Враг ударил по центру Чугуева, 7 пострадавших, поврежден детский сад (обновлено)
Войска РФ ударили по центральной части Чугуева Харьковской области. Сейчас известно о семи пострадавших.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
По предварительным данным, поступила информация о пострадавшей женщине.
По словам Синегубова, поврежден детский сад.
Сейчас осмотр места обстрела продолжается.
Обновленная информация
Впоследствии в ОВА сообщили, что в результате удара по городу пострадали 5 человек. В медицинские учреждения были доставлены 4 травмированных.
"Среди пострадавших 28-летний мужчина и женщины 22, 55, 65, 77 лет", - говорится в сообщении.
Позже Синегубов сообщил, что количество пострадавших в Чугуеве выросло до 7.
"Госпитализирована 41-летняя женщина. Также за помощью обратилась женщина 42 лет. Обе в среднем состоянии", - отметил он.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в Волчанске оккупанты не дают эвакуироваться около 100 местным жителям, угрожая расстрелом.
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