патрушев з лавровим озвучували неодноразово: це фактично капітуляція. Гнати таке "керівництво", закувати у кайданки і віддати під суд! Поки не піз(д)но...
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21.05.2024 08:52 Відповісти
Харкову ППО до сраці
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21.05.2024 09:02 Відповісти
з Німеччини видніше! а розвіддрони збивати і шахеди - для цього рогатки достатньо?
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21.05.2024 10:26 Відповісти
Харків, найчастіше, С-300 обстрілюють. Долітає за 40 секунд. Ніяке ППО не допоможе..
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21.05.2024 11:35 Відповісти
ви у Харкові живете? а як на рахунок того, що вже 1-3 хвилини летить ракета С-300, а не брехливі 30-40 секунд! а розвiддрнони, якi наводят каби та iнше збивати не потрiбно? а шаехди якi пропустили мобiльнi групи? а су-34 хоч би відганяти кочуючим петріотом теж не треба? чи у нас тільки обрані міста заслуговують жити та працювати i не знати що таке вiйна?
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21.05.2024 12:47 Відповісти
Молодцы! Справедливо и лаконично! А в своём комментарии надо было вспомнить и о практически уничтоженной Украинской науке, превращённых в нищих и общественное посмешище заслуженных и талантливых учёных - цвет Украинской нации, выхолощенное и брошенное на произвол образование, попранную культуру. Без всего этого, Украина Евросоюзу вряд-ли понравится. В Евросоюзе ценности повыше, не только деньги, хотя они там есть, но стоят даже не на 1,2,3 месте. Там главенствует интеллект, талант, предприимчивость.
показати весь коментар
21.05.2024 09:52 Відповісти
 
 