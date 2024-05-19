Россияне в течение суток 459 раз атаковали Запорожскую область беспилотниками, из РСЗО и артиллерии, ранена женщина. ФОТО

За прошедшие сутки оккупанты обстреляли семь населенных пунктов в Запорожской области, нанеся 459 ударов.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, во время вражеской атаки по Васильевскому району ранена одна женщина.



Так, россияне выпустили 243 БпЛА различной модификации по Гуляйполю, Левадному, Работино, Малой Токмачке, Малиновке и Новоандреевке.

Совершили 13 обстрелов из РСЗО, накрыли Малую Токмачку и Работино.

Также читайте: Работино находится под контролем Сил обороны, - ОК "Південь"

203 артобстрела осуществили по территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Работино, Левадного, Малиновки и Степногорска.



Также сообщается, что поступило 8 сообщений о разрушении жилья.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские оккупанты больше всего атакуют позиции ВСУ в районе Старомайорского, за сутки - 19 безуспешных штурмов, - ОК "Південь"

Ранее председатель Запорожской ОВА Иван Федоров сообщал, что россияне ищут в соцсетях несогласных с режимом оккупации и угрожают уголовной ответственностью за лайки, репосты и донаты "экстремистским организациям".