В Харькове раздались взрывы

Днем 22 мая 2024 года войска РФ наносят удары по Харькову, в городе слышны взрывы.

Об этом сообщил в телеграмм-канале мэр города Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

"Харьковчане, осторожно! В городе прогремело несколько взрывов", - отмечает он.

Больше информации об обстрелах города пока не известно.

Также смотрите: Последствия российского удара по детскому саду в Чугуеве. ФОТОрепортаж