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Росіяни минулої доби обстріляли 8 населених пунктів Запорізької області, одна особа дістала поранення

Обстріли Запорізької області 19 травня

Протягом минулої доби російські агресори 378 разів ударили по Запорізькій області, є поранений.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Одного чоловіка поранено під час ворожої атаки по Пологівському району", - йдеться в повідомленні.

Всього за добу ворог:

  • завдав 2 авіаційних удари по Новоандріївці;
  • атакував 170 БпЛА різної модифікації Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку;
  • 19 обстрілів з РСЗВ накрили Гуляйполе, Роботине, Малинівку, Левадне;
  • 187 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Вербового, Левадного, Малинівки та Степногірська.

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Автор: 

обстріл (28296) Запорізька область (3580)


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