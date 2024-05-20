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Росіяни обстріляли село Липці на Харківщині та поранили чоловіка, - прокуратура

Внаслідок російського обстрілу села на Харківщині поранено людину

Внаслідок ворожого удару по селу Липці Харківської області поранено мирного жителя

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Харківської обласної прокуратури.

"За даними слідства, 20 травня близько 04:00 російські військові вчергове обстріляли с. Липці. Отримав поранення 57-річний чоловік. Потерпілого ушпиталено", - йдеться в повідомленні.

Крім того, у населеному пункті пошкоджено житлові будинки.

Раніше речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано відреагував на ракетну атаку на Харків та область, яку російські загарбники здійснили 19 травня. Унаслідок обстрілів загинули 11 людей, серед них вагітна жінка.

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Автор: 

обстріл (28296) Харківщина (6054)


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