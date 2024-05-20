Росіяни обстріляли Степногірськ Запорізької області та вбили людину
Вдень 20 травня російські загарбники обстріляли прифронтові території Запорізької області, загинула людина.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
"Окупанти обстріляли прифронтовий Степногірськ Запорізької області, гатили по цивільних будинках. Від ворожого обстрілу загинув чоловік. Є руйнування", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, минулої доби російські загарбники 378 разів ударили по Запорізькій області.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
19 травня 2024, 02:47 pm
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4201634.html Через толерантне ставлення до негідників, ми отримали владу негідників у 2019 році
Про відношення до таких, як Усик.
"Неможливо класти душу й тіло за протилежні речі і сенси. Тому, коли йдеться за мету "покладання", то тут вже або/або.
Можна бути спочатку ****ю, а потім стати святою.
Можна навіть спочатку бути святою, а потім стати ****ю, а от святою ****ю бути - не вийде.
В часи протистоянь, не може бути середини. Світоглядний вибір робить кожен.
Не вірте тим, хто "не визначився". Вони-то як раз і визначились.
Тому, якщо подібний розподіл "і вашим і нашим" все ж таки людиною демонструється, навіть заради якоїсь значної мети, знайте: вами крутять, вас найо*ують, вас дурять.
Або ви поблажливо обманюєте самі себе, добровільно толеруючи подібне заради примарних брязкалець, і в результаті нічим не відрізняєтесь.
І будь-які виправдання на кшталт "а зате..." - ро***ть такі випадки ще ницішими.
За оце ваше "а зате...", все одно доведеться заплатити - трохи пізніше, але вже дорожче.
Не треба. Хоч собі не брешіть.
Річ у тім, що гідний вибір виправдань не потребує.
Відчуваєте нюанс?
Олена Яблунька (С)
Слава Україні! Пильнуймо Україну