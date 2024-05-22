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Новости Война
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Враг ударил по центру Чугуева, 7 пострадавших, поврежден детский сад (обновлено)

Наслідки обстрілу Чугуєва на Харківщині

Войска РФ ударили по центральной части Чугуева Харьковской области. Сейчас известно о семи пострадавших.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

По предварительным данным, поступила информация о пострадавшей женщине.

По словам Синегубова, поврежден детский сад.

Сейчас осмотр места обстрела продолжается.

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Обновленная информация

Впоследствии в ОВА сообщили, что в результате удара по городу пострадали 5 человек. В медицинские учреждения были доставлены 4 травмированных.

"Среди пострадавших 28-летний мужчина и женщины 22, 55, 65, 77 лет", - говорится в сообщении.

Позже Синегубов сообщил, что количество пострадавших в Чугуеве выросло до 7.

"Госпитализирована 41-летняя женщина. Также за помощью обратилась женщина 42 лет. Обе в среднем состоянии", - отметил он.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в Волчанске оккупанты не дают эвакуироваться около 100 местным жителям, угрожая расстрелом.

Автор: 

обстрел (26995) Харьковщина (5577)


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Цей коментар під кожною новиною.
Є така робота - об'яви розклеювати.
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22.05.2024 08:36 Ответить
Я хочу врятувати Українців.
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22.05.2024 08:39 Ответить
Ні, хочете трохи назбирати на поїсти.
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22.05.2024 08:41 Ответить
 
 