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Новини Фото Війна
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Наслідки нічних обстрілів Харкова. ФОТОрепортаж

Війська РФ всю ніч завдавали ударів по Харкову.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, уламки ворожих "Шахедів" зафіксовані в чотирьох локаціях.

Нічні удари по Харкову

  • О 02:09 внаслідок падіння уламків горіли 2 приватних будинки та гараж. Постраждали 3 людини: 61-річний чоловік, 69-річна та72-річна жінки. В усіх - гостра реакція на стрес.
  • Інші два удари - в дорожнє покриття та тротуар приватного сектору, без пожежі. Постраждалих немає.
  • Ще один уламок пошкодив мікроавтобус, також виникла пожежа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зранку у Харкові пролунав вибух: ворог поцілив в об’єкт транспортної інфраструктури, є постраждала (оновлено)

Наслідки обстрілів Харкова
Наслідки обстрілів Харкова
Наслідки обстрілів Харкова

Ранковий удар по Харкову

О 7:05 внаслідок ворожого ракетного обстрілу по обʼєкту транспортної інфраструктури постраждав 53-річний цивільний чоловік.

Огляд місць влучань та ліквідація наслідків тривають.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що у ніч на 21 травня окупанти атакували Харків "Шахедами", пошкоджено будинки, 4 людини постраждали. Також зазначалося, що зранку 21 травня у Харкові пролунав вибух: ворог поцілив в об’єкт транспортної інфраструктури

Автор: 

обстріл (28472) Харків (5600)


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Топ коментарі
+7
5 років обіцянок і їх невиконання уже історія,а сьогодні буферна зона дає робити з Харкова новий Маріуполь, а ніхто не покараний, не несе відповідальність за новий етап війни, про який забув сказати марафон. Що ж не пане і уже не президент, яку нісенітницю на сьогодні маєте ви для України, імпічмент був в сценарії, так що іди геть, а керівництво країною передай військовим. Не думаю,що комісія по фортифікаційних і дронах буде створена, бо плани слуг не з народом України.
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21.05.2024 08:38
+2
судячи з фото не горіли, а згоріли приватні будинки. АДМІН ПОХОДУ СЬОГОДНІ ВСТАВ НЕ З ТІЄЇ НОГИ.
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21.05.2024 08:40
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5 років обіцянок і їх невиконання уже історія,а сьогодні буферна зона дає робити з Харкова новий Маріуполь, а ніхто не покараний, не несе відповідальність за новий етап війни, про який забув сказати марафон. Що ж не пане і уже не президент, яку нісенітницю на сьогодні маєте ви для України, імпічмент був в сценарії, так що іди геть, а керівництво країною передай військовим. Не думаю,що комісія по фортифікаційних і дронах буде створена, бо плани слуг не з народом України.
показати весь коментар
21.05.2024 08:38 Відповісти
судячи з фото не горіли, а згоріли приватні будинки. АДМІН ПОХОДУ СЬОГОДНІ ВСТАВ НЕ З ТІЄЇ НОГИ.
показати весь коментар
21.05.2024 08:40 Відповісти
 
 