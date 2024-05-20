Росіяни минулої доби обстріляли 8 населених пунктів Запорізької області, одна особа дістала поранення
Протягом минулої доби російські агресори 378 разів ударили по Запорізькій області, є поранений.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
"Одного чоловіка поранено під час ворожої атаки по Пологівському району", - йдеться в повідомленні.
Всього за добу ворог:
- завдав 2 авіаційних удари по Новоандріївці;
- атакував 170 БпЛА різної модифікації Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку;
- 19 обстрілів з РСЗВ накрили Гуляйполе, Роботине, Малинівку, Левадне;
- 187 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Вербового, Левадного, Малинівки та Степногірська.
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