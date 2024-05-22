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Новости Война
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В Харькове раздались взрывы

вибух

Днем 22 мая 2024 года войска РФ наносят удары по Харькову, в городе слышны взрывы.

Об этом сообщил в телеграмм-канале мэр города Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

"Харьковчане, осторожно! В городе прогремело несколько взрывов", - отмечает он.

Больше информации об обстрелах города пока не известно.

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Автор: 

взрыв (6728) Харьков (7462)


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В Дніпрі також (((. Хай здохне клята русня!!
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22.05.2024 14:02 Ответить
Да уже 2 недели каждый день бомбят. До этого периодически, а тут каждый день
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22.05.2024 14:11 Ответить
а ми Белгород не можем руйнувати .. гуманізм б...дь
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22.05.2024 16:34 Ответить
 
 