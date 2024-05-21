Наслідки нічних обстрілів Харкова. ФОТОрепортаж
Війська РФ всю ніч завдавали ударів по Харкову.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, уламки ворожих "Шахедів" зафіксовані в чотирьох локаціях.
Нічні удари по Харкову
- О 02:09 внаслідок падіння уламків горіли 2 приватних будинки та гараж. Постраждали 3 людини: 61-річний чоловік, 69-річна та72-річна жінки. В усіх - гостра реакція на стрес.
- Інші два удари - в дорожнє покриття та тротуар приватного сектору, без пожежі. Постраждалих немає.
- Ще один уламок пошкодив мікроавтобус, також виникла пожежа.
Ранковий удар по Харкову
О 7:05 внаслідок ворожого ракетного обстрілу по обʼєкту транспортної інфраструктури постраждав 53-річний цивільний чоловік.
Огляд місць влучань та ліквідація наслідків тривають.
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що у ніч на 21 травня окупанти атакували Харків "Шахедами", пошкоджено будинки, 4 людини постраждали. Також зазначалося, що зранку 21 травня у Харкові пролунав вибух: ворог поцілив в об’єкт транспортної інфраструктури
Топ коментарі
+7 valentyna #410470
показати весь коментар21.05.2024 08:38
+2 а ес #372967
показати весь коментар21.05.2024 08:40
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
✘
✘
✘
✘
✘
✘
✘
✘
✘
valentyna #410470
показати весь коментар21.05.2024 08:38 Відповісти Мені подобається 7
а ес #372967
показати весь коментар21.05.2024 08:40 Відповісти Мені подобається 2
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль