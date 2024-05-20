Росіяни обстріляли Степногірськ Запорізької області та вбили людину

Вдень 20 травня російські загарбники обстріляли прифронтові території Запорізької області, загинула людина.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Окупанти обстріляли прифронтовий Степногірськ Запорізької області, гатили по цивільних будинках. Від ворожого обстрілу загинув чоловік. Є руйнування", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, минулої доби російські загарбники 378 разів ударили по Запорізькій області.

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