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Новини Фото Війна
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Кількість постраждалих внаслідок нічного обстрілу Харкова зросла до 7 осіб. ФОТОрепортаж

Вночі російські окупаційні війська атакували Харків безпілотниками, 7 осіб постраждали.

Про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"02:15 Харків. Внаслідок нічного обстрілу БПЛА по чотирьох локаціях у місті пошкоджено 25 вантажних автомобілів і автобусів, 3 легкових автомобілі. Також пошкоджено вікна в триповерховій офісній будівлі комунального підприємства. Пошкоджено 4 приватні будинки.

Внаслідок ракетного обстрілу транспортного підприємства постраждали 2 людини. Всього постраждали 7 людей - гостра реакція на стрес", - йдеться в повідомленні.

У прокуратурі області оприлюднили наслідки обстрілу Харкова.

Наслідки атаки БПЛА на Харків
Наслідки атаки БПЛА на Харків
Наслідки атаки БПЛА на Харків
Наслідки атаки БПЛА на Харків
Наслідки атаки БПЛА на Харків
Наслідки атаки БПЛА на Харків
Наслідки атаки БПЛА на Харків
Наслідки атаки БПЛА на Харків
Наслідки атаки БПЛА на Харків
Наслідки атаки БПЛА на Харків

Читайте: Росіяни обстріляли село Липці на Харківщині та поранили чоловіка, - прокуратура

Обстріли області

О 19:45 росіяни обстріляли с. Івашки Богодухівського району, внаслідок чого зруйновано будинок, пошкоджено ще 5, господарчі споруди.

О 16:00 росіяни вдарили по с. Кам’янка Ізюмського району. Внаслідок підриву на вибухонебезпечному предметі постраждав цивільний чоловік - госпіталізований.

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Ситуація на Харківщині

На Харківському напрямку кількість боєзіткнень в порівнянні з минулою добою знизилась майже в два рази. Ворог здійснив пʼять спроб прорвати оборону наших військ в районах Стариці, Липців і Вовчанська. Бої ще тривають у трьох локаціях.

Ситуація контрольована. Наші воїни в окремих районах провели низку штурмових дій, тривають заходи з посилення стійкості оборони. На Купʼянському напрямку кількість спроб окупантів йти вперед збільшилась до 13. Бої тривають в районах сіл Синьківка і Стельмахівка. В ході боїв втрат позицій та територій не допущено", - зазначив очільник області.

Евакуація жителів області

Всього евакуювали 10776 людей із Чугуївського, Харківського, Богодухівського районів.

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Автор: 

обстріл (28472) Харків (5600) Харківщина (6054)


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