Ворог ударив по центру Чугуєва, 7 постраждалих, пошкоджено дитячий садок (оновлено)
Війська РФ вдарили по центральній частині Чугуєва Харківської області. Наразі відомо про 7 постраждалих осіб.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
За попередніми даними, надійшла інформація про постраждалу жінку.
За словами Синєгубова, пошкоджено дитячий садок.
Наразі огляд місця обстрілу триває.
Оновлена інформація
Згодом у ОВА повідомили, що загалом внаслідок удару по місту постраждали 5 людей. До медичних закладів було доставлено 4 травмованих.
"Серед постраждалих 28-річний чоловік та жінки 22, 55, 65, 77 років", - йдеться у повідомленні.
Пізніше Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих у Чугуєві зросла до 7.
"Госпіталізована 41-річна жінка. Також за допомогою звернулася жінка 42 років. Обидві у середньому стані", - зауважив він.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що у Вовчанську окупанти не дають евакуюватися близько 100 місцевим жителям, погрожуючи розстрілом.
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