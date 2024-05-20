Россияне за прошлые сутки обстреляли 8 населенных пунктов Запорожской области, один человек получил ранение

За прошедшие сутки российские агрессоры 378 раз ударили по Запорожской области, есть раненый.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает начальник Запорожской ОГА Иван Федоров.

"Один мужчина ранен во время вражеской атаки по Пологовскому району", - говорится в сообщении.

Всего за сутки враг:

нанес 2 авиационных удара по Новоандреевке;

атаковал 170 БпЛА различной модификации Гуляйполе, Левадное, Работино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку;

19 обстрелов из РСЗО накрыли Гуляйполе, Работино, Малиновку, Левадное;

187 артобстрелов нанесено по территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Работино, Вербового, Левадного, Малиновки и Степногорска.

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