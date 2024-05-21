Окупанти чотирма КАБами атакували Золочів: Зруйновано ринок, пошкоджено дитсадок, школу, 5 багатоквартирних будинків. ФОТОрепортаж

Сьогодні російські війська вдарили КАБами по цивільній інфраструктурі Золочева.

Про це ефірі "Єдиних новин" розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, ворог завдав ударів по Золочівській громаді щонайменше чотирма КАБами.

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Унаслідок атаки зруйновано місцевий ринок, де виникла пожежа торговельних павільйонів. Крім того, пошкоджено дитячий садочок, школу, п'ять двоповерхових багатоквартирних будинків, а також приватні домоволодіння.





Зазначається, що люди не постраждали.

Як наголосив Синєгубов, постраждала виключно цивільна інфраструктура.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Вовчанську окупанти не дають евакуюватися близько 100 місцевим жителям, погрожують розстрілом.