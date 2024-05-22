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Последствия российского удара по детскому саду в Чугуеве. ФОТОрепортаж

Сегодня, 22 мая, около 8 часов утра оккупанты ракетами атаковали детский сад в Чугуеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

По предварительным данным, 8 человек получили травмы.

В результате удара возник пожар, есть разрушения. Возгорание на общей площади 200 кв.м пожарные ликвидировали.

Также читайте: Враг ударил по центру Чугуева, 7 пострадавших, поврежден детский сад (обновлено)

Дитсадок у Чугуєві після обстрілу
Дитсадок у Чугуєві після обстрілу
Дитсадок у Чугуєві після обстрілу
Дитсадок у Чугуєві після обстрілу
Дитсадок у Чугуєві після обстрілу

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что войска РФ ударили по центральной части Чугуева Харьковской области. Также сообщалось, что оккупанты четырьмя КАБами атаковали Золочев: разрушен рынок, повреждены детсад, школа, 5 многоквартирных домов.

Автор: 

обстрел (27151) Харьковщина (5577) ГСЧС (4966)


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База НАТО, *** вас, тварюки кацапськи смердючи.
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22.05.2024 12:32 Ответить
боляче дивитись..., на цьому тлі заяви союзників про неможливість бити по території рашкі виглядаю дуже цинічно...
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22.05.2024 12:43 Ответить
ПІДАРИ !
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22.05.2024 12:44 Ответить
 
 