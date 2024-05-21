Наслідки нічних обстрілів Харкова. ФОТОрепортаж

Війська РФ всю ніч завдавали ударів по Харкову.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, уламки ворожих "Шахедів" зафіксовані в чотирьох локаціях.

Нічні удари по Харкову

О 02:09 внаслідок падіння уламків горіли 2 приватних будинки та гараж. Постраждали 3 людини: 61-річний чоловік, 69-річна та72-річна жінки. В усіх - гостра реакція на стрес.

Інші два удари - в дорожнє покриття та тротуар приватного сектору, без пожежі. Постраждалих немає.

Ще один уламок пошкодив мікроавтобус, також виникла пожежа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зранку у Харкові пролунав вибух: ворог поцілив в об’єкт транспортної інфраструктури, є постраждала (оновлено)







Ранковий удар по Харкову

О 7:05 внаслідок ворожого ракетного обстрілу по обʼєкту транспортної інфраструктури постраждав 53-річний цивільний чоловік.

Огляд місць влучань та ліквідація наслідків тривають.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що у ніч на 21 травня окупанти атакували Харків "Шахедами", пошкоджено будинки, 4 людини постраждали. Також зазначалося, що зранку 21 травня у Харкові пролунав вибух: ворог поцілив в об’єкт транспортної інфраструктури