Кількість постраждалих внаслідок нічного обстрілу Харкова зросла до 7 осіб. ФОТОрепортаж
Вночі російські окупаційні війська атакували Харків безпілотниками, 7 осіб постраждали.
Про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
"02:15 Харків. Внаслідок нічного обстрілу БПЛА по чотирьох локаціях у місті пошкоджено 25 вантажних автомобілів і автобусів, 3 легкових автомобілі. Також пошкоджено вікна в триповерховій офісній будівлі комунального підприємства. Пошкоджено 4 приватні будинки.
Внаслідок ракетного обстрілу транспортного підприємства постраждали 2 людини. Всього постраждали 7 людей - гостра реакція на стрес", - йдеться в повідомленні.
У прокуратурі області оприлюднили наслідки обстрілу Харкова.
Обстріли області
О 19:45 росіяни обстріляли с. Івашки Богодухівського району, внаслідок чого зруйновано будинок, пошкоджено ще 5, господарчі споруди.
О 16:00 росіяни вдарили по с. Кам’янка Ізюмського району. Внаслідок підриву на вибухонебезпечному предметі постраждав цивільний чоловік - госпіталізований.
Ситуація на Харківщині
На Харківському напрямку кількість боєзіткнень в порівнянні з минулою добою знизилась майже в два рази. Ворог здійснив пʼять спроб прорвати оборону наших військ в районах Стариці, Липців і Вовчанська. Бої ще тривають у трьох локаціях.
Ситуація контрольована. Наші воїни в окремих районах провели низку штурмових дій, тривають заходи з посилення стійкості оборони. На Купʼянському напрямку кількість спроб окупантів йти вперед збільшилась до 13. Бої тривають в районах сіл Синьківка і Стельмахівка. В ході боїв втрат позицій та територій не допущено", - зазначив очільник області.
Евакуація жителів області
Всього евакуювали 10776 людей із Чугуївського, Харківського, Богодухівського районів.
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