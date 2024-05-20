Нікопольщина зазнала майже 30 російських атак дронами та артилерією протягом дня. Постраждала одна людина, - ОВА. ФОТОрепортаж

Росіяни атакували Нікопольський район Дніпропетровської області дронами та артилерією 27 разів

Про це у своєму телеграм-каналі написав очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"Цілий день під ворожим ударом Нікопольщина. 23 застосування дронів, 4 артилерійські обстріли. Потерпали Нікополь, Марганецька, Покровська та Мирівська громади", - повідомив Лисак.

За його словами, через обстріли постраждав 42-річний чоловік. Він отримав осколкове поранення. Ушпиталений в стані середньої тяжкості.

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Крім того:

пошкоджені багатоквартирний та 18 приватних будинків. 5 господарських споруд, гараж. Побиті десяток авто, серед них – і службовий транспорт газовиків.

потрощені медзаклад, інфраструктурний об’єкт, продуктовий магазин. Зайнялася будівля, що не експлуатується. Вогонь рятувальники загасили.

зачепило газогони, лінії електропередач і 17 сонячних панелей.

Також у Криворізькому районі через падіння уламків збитої ракети виникла пожежа сухої трави. ЇЇ оперативно приборкали.

Як інформував Цензор.НЕТ, вдень 20 травня російські загарбники обстріляли прифронтові території Запорізької області, загинула людина.

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