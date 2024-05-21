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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Окупанти чотирма КАБами атакували Золочів: Зруйновано ринок, пошкоджено дитсадок, школу, 5 багатоквартирних будинків. ФОТОрепортаж

Сьогодні російські війська вдарили КАБами по цивільній інфраструктурі Золочева.

Про це ефірі "Єдиних новин" розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, ворог завдав ударів по Золочівській громаді щонайменше чотирма КАБами.

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Атака на Золочів 21 травня

Унаслідок атаки зруйновано місцевий ринок, де виникла пожежа торговельних павільйонів. Крім того, пошкоджено дитячий садочок, школу, п'ять двоповерхових багатоквартирних будинків, а також приватні домоволодіння.

Атака на Золочів 21 травня
Атака на Золочів 21 травня

Зазначається, що люди не постраждали.

Як наголосив Синєгубов, постраждала виключно цивільна інфраструктура.

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Атака на Золочів 21 травня
Атака на Золочів 21 травня
Атака на Золочів 21 травня
Атака на Золочів 21 травня

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Вовчанську окупанти не дають евакуюватися близько 100 місцевим жителям, погрожують розстрілом.

Автор: 

обстріл (28472) Харківщина (6054) КАБ (357)


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Так где уже ети F-16 которые должны сбивать рашистскую авиацию? рашисты КАБами пол страны разнесут пока многообещаные еще в феврале F-16 прибудут.
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21.05.2024 17:52 Відповісти
Ніхто F-16 не збирається постачати.
Захід працює по формулі:
Україна повинна виграти, а росія не може програти.
Про які літаки Ви кажете?
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21.05.2024 18:42 Відповісти
>> пол страны разнесут

2/3
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21.05.2024 18:03 Відповісти
 
 