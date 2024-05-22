Последствия российского удара по детскому саду в Чугуеве. ФОТОрепортаж
Сегодня, 22 мая, около 8 часов утра оккупанты ракетами атаковали детский сад в Чугуеве.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
По предварительным данным, 8 человек получили травмы.
В результате удара возник пожар, есть разрушения. Возгорание на общей площади 200 кв.м пожарные ликвидировали.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что войска РФ ударили по центральной части Чугуева Харьковской области. Также сообщалось, что оккупанты четырьмя КАБами атаковали Золочев: разрушен рынок, повреждены детсад, школа, 5 многоквартирных домов.
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