В Харькове раздались взрывы
Днем 22 мая 2024 года войска РФ наносят удары по Харькову, в городе слышны взрывы.
Об этом сообщил в телеграмм-канале мэр города Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.
"Харьковчане, осторожно! В городе прогремело несколько взрывов", - отмечает он.
Больше информации об обстрелах города пока не известно.
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shokolad
показать весь комментарий22.05.2024 14:02 Ответить Мне нравится 1
Олег Мандрівник #582578
показать весь комментарий22.05.2024 14:11 Ответить Мне нравится 2
neverlok lok
показать весь комментарий22.05.2024 16:34 Ответить Мне нравится 0
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